Заперта в России. Медведева рискует испортить себе сезон из-за грубого просчёта

Для двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой 2020 год продолжает оставаться особенно сложным. Коронавирус сбил все её планы, и на данный момент она не может даже начать полноценную работу со своим канадским тренером Брайаном Орсером.
Из-за закрытых границ Медведева оказалась заперта в России, а потому, пока ситуация не изменится, она будет тренироваться под началом Елены Буяновой в ЦСКА. Брайан же будет работать со своей подопечной онлайн, но, кажется, он недоволен тем, что происходит.
Эффект бабочки
Всё началось ещё весной. В разгар эпидемии, когда весь мир испугался страшного вируса и сидел дома под угрозой штрафов, российская фигуристка решила совершить перелёт через полмира и отправилась из Канады в Японию на ледовое шоу, где рассчитывала подзаработать.
Было ясно, что существует риск отмены этого шоу. Но Медведева поехала, и прогадала. В результате этого грубого просчёта Евгения застряла в Японии на длительный срок и получила порцию критики от болельщиков, которые обвиняли её в лицемерии. Фанаты не могли понять, почему фигуристка призывает всех сидеть дома, а сама совершает один перелёт за другим.
Эта ошибка запустила эффект бабочки, когда одно решение может запустить неконтролируемую череду событий и последствий. Учёный Эдвард Лоренц в 1961 году ввёл этот термин, заявив, что взмах крыла бабочки впоследствии может повлиять на возникновение урагана.
Решение уехать из Канады, где могла спокойно готовиться к сезону под руководством своего тренера Брайана Орсера, – взмах крыла бабочки. А теперь ей приходится прятаться от урагана.
«Женя вернётся, когда у неё будет возможность»
Орсер – вежливый и воспитанный человек. Понятно, что он не будет выносить в прессу всё, что у него творится на душе. Однако даже по его небольшим заявлениям видно, что ему сложившая ситуация не нравится.
«Мы продолжим сотрудничество. Канадские границы пока остаются закрытыми. Женя планирует вернуться, когда у неё появится эта возможность».
Сухо и непонятно. Потому что нет никаких временных рамок относительно того, когда откроются канадские и российские границы и Медведева сможет вернуться на каток к Орсеру.
Сезон потерян?
Елена Буянова, под крылом которой сейчас будет находиться Медведева, – отличный специалист, в этом нет никаких сомнений. Но сможет ли она полностью контролировать ту работу, которую Медведевой будет давать из-за океана Орсер. Да мы живём в XXI веке, где технологии позволяют многое делать дистанционно. Но ситуация складывается непростая.
В фигурном катании всегда был и будет важен живой контакт тренера и спортсменки, как на льду так и за его пределами. Видеосвязь никогда не заменит общение, подсказки. В профессиональном спорте это работает плохо. А это значит, что Медведева по сути останется без полноценной работы со своим тренером, причём на неопределённый срок.
К началу осени Евгения в идеале уже должна быть в хорошей форме. К середине осени – в близкой к идеальной. Получится ли её достичь – очень большой вопрос.
Если Медведевой это удастся сделать без Орсера, то возникнет вопрос о том, нужен ли ей вообще канадский специалист, к которому она уехала от Этери Тутберидзе. Возможно, россиянке в случае успеха даже стоит задуматься над завершением карьеры и переходом на тренерскую работу.
Хотя если серьёзно, то пока очень жаль, что чемпионка мира и призёр Олимпийский игр рискует испортить себе сезон из-за одного грубого просчёта в начале межсезонья.
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