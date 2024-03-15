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Техноблогер Wylsacom объяснил, на что нужно обращать внимание при покупке смартфона

Известный техноблогер Валентин Wylsacom Петухов в интервью «Москве 24» рассказал, на что необходимо обращать внимание в первую очередь при покупке смартфона.

По его словам, самой важной частью гаджета считается его процессор. По сути, это сердце смартфона, которое обеспечивает актуальность и долговечность устройства.

При покупке телефона я бы порекомендовал обращать внимание на модельный год. Лучше всего, конечно, брать самый современный. Второе – процессор. Это сердце смартфона, которое отвечает за производительность, скорость работы и в конечном итоге за долговечность и актуальность устройства.

Также Wylsacom подчеркнул, что смартфон в любом случае каждый подбирает для себя индивидуально. Кому-то важнее камера, кому-то прочность и прочее.