«Отличная работа»: Хидео Кодзима похвалил «Задачу трёх тел» от авторов «Игры престолов»

21 марта в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Задача трёх тел» от Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса — создателей «Игры престолов». Проект выступает экранизацией фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима уже посмотрел шоу. По его словам, это отличная работа, которая особенно понравится тем, кто устал от голливудских блокбастеров.

Те, кто ещё не читал [оригинальные произведения], смогут прочувствовать всю драму. Эта отличная научно-фантастическая работа особенно понравится тем, кто устал от голливудских блокбастеров.

«Задача трёх тел» рассказывает о культурной революции в Китае, во время которой правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы получить отклик от внеземных цивилизаций. Через несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.