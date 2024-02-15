Вышел свежий трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» ко Дню святого Валентина

В честь прошедшего вчера Дня святого Валентина AMC опубликовал новый трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». В нём показали Рика, Мишонн и других персонажей.

Видео началось с того, что AMC вспомнила, как герои впервые увиделись и как развивались их отношения.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

«Ходячие мертвецы: Выжившие» выступят продолжением оригинального проекта и расскажут о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Авторы описывают его как разумного и решительного, но крайне скрытного лидера.

Помимо «Выживших», AMC также работает и над другими проектами во вселенной «Ходячих мертвецов». Так, киносеть уже выпустила первые сезоны сериалов «Мёртвый город» и «Дэрил Диксон», а также антологию «Истории ходячих мертвецов».