Шоу для взрослых. Готова ли Загитова стать первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе?

У знаменитого тренера титулы пока выигрывали только девочки. А Алине – уже 18.

Красавице, обладательнице всех титулов в одиночном фигурном катании Алине Загитовой 18 мая исполнилось 18 лет. К возрасту совершеннолетия потрясающая фигуристка добилась уже всего. А может добиться и большего, если вернётся на лёд. Загитовой под силу сломать барьер, который пока не смогла преодолеть ни одна фигуристка Этери Тутберидзе.

Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие. Фото

Несовершеннолетние чемпионки

Да, это факт. Ни одна из потрясающих фигуристок, воспитанных в группе Этери Тутберидзе не выигрывала титулов в совершеннолетнем возрасте. То есть в возрасте 18+.



«Девочка в красном» Юлия Липницкая забралась на небосклон в 15. Победа на Олимпийский играх, пусть и в командном турнире, победа на чемпионате Европы, серебро чемпионата мира. А далее – спад результатов и уход сначала к другому тренеру, а потом и вообще из спорта.

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Евгения Медведева все главные титулы выиграла до 18 лет. Победы на двух чемпионатах мира и Европы, победы на финалах «Гран-при» (хотя это коммерческая серия, а не официальный турнир). А что после 18? Серебро чемпионата Европы, потом две серебряных медали на Олимпиаде в Пхёнчхане, а затем уход от Тутберидзе и бронза ЧМ-2019.



Среди звёздных учениц Этери – Элизабет Турсынбаева, которая вернулась к Тутберидзе уже в 18 лет и добралась до серебра на чемпионате мира. Серебра, не золота.



Медведеву на звёздном небосклоне российского фигурного катания сменила Алина Загитова. Она выиграла все возможные титулы – Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы – до 18 лет, а полгода назад объявила о приостановке карьеры.

Загитова резко скатилась в рейтинге лучших фигуристок мира. Как его вообще составляют? Непобедимых спортсменок сборной России обошли японка и американка. Разве это справедливо?

Алёне Косторной, выигравшей чемпионат Европы, и Анне Щербаковой, дважды победившей на чемпионате России, до 18 ещё далеко.



Вот и получается, что у Этери Тутберидзе пока нет ни одной фигуристки, которая добилась бы серьёзного титула, перейдя в категорию 18+.

Алина, возвращайся!

Алина Загитова может стать первой. Момент очень удобный.



Суперзвезда мирового фигурного катания объявила о приостановке карьеры по своей воле, а коронавирус заставил приостановить карьеру вообще всех. Загитова сообщила о паузе в выступлениях, по факту пропустив только чемпионаты России и Европы.

«Ну как можно не включать Загитову?» Главный вопрос по составу сборной России Олимпийская чемпионка вообще собирается кататься дальше?

Получается, что после вынужденной паузы все соперницы начнут подготовку заново. И кто знает, каково придётся вступающим в пору пубертата Косторной, Щербаковой и Александре Трусовой, покинувшей группу Тутберидзе. Правда, есть ещё японка Рика Кихира, но разве Загитова её не обыгрывала на глазах японских болельщиков?

Видео доступно на «Чемпионате».

Да, Загитова выиграла всё, что можно выиграть. И пока неизвестно, вернётся ли она в большой спорт. Но ведь полностью дверь она не закрыла. Объявления о завершении карьеры не было, да и в состав сборной на следующий сезон чемпионка включена. Может быть, мы ещё увидим Алину Загитову на крупных турнирах. В конце концов, до Олимпиады менее двух лет, а ей лишь 18.



А ещё победа Загитовой может прекратить (хотя бы временно) разговоры о том, что женское фигурное катание превратилось в состязание совсем ещё маленьких девочек. Теперь она точно в том возрасте, когда можно показывать шоу для взрослых. В хорошем спортивном смысле слова.