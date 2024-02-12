Скончался 26-летний российский киберспортсмен Сергей [T]SA Тимченко

В это воскресенье, 11 февраля, из жизни ушёл киберспортсмен Сергей [T]SA Тимченко, известный своими выступлениями за Winstrike, Team Empire и B8 по Dota 2. Ему было 26 лет.

Об этом сообщил его знакомый и экс-тиммейт Ярослав Limitless Паршин в своих соцсетях.

Не могу поверить, что никогда не увижу его больше. Буду помнить его как настоящего друга. Дорогой друг, пусть твоя душа будет в покое. Ты будешь жить в воспоминаниях и в наших сердцах навсегда.

Лимитлесс также рассказал, что во время опознания тела врачи не обнаружили признаков насильственной смерти — сейчас причина устанавливается специалистами.

Сергей [T]SA Тимченко два раза подряд выигрывал Кубок России по Dota 2 и играл в финале чемпионата страны в 2019 году. На международной арене несколько раз побеждал и занимал призовые места на топовых онлайн-чемпионатах.

В декабре 2022 года Тимченко был дисквалифицирован за передачу аккаунта. Позже ESL сократила срок бана до двух лет — с декабря этого года он мог вновь выступать на топ-чемпионатах.