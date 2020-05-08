Тренер или шоумен? Чем грозит Плющенко провал фигуристки Трусовой

Евгений Плющенко в одночасье стал самым обсуждаемым тренером в мире фигурного катания. Всё благодаря переходу в его академию действующей рекордсменки мира Александры Трусовой.



Взяв под своё крыло уникальную фигуристку с невероятным арсеналом прыжков, Плющенко поставил на карту мечту о перевоплощении из великого фигуриста в великого тренера. Он готов ночевать на катке и не отходить от Трусовой ни на шаг. Ещё бы, ведь в случае неудачи с Трусовой тренера Плющенко никто не будет воспринимать всерьёз.

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Дорогая академия

Долгая и славная карьера Евгения Плющенко по факту закончилась на Олимпиаде в Сочи, где он сначала помог сборной России победить в командном турнире, а затем снялся с личных соревнований из-за травмы. Больше двукратный олимпийский чемпион на лёд не выходил, а в марте 2017-го официально повесил коньки на гвоздь. Даже не выступая, Плющенко всё время оставался в центре внимания, правда, в основном из-за публичных конфликтов и своеобразных методов воспитания сына, а вот о его победах вспоминали всё реже.



За почти 20-летнюю карьеру Евгений накопил колоссальный опыт, которым решился делиться с детьми. За тренерское дело он взялся, как и подобает большому чемпиону: с размахом, громкими заявлениями и… скандалом. В апреле 2017 года в Москве с помпой открылась академия «Ангелы Плющенко», цены за обучение в которой – от 60 до 150 тыс. рублей в месяц – возмутили многих пользователей соцсетей.

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Как Плющенко тренировал олимпийскую чемпионку

Новоиспечённый тренер Плющенко говорил о намерении «готовить фигуристов с нуля», однако и отказывать уже состоявшимся спортсменам, пожелавшим заниматься в его академии, не собирался. Первой такое желание изъявила чемпионка Игр в Сочи Аделина Сотникова.

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К моменту её прихода к титулованному наставнику после Олимпиады минуло уже три сезона, два из которых она пропустила, а в одном оказалась неконкурентоспособна. Переход к Плющенко мог бы стать отчаянной попыткой реанимировать карьеру и кому-то что-то доказать, но на деле сотрудничество чемпионов скорее напоминало громкий пиар-ход. В соревнованиях Сотникова больше не участвовала, хотя официально из спорта ушла совсем недавно.

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Талантливым юниоркам Плющенко не помог

Со спортивной точки зрения куда перспективнее казалась работа в академии Плющенко двух других одиночниц. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович перешла к Евгению перед сезоном-2017/18. Фигуристка, успевшая поработать в том числе и с Этери Тутберидзе, в «Ангелах Плющенко» тренировалась под руководством Юлии Лавренчук и Андрея Василевского, а после их увольнения попала в депрессию. К тому же, сказывались финансовые проблемы. По словам Саханович, Плющенко держать её не стал, посоветовав уйти к другому тренеру, что она и сделала. Девушка продолжает кататься, а период работы с Евгением Викторовичем называет самым тяжёлым в карьере.

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Другая бывшая подопечная Тутберидзе, Анастасия Тараканова, провела в школе Плющенко сезон-2018/19 и смогла избежать серьёзного спада результатов. Однако по окончании сезона Настя снова сменила наставника. По словам Плющенко, девушка закатывала истерики на тренировках и оказалась не готова к усложнению программ. Тараканова же уверяет, что ушла из-за нехватки тренировочных часов. Как бы там ни было, у обеих девушек был потенциал, но у Плющенко им раскрыться так и не удалось.

Плющенко поставил на Трусову всё

Конечно, делать вывод, что Трусова повторит судьбу предшественниц, не стоит. Во-первых, класс и мастерство у Саши гораздо выше. При всём уважении к бывшим ученицам Плющенко, действующая спортсменка топ-уровня оказалась в его академии впервые. Во-вторых, тренировать Трусову Евгений намерен лично, тогда как раньше он скорее выступал в роли менеджера, контролирующего тренировочный процесс. Тренер уже признался, что не намерен жалеть ни сил, ни денег на подготовку спортсменки.

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Переход Трусовой – самый серьёзный вызов в тренерской карьере Плющенко. Как метко отметила Татьяна Тарасова, для Евгения это возможность влиться в тренерскую семью. Главный и, возможно, последний шанс. Он реально пошёл ва-банк, чтобы снискать лавры большого тренера. В случае неудачи вряд ли кто-то из звёздных фигуристок, стремящихся к победам, захочет работать с Плющенко. От репутации специалиста, «загубившего» карьеру одной из самых многообещающих фигуристок в истории, будет избавиться ещё труднее, чем пройти четыре Олимпиады.



Так что судьба Плющенко-тренера теперь полностью в руках нестабильной 15-летней фигуристки. Если не получится, то выдающегося в прошлом фигуриста всё чаще будут воспринимать как шоумена, папу Гном Гномыча и мужа продюсера Рудковской. А его тренерская карьера может быть «загублена».