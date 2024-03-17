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Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 номинировали на литературную премию «Небьюла»

Alan Wake 2 и Baldur's Gate 3 номинировали на литературную премию «Небьюла»
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Американская ассоциация писателей-фантастов раскрыла список финалистов 59-й ежегодной премии «Небьюла». Почти все номинации связаны с литературой, однако местечко для интерактивных развлечений также нашлось. Впервые ассоциация вручила награду за лучший игровой сценарий в 2019 году.

В число номинантов попало шесть проектов, среди которых главными претендентами на победу выступают Alan Wake 2 и Baldur’s Gate 3.

«Лучший игровой сценарий»

  • The Bread Must Rise
  • Alan Wake 2
  • Настольная игра Ninefox Gambit RPG
  • Dredge
  • Chants of Sennaar
  • Baldur’s Gate 3

Стоит отметить, что категория учитывает не только видеоигры — к примеру, в число номинантов вошла настолка Ninefox Gambit RPG. Победитель станет известен на мероприятии Nebula Conference 2024, которое пройдёт с 6 по 9 июня.

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