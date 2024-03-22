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Бенедикт Камбербэтч сыграл главную роль в сериале «Эрик» от Netflix — первый постер

Бенедикт Камбербэтч сыграл главную роль в сериале «Эрик» от Netflix — первый постер
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Компания Netflix опубликовала первый постер драматического сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем. Трейлер должен выйти в ближайшее время.

Сюжет проекта расскажет о кукловоде и телеведущем Винсенте. В один момент его девятилетний сын Эдгар отправляется в школу и бесследно пропадает по дороге. Винсент, сокрушённый этим, убеждает себя в том, что найти сына можно только одним способом: главному герою необходимо показать на ТВ кукольного монстра Эрика, которого Эдгар рисовал.

Также в актёрский состав вошли Айван Моррис Хау, Гэби Хоффман, Маккинли Белчер III, Роберта Колиндрес, Джефф Хэфнер, Уэйд Аллен-Маркус, Дэн Фоглер и другие. Кресло режиссёра заняла Люси Форбс.

Премьера шоу «Эрик» состоится 30 мая в стриминговом сервисе Netflix.

Первый постер

Фото: Netflix

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