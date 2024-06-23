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«Головоломка 2» обошла «Дюну 2» и стала самым кассовым фильмом 2024 года

«Головоломка 2» обошла «Дюну 2» и стала самым кассовым фильмом 2024 года
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23 июня стало известно, что мультфильм «Головоломка 2» заработал в мировом прокате более $ 720 млн. Подобный результат позволил анимационному проекту стать самой кассовой лентой 2024 года — картина обошла по заработку «Дюну 2» с её $ 711 млн.

Для достижения такой планки мультфильму понадобилось полторы недели — премьера состоялась 14 июня. Ранее новый проект Pixar также стал самым кассовым фильмом 2024 года в Северной Америке. До этого лучший результат удерживала «Дюна 2» с показателем в $ 282 млн.

Напомним, производственный бюджет анимационной ленты составил $ 200 млн. Вероятно, мультфильм уже полностью окупился и приносит Pixar исключительно прибыль.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Наши впечатления от мультфильма
«Головоломка 2» — потрясающий мультфильм, который нужно смотреть взрослым и детям
«Головоломка 2» — потрясающий мультфильм, который нужно смотреть взрослым и детям
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