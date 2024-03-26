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Сериал «Задача трёх тел» от Netflix отложили почти на год ради съёмок ещё одной сцены

Сериал «Задача трёх тел» от Netflix отложили почти на год ради съёмок ещё одной сцены
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Экранизация книги «Задача трёх тел» от Netflix была готова к выпуску в середине 2023 года, однако сериал решили отложить на несколько месяцев из-за одной детали — об этом пишет The Hollywood Reporter.

Шоураннеры сериала отсмотрели первый эпизод и решили, что погружение в историю происходит слишком быстро и может запутать зрителей.

Они написали сценарий для пятиминутной сцены, которую оставалось снять и вставить в самое начало. Однако съёмки затянулись из-за забастовок в Голливуде — в результате сериал вышел только в конце марта 2024 года. Сценаристы поблагодарили Netflix за то, что продюсеры позволили им отложить релиз на девять месяцев.

Версия «Задачи трёх тел» от Netflix по роману китайского фантаста Лю Цысиня собрала хорошие реакции как от экспертов, так и от обычных зрителей.

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