Вышел большой трейлер мультфильма «Головоломка 2» от Pixar — премьера 14 июня

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Студия Pixar представила полноценный трейлер «Головоломки 2» — продолжения знаменитого мультфильма про девочку Райли Андерсон и её эмоции. Премьера анимационной картины состоится 14 июня 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Продолжение расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон: к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости появятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Вполне возможно, в ленте также появятся и другие герои.

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который ранее приложил руку к «Хорошему динозавру». А сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части. Ранее авторы утверждали, что сиквел по большей части посвящён социальной тревожности.