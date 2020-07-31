«Внешний мир влияет на наших милых и добрых». Почему Косторная ушла от Этери Тутберидзе

От фигурного катания летом 2020 года мало кто ждал ярких новостей. Разве что поклонники Алины Загитовой робко предполагали, что она может вернуться в спорт. Или всё закончить.

Но получилось иначе. Две сенсации потрясли весь российский сегмент фигурного катания.

В мае стало известно, что от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко перешла Александра Трусова, зарекомендовавшая себя как лучшая в мире исполнительница сложнейших прыжков.

Но у Трусовой в прошлом сезоне были определённые проблемы, и переход к другому тренеру можно было рассматривать как шанс вернуться на прежний, очень высокий уровень.

Вторую сенсацию же объяснить сложнее.

31 июля стало известно, что группу Тутберидзе покидает Алёна Косторная, выигравшая в завершившемся сезоне все проведённые турниры, за исключением чемпионата России.

Косторная тоже ушла к Плющенко. И почему же?

Пиар по-русски. Методы работы Плющенко раздражают болельщиков, но за ними будущее Евгения зря критикуют за слишком активную раскрутку Трусовой.

Результат есть. А чего нет?

За последние пять-семь лет Этери Тутберидзе выстроила настоящую империю женского фигурного катания. Её ученицы не просто побеждали на всех крупнейших турнирах, но и оставляли соперниц вообще без шансов на пьедестал: так было на чемпионате мира — 2019 или чемпионате Европы — 2020.

Мощь школы Тутберидзе была настолько колоссальной, что даже приостановка карьеры Загитовой по совокупным результатам тренерской группы и сборной России в целом никак не ударила. Этери сумела вывести на самый высокий уровень сразу трёх великолепных девочек-фигуристок: Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову. Казалось, они могут приносить славу своему тренеру как минимум до Олимпиады-2022. А там ведь и Камила Валиева на подходе!

Но что-то пошло не так.

Всем известно, что Этери Тутберидзе тренер требовательный, строгий, но при этом помогающий при должном таланте и усердии добиться результата – это очевидно. Трусову её результат мог не устраивать: при её-то таланте, при её прыжках третьи места даже на международном уровне – это не предел мечтаний. Так что, вероятно, она ушла к Плющенко в поисках своей лучшей формы.

Звёздное трио учениц Тутберидзе распалось. Поступок Трусовой – предательство? Чемпионка мира среди юниоров сдавала на глазах. Поэтому решилась на кардинальные перемены.

А что не устраивало Косторную?

Алёна не прыгает четверные, и, похоже, не собирается их учить. Она известна своей невероятной стабильностью, умением выжимать максимум из своей техники и обаяния. И у Тутберидзе в прошлом сезоне она практически всегда добивалась этого максимального результата.

Но, значит, решающим фактором было не стремление к золотым медалям. А что же?

«Вот на этом мы и расстались…»

Этери Тутберидзе написала эмоциональный пост об уходе Косторной, в котором раскрыла причину расставания с талантливой фигуристкой.

«Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь).

Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались…

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям».

Если интерпретировать написанное проще и грубее, то получается так: Косторная словила звезду. Так ли это на самом деле? Сказать трудно. Было бы интересно послушать и саму фигуристку или хотя бы Евгения Плющенко, который будет с ней работать.

Впрочем, всегда есть разные нюансы. Одно дело, если Косторная просто заявляла, что не хочет больше выходить на тренировки с подругами-соперницами из группы Этери, и совсем другое дело, если на правах чемпионки просила у тренера больше внимания, но не получала его.

Империя Тутберидзе – индустриальная. Это фабрика. Конвейер. От девчонок требуют сил и старания, взамен они могут получить титулы, славу, деньги. Но если что-то пошло не так, в цеху спортсменку просто списывают, ведь доделывать что-то вручную нет ни времени, ни нужды.

Так когда-то списали Липницкую. Так когда-то списали Медведеву. Теперь – Косторная…

Возможно, они просто хотели к себе больше внимания, больше ручного труда, но не получили его. И, наверное, никто не получит. Ведь Тутберидзе уже сказала: «Мы всё делаем правильно».

«Избавляется от учениц». Почему Тутберидзе поставили в один ряд с тренерами-преступниками Японский психиатр уверен, что фигуристки у Этери вырастают марионетками. Может, это просто зависть?

Теперь в обойме Этери осталась только Щербакова. И, возможно, Загитова.

Пришло время снова запускать фабрику?