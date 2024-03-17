Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован бюджетный игровой монитор HKC IG27Q и частотой 170 Гц

Анонсирован бюджетный игровой монитор HKC IG27Q и частотой 170 Гц
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе компания HKC представила бюджетный монитор IG27Q. Производитель оценил новинку в $ 160 (~ 14,8 тысячи рублей).

HKC IG27Q предложит покупателям 27-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей с частотой обновления 170 Гц, временем отклика в 1 миллисекунду, максимальной яркостью 300 нит и 90% охватом цветовой гаммы DCI-P3.

Фото: HKC

Также устройство имеет подставку с регулировкой наклона и вращения, а также оснащено портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. На данный момент HKC IG27Q доступен для покупки только на территории Китая. Дата выхода на мировом рынке не раскрывается.

Ко всему прочему, пару дней назад AOC выпустила бюджетный монитор с подзаголовком 27B35H. Дисплей также поддерживает режим HDR c технологией снижения нагрузки на глаза Low Blue Light.

Материалы по теме
AOC представила сверхбюджетный игровой монитор с частотой обновления экрана 100 Гц
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android