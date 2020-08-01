«От вас уже все бегут!» Почему Этери Тутберидзе совсем не жалко

Лучший тренер мира по итогам прошлого сезона Этери Тутберидзе недосчиталась ещё одной звёздной ученицы. Переход Алёны Косторной в академию Плющенко наставница восприняла крайне болезненно. И многие тут же принялись её жалеть.



Мария Бутырская: «Тяжело говорить об этом, потому что за Этери Георгиевну обидно».



Александр Жулин: «У Этери Георгиевны сейчас период, когда она получает мощный удар. Она должна выстоять, уверен, что она справится».



Инна Гончаренко: «Просто хочу поддержать тренерский штаб и Этери Георгиевну лично и пожелать им хорошей работы и хорошего настроения, несмотря ни на что».

Гончаренко — о переходе Косторной: это поведение не состоявшейся личности, а подростка

Никто и не спорит, что Тутберидзе оказалась в неприятной ситуации. Наверняка ей сейчас больно и обидно. Вот только жалеть её не нужно. Этери Георгиевна сама создала такую систему, при которой расстаться с учениками по-доброму практически нереально.



Скандальные уходы на грани предательства – это просто побочный эффект того стиля работы, который выбрала Тутберидзе для достижения успеха.

«Лишь бы обелить своё имя»

В комментариях под записью Тутберидзе об уходе Косторной из её группы на удивление много критики. Подписчики упрекают тренера в однобокости и нежелании искать причины расставаний с ученицами в себе.



— Проблема в том, что у вас все виноваты каждый раз.



— Проблема не в девочках, а в вас. Лишь бы своё имя отбелить.



— Если от вас уходят прекрасные спортсмены, значит, надо искать в своей команде ответы на возникающие вопросы.



— Как обычно расстаётесь с ученицами по-плохому.



— От вас уже все бегут! Интересно, почему? От любви, наверное?!

Деньги вместо побед. Переход к Плющенко загубит карьеру Косторной? Евгению нечего дать лучшей фигуристке мира. И зачем ей было уходить?

Верность или крепостное право?

Объясняя расставание с очередной звёздной фигуристкой, Тутберидзе заявила, что не собирается пересматривать подход к отношению с учениками, а также дала понять, что надеется на верность оставшихся в её группе спортсменов. Правда, в данном случае верность больше напоминает крепостное право. Сам по себе переход спортсмена от одного тренера к другому никаким предательством не является, и ни один наставник не вправе считать подопечного своей собственностью. Даже если научил его сложнейшим прыжкам, поставил идеальное катание и привёл к мировым рекордам.



Насильно заставить хранить верность невозможно. Если фигуристка чувствует поддержку и доверие со стороны тренера, то ей и в голову не придёт менять наставника. А тем более в ситуации Косторной, когда результаты говорят сами за себя. В таком случае для перехода нужны особо веские основания, которые пока не прозвучали ни от Этери Георгиевны, ни от самой Алёны.

Почему от Тутберидзе уходят со скандалом

Понятно, что люди не расстаются, когда всех всё устраивает. Но именно уход спортсменов из группы Тутберидзе обычно сопровождается громким скандалом и публичными обвинениями. Почему? Во-первых, потому что в самом «Хрустальном» решение фигуристок сменить школу воспринимают как проявление неблагодарности и чуть ли не предательство, а Тутберидзе и её коллеги начинают сыпать претензиями и не скрывают обиды.

Но это ещё не всё. На самом деле некрасивые расставания с тренером – это часть системы, выстроенной Тутберидзе. Этери Георгиевна славится умением воспитывать юных чемпионок, и пока ни одна её ученица не добилась большой победы хотя бы в 18-летнем возрасте. Безусловно, спортсменок с девичьими телами легче обучить сложнейшим элементам, от них проще добиться полного подчинения и беспрекословного выполнения всех требований. С точки зрения результата такой подход полностью себя оправдывает и позволяет Тутберидзе уже много лет добывать стране медали.

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Побочный эффект чемпионской системы

Однако любой ребёнок вырастает. После того, как Тутберидзе написала, что Косторная якобы договорилась с Плющенко ещё в мае, многие обвинили Алёну в непорядочности.



«Это поведение не состоявшейся личности, а подростка», — сказала тренер Инна Гончаренко.



Но ведь Алёна и есть подросток. С какой стати у 17-летней девочки должно быть взрослое поведение? И Липницкая была подростком, когда уходила от Тутберидзе. И Медведева. И Трусова. Странно сначала пользоваться полным послушанием детей, а затем удивляться, когда они поступают как вздорные подростки в переходном возрасте. Вот если бы Тутберидзе работала со взрослыми, состоявшимися личностями, то и спрашивать с них надо было бы как со взрослых. И многих конфликтов наверняка бы удалось избежать.



Но ведь Этери Георгиевна вполне осознанно ведёт к вершине пьедестала девочек на грани переходного возраста. А значит, расставания по-плохому – просто побочный эффект её системы, с которым надо смириться.



Вот почему Тутберидзе совсем не жалко.