Деньги вместо побед. Переход к Плющенко загубит карьеру Косторной?

В фигурном катании опять полыхает. Чемпионка Европы, действующая обладательница двух мировых рекордов Алёна Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Три месяца назад по такому же маршруту проследовала Александра Трусова, однако называть эти ситуации идентичными язык не поворачивается.

Если у Саши действительно были причины сменить тренера, и наибольшие вопросы вызывала именно кандидатура её нового наставника, то поступок Алёны Косторной объяснить почти невозможно. Со спортивной точки зрения этот переход выглядит абсурдным, потому что Плющенко придётся очень постараться, чтобы хотя бы не испортить близкое к идеалу катание Косторной. А о каком-то прогрессе пока и говорить смешно.



Зато, если идти по следу денег, то многое сразу встаёт на места. Конечно, никто не просит лучшую фигуристку мира оставаться бессребреницей и кататься за «спасибо».



Но стоит ли ради сиюминутной выгоды рисковать карьерой?



Ведь скорее Плющенко выступит на своей пятой Олимпиаде, нежели Косторная победит на Играх в Пекине. Если вообще туда отберётся!

Трусова искала причину три месяца

Алёна Косторная, как и любая другая фигуристка России, имеет полное право на смену тренера по своему усмотрению. Это даже не обсуждается. Другое дело, что в основе любого перехода должно лежать желание стать лучше и добиться большего. В эту логику, кстати, укладывается объяснение Трусовой: «Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича».



Да, причину вымучивали почти три месяца. Да, до сих пор непонятно, почему вообще начинающий тренер Плющенко рассматривался в качестве альтернативы мэтру Тутберидзе и как выиграл конкуренцию, к примеру, у Арутюняна, Орсера или Мишина. Но факт в том, что дебютный сезон Трусовой по взрослым получился смазанным, и фигуристка искала выход из трудной ситуации.

«Суммы известны». Плющенко «перекупил» Трусову, чтобы отомстить Тутберидзе? Неужели 15-летняя фигуристка ушла от тренера ради денег?

Косторная могла побеждать и дальше

В случае с Косторной даже такое натянутое объяснение будет выглядеть неубедительным. Алёна стала настоящим открытием сезона, демонстрировала потрясающе красивое и лёгкое катание, амплитудные прыжки и высоченный тройной аксель. На программы ей тоже было грех жаловаться – гармоничные, с возможностью показать все свои козыри. Алёна и показывала, да так, что выиграла все международные соревнования, в которых участвовала. При этом её катание



не было детским, как у Щербаковой или Трусовой, а отсутствие четверных гарантировало, что с возрастом технический контент не обеднеет.



У Алёны было всё, чтобы побеждать и дальше, но что-то пошло не так. Что именно – пока знает только она сама. Конечно, разногласия внутри группы случаются, но для ухода от тренера, приведшего тебя на вершину, нужен грандиозный конфликт. Тем более накануне предолимпийского сезона, да ещё с практически готовыми программами. В противном случае обеим сторонам союза тренер-ученик стоило сжать зубы и работать.



Да, Тутберидзе не любит идти на уступки и диктует свои правила, но разве не в этих условиях Косторная стала лучшей фигуристкой мира?

Не устойчива к внешним раздражителям

Опять же, можно было бы поверить в неразрешимые разногласия, если бы Косторная ушла к кому-то другому. За академией Плющенко уже закрепилась слава организации, которая не жалеет средств на получение спортсменов топ-уровня.



«Многие специалисты не могут дать вразумительный комментарий, почему так происходит, может, вопрос действительно стоит в финансовой составляющей, которая нам неизвестна», — сказал олимпийский чемпион Алексей Урманов «Чемпионату», произнеся вслух то, о чём многие подумали, узнав о переходе Косторной.



На это же косвенно намекнула и сама Тутберидзе: «Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям».

Почему у Косторной мало шансов на успех с Плющенко?

Не хочется скатываться в плоскость «Косторная погналась за деньгами», но в данном случае самый простой ответ может оказаться самым верным. Со спортивной точки зрения Плющенко не способен дать Алёне ничего, да и удержать её космический уровень образца прошлого сезона молодому специалисту будет крайне тяжело. Было бы ошибкой считать, что Косторная по инерции будет выступать безупречно. Нужно проделать колоссальный объём работы, чтобы Алёна сохранила и всё своё великолепие, и фирменную стабильность. И только Тутберидзе знает, что и как для этого надо делать.



Поэтому, по крайней мере на данный момент, шансы Косторной на успех под руководством Плющенко, кажется, даже меньше, чем у Трусовой.

Уход от Тутберидзе – роковая ошибка? Как сложилась судьба бывших учениц Этери Трусовой точно не стоит смотреть на примеры других учениц, ушедших от Тутберидзе. Их спортивная судьба незавидна.

Косторная хочет заработать под конец карьеры?

Если вернуться к возможной финансовой составляющей скандального перехода, то отчасти Косторную понять можно. Она сама говорила, что намерена завершить карьеру через два сезона и учиться на нейрохирурга. Совмещать столь серьёзную учёбу с тренировками и катанием в шоу будет нереально трудно, а значит, и зарабатывать фигурным катанием не получится. Тем более Алёна – единственная из российских топ-фигуристок не имеет крупных персональных контрактов, которые кормили бы её даже после завершения карьеры.



Перспективы существенно поправить материальное положение выглядят заманчиво, но неужели риск лишиться побед и вообще загубить карьеру стоит предложенных денег?



К сожалению, теперь есть все предпосылки, что Косторная так и останется фигуристкой одного сезона. Того самого, где в «кисс энд край» она радовалась мировым рекордам вместе с Тутберидзе.