Загитову признали иконой стиля. Олимпийской чемпионке теперь не до фигурного катания?

Фигуристка Алина Загитова – феноменальное явление в мировом спорте. Всего за два с половиной взрослых сезона она завоевала все существующие титулы и собрала вокруг себя огромную армию фанатов. Алине только-только исполнилось 18, а она уже имеет крупные рекламные контракты с известными брендами, красуется на обложках женских журналов и получает модные премии.

Для того, чтобы одерживать новые впечатляющие победы, ей даже не надо выходить на лёд. Всего через несколько дней после 18-го дня рождения Алина уверенно первенствовала в борьбе за звание олимпийской иконы стиля. На пути к триумфу Загитова обошла Усэйна Болта, Майкла Джордана, сестёр Уильямс и других выдающихся спортсменов.

Так Загитова теперь официально самая стильная спортсменка в олимпийской истории?



Или обыкновенному конкурсу на потеху заскучавшим без спорта болельщикам в России придают чрезмерно большое значение?

Загитова — новая звезда шоу-бизнеса. Сложно поверить, что она вернётся в спорт Интервью модному журналу открыло чемпионку с новой стороны.

Как Загитова обошла Болта и Джордана

Разнообразные интернет-голосования и онлайн-конкурсы во время всемирной самоизоляции приобрели большую популярность. Не остался в стороне и Олимпийский канал – официальная медиаслужба Международного олимпийского комитета. В «твиттере» проекта запустили голосование в номинации «Олимпийская икона стиля». Авторы конкурса отобрали восемь претендентов и разделили их на четыре пары. Победители первого этапа вышли в полуфинал, а затем болельщики выбрали победителя из двух финалистов.

Уже в четвертьфинале Загитова соперничала с самым быстрым человеком в мире Усэйном Болтом и взяла верх. В полуфинале Алина не оставила шансов другому представителю Ямайки – бегунье Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, а в финале под напором фанатов Загитовой пал скандально известный американский фигурист Джонни Вейр. В аналогичном голосовании в «инстаграме» с немного другим составом участников Загитова поочерёдно победила Майкла Джордана, Фрейзер-Прайс и Болта. Получается, Алину однозначно признали иконой стиля.

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Как фанаты Загитовой принесли фигуристке победу

У Алины Загитовой далеко не самая большая фанатская база среди участников данного конкурса, зато точно самая активная. С такими болельщиками Алина наверняка победила бы и в номинации



«самая эффектная олимпийская блондинка», несмотря на тёмные волосы. Фанаты поддерживали Загитову в комментариях под каждым постом о голосовании, а ход конкурса подробно освещался в ведущих российских СМИ. Если не углубляться в тему, то возникает полное ощущение, что российская спортсменка получила высокое международное признание.

На деле же к этому конкурсу вряд ли стоит относится слишком серьёзно, даже несмотря на победу в нём представителя России. Непонятно, ни по каким критериям составлялся список участников, ни, собственно говоря, что вообще авторы подразумевают под понятием «олимпийская икона стиля». Если речь об умении одеваться со вкусом и выглядеть стильно, то зачем тогда на суд подписчиков были представлены фотографии атлетов с олимпийских соревнований, где априори сложно выделиться? И почему среди участников нет таких общепризнанных модников мирового спорта, как Мария Шарапова, Хенрик Лундквист, Роджер Федерер или Леброн Джеймс? Да и вообще странно сравнивать в плане стиля мужчин и женщин.

Скорее всего, конкурс изначально задумывался Олимпийским каналом как развлечение для заскучавших на карантине любителей спорта. С другой стороны, присутствие в списке номинантов Загитовой гарантировало проекту серьёзный интерес в российском пространстве, что в итоге и произошло. Всё благодаря преданным фанатам спортсменки.

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Станет ли Загитова настоящей иконой стиля?

Загитова нечасто появляется на публике в роскошных вечерних платьях. Фигуристка предпочитает либо спортивную одежду, либо скромные, но стильные повседневные наряды. Фанаты ставят ей в заслугу отсутствие вычурных и излишне откровенных костюмов. В отсутствии вкуса Алину, конечно, не упрекнёшь, но и признавать её иконой стиля по меньшей мере преждевременно.



С такой поддержкой Загитова легко может стать звездой шоу-бизнеса и оправдать полученные авансы, но для этого ей придётся отказаться от серьёзной спортивной карьеры.



Неужели олимпийской чемпионке теперь не до фигурного катания?