Им что, лёд не нужен? Почему Медведева и Загитова не тренируются со сборной России

Наконец-то! Фигуристы сборной России начали подготовку к сезону. Тренировки на закрытой базе проходят при беспрецедентных мерах безопасности. Спортсмены изолированы друг от друга и вынуждены соблюдать множество строгих ограничений. Но после двух месяцев без ледовых тренировок фигуристы, кажется, готовы на любые условия, лишь бы снова надеть коньки.

Тем не менее, не все фигуристы и тренеры воспользовались появившейся возможностью. Пока лучшие одиночницы прошлого сезона в поте лица навёрстывают упущенное, более опытные Алина Загитова и Евгения Медведева по-прежнему не выходят на лёд.

Почему спортсменки добровольно теряют драгоценные дни подготовки и дают соперницам серьёзное конкурентное преимущество? Им что, лёд не нужен?

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Косторная и Щербакова вынуждены тренироваться без Тутберидзе

Фигуристы лишились возможности тренироваться на льду в конце марта, когда все спортивные объекты были закрыты из-за эпидемии коронавируса. В период самоизоляции спортсмены поддерживали форму в домашних условиях и отрабатывали прыжки на полу, но о полноценной подготовке без ледовых тренировок говорить не приходилось. Каждый день простоя только усугублял ситуацию, поэтому новость о возвращении на лёд фигуристы восприняли с энтузиазмом.

О решении министерства спорта допустить атлетов на две учебно-тренировочные базы стало известно 22 мая, а уже спустя два дня в Новогорск начали прибывать члены сборной России по фигурному катанию. Первыми заехали подопечные Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Заниматься они будут под руководством Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, поскольку сама Тутберидзе во время эпидемии находилась в США и по возвращении в Россию должна будет сесть на двухнедельный карантин.

Питание по одному и обработка ультрафиолетом

Правила поведения спортсменов на сборе регламентированы Роспотребнадзором. Все фигуристы и тренеры живут по одному, а из номера могут выходить только в медицинской маске. По прибытии на базу каждый участник сбора сдал тест на коронавирус. К счастью, все анализы оказались отрицательными, и 27 мая спортсмены смогли приступить к тренировкам. Во время ожидания результатов тестов еду атлетам приносили прямо в номер, теперь же фигуристы могут питаться в столовой, но при этом должны сидеть за отдельными столами.

Все фигуристы живут в отдельном корпусе и не контактируют с представителями других видов спорта. Покидать базу запрещено, за исключением поездки на углублённое медицинское обследование. Сотрудники также прошли проверку на коронавирус и не могут покидать территорию базы. Все помещения и поверхности ежедневно дезинфицируются, а в номерах проводится обработка ультрафиолетовым излучением.

Ограничения распространяются и на тренировочный процесс. Одновременно на льду может находиться не более восьми человек, причём тренерам выходить на каток запрещено. Представители различных групп разведены по разным каткам и раздевалкам.

Плющенко выбрал для Трусовой Кисловодск

Помимо группы Тутберидзе в Новогорске занимаются подопечные Ирины Жук и Александра Свинина, Елены Буяновой, Нины Мозер, Дениса Самохина, Кирилла Давыденко и Сергея Доброскокова, а вот Алексей Мишин и Евгений Плющенко решили повезти своих спортсменов на базу в Кисловодск, которая начнёт работу 1 июня. Там готовиться к сезону будут Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова, а также Александра Трусова. Если, конечно, её переход от Тутберидзе к Плющенко всё-таки будет одобрен федерацией.

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Таким образом, из шести одиночниц основной сборной России две уже тренируются в Новогорске, ещё две на днях приступят к работе в Кисловодске. А больше всего неопределённости вокруг Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Почему Загитова и Медведева не участвуют в сборе в Новогорске?

Женя по-прежнему находится в Японии, куда улетела из Канады в начале апреля. Шоу, в котором должна была участвовать россиянка, отменили, но спортсменка осталась в Стране восходящего солнца. Если верить слухам, она тренировалась на льду в городе Хатинохе, однако ни сама спортсменка, ни её представители эту информацию не подтверждали. Неизвестно, собирается ли Медведева вернуться в Россию в ближайшее время, но с учётом двухнедельного карантина её участие в сборе в Новогорске или Кисловодске практически исключено.

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Что касается Загитовой, то Алина должна присоединиться к участникам сбора позже. Самоизоляцию спортсменка проводила в Ижевске, где отметила 18-й день рождения и готовилась к ЕГЭ. Интересно, что спортсменка до сих пор не объявляла о возобновлении карьеры, которую приостановила в декабре 2019 года.

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Для фигуристов топ-уровня два месяца без ледовых тренировок – ситуация беспрецедентная. Многие спортсмены опасались, что им придётся в буквальном смысле начинать всё заново. На восстановление сложных элементов может уйти долгое время, поэтому на счету каждый день. В этой связи отсутствие Евгении и Алины среди участниц централизованного сбора национальной команды способно снизить их шансы на успех в следующем сезоне. Получается, пока Медведева и Загитова добровольно дают соперницам преимущество.