Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 номинировали на литературную премию «Небьюла»

Американская ассоциация писателей-фантастов раскрыла список финалистов 59-й ежегодной премии «Небьюла». Почти все номинации связаны с литературой, однако местечко для интерактивных развлечений также нашлось. Впервые ассоциация вручила награду за лучший игровой сценарий в 2019 году.
В число номинантов попало шесть проектов, среди которых главными претендентами на победу выступают Alan Wake 2 и Baldur’s Gate 3.
«Лучший игровой сценарий»
- The Bread Must Rise
- Alan Wake 2
- Настольная игра Ninefox Gambit RPG
- Dredge
- Chants of Sennaar
- Baldur’s Gate 3
Стоит отметить, что категория учитывает не только видеоигры — к примеру, в число номинантов вошла настолка Ninefox Gambit RPG. Победитель станет известен на мероприятии Nebula Conference 2024, которое пройдёт с 6 по 9 июня.