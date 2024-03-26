В интервью с изданием CBR продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что новая часть «Пиратов Карибского моря» перезапустит франшизу с нуля. Судя по всему, зрителей ждут абсолютно новые герои, при этом ходили слухи, что Disney рассматривает возвращение Джонни Деппа к Джеку Воробью, но уже не на главную роль.

Джерри спросили, какая из двух франшиз, «Пираты Карибского моря» или «Топ Ган», быстрее получит новую часть. Он уклонился от ответа, но отметил про перезапуск «Пиратов».

В «Топ Гане» есть актёр — легендарный и гениальный. Не могу сказать, сколько у него фильмов до «Топ Гана». Но «Пиратов Карибского моря» мы полностью перезапускаем и там всё проще, потому что нет необходимости ждать определённых актёров.

Ранее сообщалось, что рабочее название новой части «Пиратов Карибского моря» — «День в море».