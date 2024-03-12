В пиратскую Sea of Thieves добавят античит Easy Anti-Cheat — он используется в Fortnite

Студия Rare опубликовала свежий дневник разработки игры Sea of Thieves. В нём авторы раскрыли подробности крупного апдейта для пиратского экшена, который станет доступен уже 14 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Sea of Thieves. Права на видео принадлежат Microsoft.

Так, вместе с релизом апдейта в игре появится полноценный античит — Easy Anti-Cheat от Epic Games. Разработчики заявили, что решение от Epic Games должно существенно снизить количество нечестных игроков на серверах и обеспечить справедливые дуэли с противниками. Сейчас программа используется во множестве сетевых игр, включая Apex Legends и Fortnite.

Кроме того, патч добавит в экшен режим «Безопасные моря», в котором пользователи смогут отправиться в плавание в одиночку или вместе с друзьями без участия других игроков. Он будет доступен как покупателям игры, так и подписчикам Game Pass.