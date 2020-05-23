«Вот и выросла невеста». Как российские фигуристки готовятся к возвращению на лёд

Из-за коронавируса фигуристы лишились не только чемпионата мира, но и полноценной предсезонной подготовки. Два месяца без ледовых тренировок – колоссальный срок для тех, кто с детства катается по несколько часов ежедневно. К счастью, по всем признакам вынужденная отлучка от любимого дела подходит к концу. 25 мая возобновит работу база в Новогорске, куда планируют прибыть около 50 российских фигуристов.
И даже тренер наших чемпионок Этери Тутберидзе собирается в ближайшее время вернуться в Россию из США, куда улетела незадолго до закрытия границ.
Новости о скором возвращении к ледовым тренировкам значительно подняли настроение лучшим российским фигуристкам, уставшим от самоизоляции и неопределённости. Кажется, даже в их соцсетях стало больше оптимизма и позитива! Рассказываем, как российские фигуристки готовятся к возвращению на лёд.
Огромные букеты для Загитовой
Главным событием последних дней стал праздник, объединивший разрозненный и пропитанный интригами мир фигурного катания. Свой 18-й день рождения отметила олимпийская чемпионка, чемпионка мира Алина Загитова. Именинница получила тысячи поздравлений со всей планеты, включая телеграмму от президента России Владимира Путина, а глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменкой лично и вручил ей книги об истории родного региона.
Родные, близкие и фанаты сделали всё, чтобы даже в режиме самоизоляции Алина смогла насладиться праздником. Самым распространённым подарком, конечно, стали цветы. Фигуристка опубликовала фотографию на фоне шариков и необъятных букетов, а курьер из Ижевска Радик признался, что впервые вёз столько цветов в одном заказе. Имя отправителя так и осталось секретом. https://www.instagram.com/p/CAUwykapafa
Под фотографией с цветами накопилось более 5 тысяч комментариев! Болельщики поздравляли Алину, называли королевой и желали возвращения на лёд. «Любим тебя всей страной», «Тобой гордится Россия и любит весь мир», «С днём рождения, королева сердец», «Вот и выросла невеста», — в частности написали поклонники.
Загитова провела праздничный день в кругу семьи, позволила себе «чуть-чуть тортика» и порадовала поклонников зажигательным танцем с младшей сестрой.
Загитову больше не упрекнут в вождении без прав
Уже через два дня после наступления совершеннолетнего возраста олимпийская чемпионка исполнила свою давнюю мечту и поделилась с болельщиками радостью от получения водительского удостоверения.
Теперь Алина сможет абсолютно легально управлять автомобилем и не опасаться критики, которая обрушилась на неё год назад. В мае 2019-го Загитова опубликовала видео, где она водила машину без прав. Спортсменку тогда раскритиковали, но штрафа ей удалось избежать. https://www.championat.com/figureskating/article-3804195-olimpijskaja-chempionka-alina-zagitova-ne-byla-nakazana-za-vozhdenie-bez-prav.html
Поклонники засыпали Алину поздравлениями и стандартными пожеланиями для автолюбителей: «Ни гвоздя ни жезла!», «Ровных дорог тебе», «Молодец, как ты только всё успеваешь!», «Повезёт гаишнику тебя остановить».
Косторная и Щербакова провели онлайн-тренировку
Коллеги Загитовой по группе Тутберидзе Алёна Косторная и Анна Щербакова провели онлайн-тренировку в «инстаграме». Получилось весело, энергично и позитивно. Лучшие фигуристки прошлого сезона, поочерёдно выступая в качестве тренеров, показали подписчикам несколько упражнений на пресс, спину и ноги, а также продемонстрировали разминку и растяжку.
Фото: instagram.com/aliona_officialnew
После получасовой тренировки Алёна и Аня пообщались с поклонниками. Спортсменки признались, что сидят дома из последних сил и мечтают скорее оказаться на льду. Алёна по просьбе болельщиков показала в кадре кролика и рассказала, что-по-прежнему собирается поступать в медицинский. Аня же с выбором вуза ещё не определилась, но задумывается о тренерской работе.
Фото: instagram.com/aliona_officialnew
Медведева предъявила претензии журналистам
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжает находиться в Японии, куда прилетела из Канады для участия в шоу, которое впоследствии было отменено. Недавно Женя приняла участие в прямом эфире французского фигуриста Флорана Амодио. Фигуристка рассказала, почему решилась на смену тренера после олимпийского сезона.
Слова Медведевой разлетелись по новостным лентам, что не очень понравилось самой спортсменке.
Туктамышева снова шутит
Елизавета Туктамышева встретила новость о возобновлении тренировок на льду с присущей себе иронией.
В прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России Лиза призналась, что не любит жёсткие диеты. По словам спортсменки, вставить четверной в программу после перерыва в тренировках будет тяжело, но она всё же планирует это сделать.
А ещё Туктамышева представила подборку свои любимых костюмов. За долгую карьеру у Лизы их накопилось на целую коллекцию.
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