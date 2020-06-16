«Стыдно жить с тобой в одной стране». Плющенко поругался с Навальным из-за Конституции

Привычка Евгения Плющенко отвечать на каждый неудобный комментарий в своих соцсетях привела к очередному скандалу. Новоиспечённый тренер сборной России вызвал на разборки политика-блогера Алексея Навального. Причиной конфликта стал комментарий Навального относительно сына Плющенко под постом о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Надеюсь, не зассышь?»

На своей странице в «Инстаграме» Плющенко выложил ролик, снятый профессиональными режиссёрами. В этом ролике сам Плющенко, его жена Яна Рудковская и семилетний сын Александр призывают прийти на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Среди более 20 тысяч комментариев, которые, в общем, не отличаются лояльностью к семье двукратного олимпийского чемпиона, Плющенко особо выделил один.



«Несчастный ребёнок, которому достались алчные и бессовестные родители», — написал под постом Алексей Навальный.



Плющенко ответил: «Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране. Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить. Надеюсь, не зассышь???



Теперь всем интересно, действительно ли состоятся разборки по-мужски. Драка будет?

Пиар по-русски. Методы работы Плющенко раздражают болельщиков, но за ними будущее Евгения зря критикуют за слишком активную раскрутку Трусовой.

Ждали чего-то другого?

Хотя вообще не очень понятно, за что подписчики набросились на фигуриста.



Разве можно было ждать от него чего-то другого?



Нынешняя власть дала ему всё, позволила зарабатывать миллионы, «понтоваться» своим автопарком «Порше», попутно обвиняя других в безделии и пьянстве, строить в Москве собственные катки и открывать академии с бешеными ценами.

«Ну поздравьте, чё вы?» Плющенко высокомерно похвастался новым роскошным «Порше» Фигурист даже рассказал секрет богатой жизни. Оказывается, надо работать, а не бухать или валяться на диване.

Плющенко напрямую не призвал проголосовать за поправки, хотя всем всё понятно. Фигурист, который не воспитал ни одного ученика, но стал при этом тренером сборной России, не мог не выпустить такой ролик. И неважно, попросили его или он сделал это по собственной инициативе.



Плющенко – взрослый и состоявшийся человек, который имеет право на свои убеждения и высказывания, нравятся они кому-то или нет. Он поднялся на спортивном социальном лифте на тот высокий этаж, где ему легко и комфортно.

Иван Ургант пошутил по поводу назначения Евгения Плющенко тренером сборной России

Показательная реакция

Посмотрите на высказывания других статусных людей из мира фигурного катания. Например, Александр Жулин и Ирина Слуцкая публично поддержали поправки в Конституцию и даже не скрывали, что пойдут голосовать среди прочего за обнуление срока действующего президента.



Так что в случае с роликом Плющенко – один из многих. Тех, кому удобна нынешняя власть.



И дело не в именах и сроках этой власти. Просто поставьте себя на место звёзд спорта: большинство сделало бы то же самое. Зачем менять что-то, когда тебя всё устраивает?

Семилетний сын Плющенко зарабатывает миллионы. Откуда у него такие огромные деньги Доход Гном Гномыча в 30 раз больше дохода среднестатистического россиянина.

В связи с этим не удивляет даже показательно жёсткая реакция Плющенко на высказывание человека, которому действующая власть позволяет быть главным оппозиционером. Среди тысяч комментариев под роликом Плющенко были и более жёсткие, и более оскорбительные, но Евгений решил жёстко ответить именно Навальному. Причина банальна.



Так Плющенко высказал свою политическую позицию.



А ещё… Представляете какой будет интерес к голосованию, если дело дойдёт до драки? А разве не его стремился возбудить фигурист, когда выкладывал семейный ролик?