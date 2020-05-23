«Вот и выросла невеста». Как российские фигуристки готовятся к возвращению на лёд

Из-за коронавируса фигуристы лишились не только чемпионата мира, но и полноценной предсезонной подготовки. Два месяца без ледовых тренировок – колоссальный срок для тех, кто с детства катается по несколько часов ежедневно. К счастью, по всем признакам вынужденная отлучка от любимого дела подходит к концу. 25 мая возобновит работу база в Новогорске, куда планируют прибыть около 50 российских фигуристов.

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И даже тренер наших чемпионок Этери Тутберидзе собирается в ближайшее время вернуться в Россию из США, куда улетела незадолго до закрытия границ.

Источник: Этери Тутберидзе в ближайшее время вернётся в Россию из США

Новости о скором возвращении к ледовым тренировкам значительно подняли настроение лучшим российским фигуристкам, уставшим от самоизоляции и неопределённости. Кажется, даже в их соцсетях стало больше оптимизма и позитива! Рассказываем, как российские фигуристки готовятся к возвращению на лёд.



Огромные букеты для Загитовой



Главным событием последних дней стал праздник, объединивший разрозненный и пропитанный интригами мир фигурного катания. Свой 18-й день рождения отметила олимпийская чемпионка, чемпионка мира Алина Загитова. Именинница получила тысячи поздравлений со всей планеты, включая телеграмму от президента России Владимира Путина, а глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменкой лично и вручил ей книги об истории родного региона.

Глава Удмуртии поздравил Алину Загитову с днём рождения. Они были в масках

Родные, близкие и фанаты сделали всё, чтобы даже в режиме самоизоляции Алина смогла насладиться праздником. Самым распространённым подарком, конечно, стали цветы. Фигуристка опубликовала фотографию на фоне шариков и необъятных букетов, а курьер из Ижевска Радик признался, что впервые вёз столько цветов в одном заказе. Имя отправителя так и осталось секретом. https://www.instagram.com/p/CAUwykapafa



Под фотографией с цветами накопилось более 5 тысяч комментариев! Болельщики поздравляли Алину, называли королевой и желали возвращения на лёд. «Любим тебя всей страной», «Тобой гордится Россия и любит весь мир», «С днём рождения, королева сердец», «Вот и выросла невеста», — в частности написали поклонники.



Загитова провела праздничный день в кругу семьи, позволила себе «чуть-чуть тортика» и порадовала поклонников зажигательным танцем с младшей сестрой.

Загитову больше не упрекнут в вождении без прав

Уже через два дня после наступления совершеннолетнего возраста олимпийская чемпионка исполнила свою давнюю мечту и поделилась с болельщиками радостью от получения водительского удостоверения.

Теперь Алина сможет абсолютно легально управлять автомобилем и не опасаться критики, которая обрушилась на неё год назад. В мае 2019-го Загитова опубликовала видео, где она водила машину без прав. Спортсменку тогда раскритиковали, но штрафа ей удалось избежать. https://www.championat.com/figureskating/article-3804195-olimpijskaja-chempionka-alina-zagitova-ne-byla-nakazana-za-vozhdenie-bez-prav.html



Поклонники засыпали Алину поздравлениями и стандартными пожеланиями для автолюбителей: «Ни гвоздя ни жезла!», «Ровных дорог тебе», «Молодец, как ты только всё успеваешь!», «Повезёт гаишнику тебя остановить».

Косторная и Щербакова провели онлайн-тренировку

Коллеги Загитовой по группе Тутберидзе Алёна Косторная и Анна Щербакова провели онлайн-тренировку в «инстаграме». Получилось весело, энергично и позитивно. Лучшие фигуристки прошлого сезона, поочерёдно выступая в качестве тренеров, показали подписчикам несколько упражнений на пресс, спину и ноги, а также продемонстрировали разминку и растяжку.

Фото: instagram.com/aliona_officialnew

После получасовой тренировки Алёна и Аня пообщались с поклонниками. Спортсменки признались, что сидят дома из последних сил и мечтают скорее оказаться на льду. Алёна по просьбе болельщиков показала в кадре кролика и рассказала, что-по-прежнему собирается поступать в медицинский. Аня же с выбором вуза ещё не определилась, но задумывается о тренерской работе.

Фото: instagram.com/aliona_officialnew

Медведева предъявила претензии журналистам

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжает находиться в Японии, куда прилетела из Канады для участия в шоу, которое впоследствии было отменено. Недавно Женя приняла участие в прямом эфире французского фигуриста Флорана Амодио. Фигуристка рассказала, почему решилась на смену тренера после олимпийского сезона.

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Слова Медведевой разлетелись по новостным лентам, что не очень понравилось самой спортсменке.

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Туктамышева снова шутит

Елизавета Туктамышева встретила новость о возобновлении тренировок на льду с присущей себе иронией.

В прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России Лиза призналась, что не любит жёсткие диеты. По словам спортсменки, вставить четверной в программу после перерыва в тренировках будет тяжело, но она всё же планирует это сделать.



А ещё Туктамышева представила подборку свои любимых костюмов. За долгую карьеру у Лизы их накопилось на целую коллекцию.