«Ну поздравьте, чё вы?» Плющенко высокомерно похвастался новым роскошным «Порше»

Фигурист даже рассказал секрет богатой жизни. Оказывается, надо работать, а не бухать или валяться на диване.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не скрывает любви к дорогим автомобилям и охотно демонстрирует свой транспорт. Фотографии роскошных машин в «инстаграме» фигуриста уже неоднократно вызывали шквал критики в его адрес, но Евгения это не смущает.

На этот раз бывший спортсмен поделился с подписчиками радостью от приобретения электрокара Porsche Taycan Turbo S, минимальная рыночная цена которого составляет почти 13 млн рублей. На видео Евгений не только нахваливает свой новый автомобиль, но и произносит несколько мотивационных фраз, призывая подписчиков «работать, а не бухать». Слова Плющенко мгновенно разлетелись по интернету и у многих вызвали неприятие.



Фигуриста упрекают в высокомерии, хвастовстве и неуважении к простому народу.

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«Надо работать, а не лежать на диване»

Во время самоизоляции Плющенко получил новый автомобиль от известного немецкого бренда и решил рассказать о радостном событии своим подписчикам.



«Разгон до 100 км/ч за 2,8 сек. Пиковая мощность 761 л.с. Запас хода в смешанной цикле – 388-412 км», — написал Евгений.

“Был бы бездарь, пошёл бы в футбол. Или в школу”. Что не так с сыном Плющенко? Супруга Плющенко не отправит своего шестилетнего сына ни в футбол, ни в хоккей, ни даже в школу. Он же талант, а не какой-нибудь бездарь!

Но перечислением технических характеристик фигурист не ограничился. На видео он показал дорогостоящий автомобиль со всех сторон, отметив красоту линий и бесшумность хода, после чего призвал подписчиков поздравить его с пополнением автопарка: «Ну поздравьте, чё вы? Поздравьте меня».

Также Евгений рассказал, за счёт чего, по его мнению, можно добиться материального благополучия.



«Вот так вот, друзья! Занимайтесь спортом, трудитесь, выигрывайте соревнования, будьте чемпионами. А может, и на другом поприще. Просто надо работать, трудиться, не бездельничать, не лежать на диване, не бухать, как это делают некоторые диванные критики. Всегда следить за собой и заниматься спортом — и всё у вас будет», — говорит Плющенко в видеоролике.

«Зачем народ дразнить?»

Надо сказать, многие подписчики откликнулись на призыв чемпиона и поздравили с радостным событием:



— Молодец, заслужил!



— Вы достойны самого лучшего, талант!



— Это мужской трофей.

«Наказать лжецов — это вопрос жизни». Громкий скандал с сыном Плющенко может дойти до суда В прессе появилась информация о болезни семилетнего Гном Гномыча. Плющенко и Рудковская настроены решительно.

При этом под записью было немало и гневных комментариев, многие из которых спустя непродолжительное время исчезли. Люди упрекали Плющенко в неуважении к простому народу и находили его слова высокомерными и необъективными.



— Именно поэтому вашу жену и не любят. Да и вы теряете народную любовь из-за неё. Безусловно, своими достижениями в спорте вы заслуживаете дорогие вещи. Но выставлять на всеобщее обозрение — для чего?



— А как же шахтёры? Трудяги и работа опасная, на диванах не валяются, но машин таких не имеют.



— Евгений, вот честно, стрёмно быть таким. Меня ещё в детстве научили, что хвастаться — это некрасиво и делать так нельзя… Самодостаточный человек, имеющий хоть немного понятий и воспитания, никогда не будет понты колотить вот таким дешёвым способом. Стыдно и стрёмно это.



— Неприятно даже смотреть было. Ну зачем говорить ерунду?



— Зачем народ дразнить? С чего вы взяли что народ бездельничает и пьёт?



— Покупка машины, тоже мне праздник. У вас что ни день, то новая машина…



— Чувствуются замашки эгоистка и себялюба.

— Как же вы любите показывать своё богатство! Некоторым есть нечего. А вы хвастаетесь и выкладываете свои чемоданы да машины.



— Почти тысяча комментов — и всё одни поздравления. Негатив, видимо, сразу здесь подчищаете.

«Знаю, что такое собирать бутылки»

Нынешнюю ситуацию нельзя назвать уникальной для Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион уже не раз становился объектом нападок за демонстрацию дорогих автомобилей.



В 2017 году Плющенко опубликовал видео, на котором он управляет автомобилем Mercedes-Benz, однако настоящий резонанс вызвала фотография фигуриста, сделанная летом 2019-го. Евгений выложил снимок с двумя машинами Porsche и предложил читателям угадать, на какой из них он собирается ехать.

Количество негативных комментариев оказалось настолько большим, что вскоре Евгений решил объясниться.



«Всё, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом! Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру!



Четыре олимпийские медали и остальные титулы — это не только слава, но и 16 операций, которые я прошёл, и тяжелейшее восстановление, после которого я ещё продолжаю кататься! Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех, кто работает и добивается того, что ему доверяют мировые бренды в России и в мире стать друзьями или амбассадорами», – написал Плющенко.

Плющенко — критикам: я знаю, что такое нищета и что такое собирать бутылки

Плющенко не собирается прятать роскошь от посторонних глаз

Тем не менее, тот скандал не повлиял на привычку Плющенко публиковать фотографии шикарных автомобилей. Осенью 2019-го Евгений поделился снимком Rolls-Royce, полученного для участия в реалити-шоу о его супруге, Яне Рудковской. Фигурист признался, что несколько лет назад в его автопарке уже был такой автомобиль.

Каждая публикация фотографий дорогих автомобилей неизменно приводит к потоку критики в адрес Плющенко. Люди не понимают, зачем выставлять своё богатство напоказ. Однако Евгений не считает бурный общественный резонанс поводом прятать роскошь от посторонних глаз. Поэтому мы наверняка увидим ещё не один шикарный автомобиль из гаража Плющенко.