На съёмках сериала Marvel «Чудо-человек» умер член съёмочной группы

По информации издания Deadline, на съёмках сериала «Чудо-человек» от Marvel случилась трагедия — один из членов съёмочной команды умер во время работы. Он упал со стропил и не выжил. Важно отметить, что это произошло не в момент съёмок шоу.

Представитель Marvel Studios обратился к родственникам умершего работника и заверил об оказании финансовой поддержке после выяснения всех обстоятельств:

Мы мысленно с вами и выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего. Мы обещаем вам поддержку после проведения расследования и выяснения обстоятельств.

Съёмки «Чудо-человека» должны начаться в марте. Производство несколько раз откладывали из-за забастовок, из-за чего шоу вообще хотели отменить. Главную роль сыграет Яхья Абдул-Матин II.