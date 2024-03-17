Анонсирован бюджетный игровой монитор HKC IG27Q и частотой 170 Гц

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На этой неделе компания HKC представила бюджетный монитор IG27Q. Производитель оценил новинку в $ 160 (~ 14,8 тысячи рублей).

HKC IG27Q предложит покупателям 27-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей с частотой обновления 170 Гц, временем отклика в 1 миллисекунду, максимальной яркостью 300 нит и 90% охватом цветовой гаммы DCI-P3.

Фото: HKC

Также устройство имеет подставку с регулировкой наклона и вращения, а также оснащено портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. На данный момент HKC IG27Q доступен для покупки только на территории Китая. Дата выхода на мировом рынке не раскрывается.

Ко всему прочему, пару дней назад AOC выпустила бюджетный монитор с подзаголовком 27B35H. Дисплей также поддерживает режим HDR c технологией снижения нагрузки на глаза Low Blue Light.