Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд» стал кассовым хитом

15 февраля состоялась мировая премьера фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» от британского постановщика Риса Фрейк-Уотерфилда. За первый уикенд хоррор про знаменитого медвежонка собрал почти $ 2,5 млн — это невероятный результат для нишевой ленты, учитывая бюджет в $ 100 тыс. и прохладные отзывы критиков.
Режиссёр тем временем очень удивлён такой популярности фильма и уже готовит продолжение с куда большим бюджетом. Точные цифры неизвестны, однако он наверняка будет близок к $ 1 млн, так что события сиквела наверняка окажутся куда масштабнее оригинала.
Фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд» рассказывает, как Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу. Лента вышла в том числе и в России.
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