У создателей «Топ Гана 3» есть отличная идея для сюжета, одобренная Томом Крузом

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью Screen Rant рассказал о третьей части «Топ Гана». По его словам, у режиссёра Джозефа Косинки и сценаристов есть отличная идея для триквела, которую, кстати, одобрил сам Том Круз.

Брукхаймер подчеркнул, что пока не может сказать, когда даже примерно начнутся съёмки «Топ Гана 3», поскольку у Круза очень плотный график.

Том потрясающий. Мы провели с ним много времени. У нас есть готовая история. У Джо Косински была замечательная идея для сюжета, и Том Круз сказал, что ему она действительно понравилась. Но никогда не знаешь, когда запустится процесс, потому что Том очень занят. Прямо сейчас он снимается в «Миссии невыполнима», после неё у него есть другая картина. Надеюсь, мы скоро приступим к работе.

Как и в сиквеле, триквел, скорее всего, будет вращаться вокруг новой миссии, в ходе которой главные герои вновь проявят себя.