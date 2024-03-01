«Идеальное продолжение»: первые зрители в восторге от «Дюны 2»

1 марта состоялась мировая премьера «Дюны 2» — продолжения фантастического блокбастера Дени Вильнёва. В некоторых странах лента запустилась чуть раньше: в Европе картину можно было посмотреть уже 28 февраля.

На киноагрегаторах уже появились первые отзывы обычных зрителей, которые посмотрели картину. Так, на IMDb у ленты уже более 26 тысяч отзывов со средней оценкой в 9,1/10. Пользователи хвалят актёрскую игру, спецэффекты, операторскую работу, постоянное ощущение эпичности происходящего и призывают идти на фильм именно в кинотеатры, чтобы посмотреть картину на большом экране.

Фото: IMDb

«Дюна 2» — это то, что нужно Голливуду. Отличная история отличного режиссёра. После этого лучшее, что может сделать студия, — это уйти с дороги и позволить художнику творить.

Просмотр этого фильма дома не принесёт должного эффекта, он явно создан для больших экранов. «Дюна 2» эпична и наверняка запомнится как один из лучших фильмов 2024 года, несмотря на то что он вышел всего лишь в феврале.

Если вам понравился или полюбился первый фильм, то же самое применимо и к продолжению. Лично мне «Дюна 2» понравилась ещё больше, и я думаю, что широкой аудитории он тоже понравится.

Это идеальное продолжение первой части. В «Дюне 2» реализованы все основные сюжетные моменты книги, а также представлены звездные актёры с потрясающими визуальными эффектами, о которых большинство фильмов только мечтает.

Я думал, что настоящие блокбастеры погибли, но я ошибался! Это тот кинематографический опыт, которого я так жаждал!

«Дюна 2» также доберётся и до кинотеатров России. Неофициальные показы в стране запланированы на 7 марта.