«Одна дорога – в депутаты». Теперь Загитова точно променяет спорт на политику?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова может считаться самым звёздным абитуриентом 2020 года. 18-летняя фигуристка удивила выбором вуза. Алина подала документы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы – фабрику по подготовке чиновников и госслужащих.

С таким образованием у Загитовой будут все шансы сделать яркую карьеру в политике. Полгода назад она говорила о намерении учиться на тренера, чтобы пойти по стопам Тутберидзе.

Что заставило фигуристку резко изменить планы на будущее?

И удастся ли Загитовой поступить, несмотря на очень скромные баллы по ЕГЭ?

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Загитова хотела быть тренером

Когда Алина в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, одной из причин своего решения спортсменка назвала желание сосредоточиться на учёбе.

«Сейчас я нахожусь в процессе подготовки к ЕГЭ. Сдавать буду русский язык, математику и биологию. Скорее всего, буду заканчивать спортивный институт, так как на данный момент у меня вся жизнь крутится вокруг спорта. Поэтому буду учиться на тренера, скорее всего», — сказала Загитова в том самом интервью на Первом канале.

В феврале 2020-го Алина подтвердила, что намерена поступать в Российский государственный университет физической культуры: «Хочу отучиться на тренера и как Этери Георгиевна воспитывать новых чемпионов». В мае, за пару месяцев до экзаменов, она рассказывала, что ежедневно занимается математикой и биологией, однако от прямого вопроса о вузе решила уйти.

Вокруг Загитовой не утихают скандалы. Но фанаты по-прежнему считают её ангелом Репутацию чемпионки уже не назовёшь идеальной. А ведь раньше Алина была образцом поведения.

Загитова набрала на 1 балл больше минимума

Летом Алина делилась с поклонниками фотографиями с экзаменов, но ни о результатах, ни о выборе учебного заведения не сообщала. И вот имя олимпийской чемпионки оказалось в списке лиц, поступающих в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на платную форму обучения по программе бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» в пределах направления «Журналистика».

Из документа следует, что Алина сдала ЕГЭ по русскому языку на 51 балл, а по обществознанию получила 44 балла. При этом минимум для участия в конкурсе составляет 50 баллов по русскому и 44 балла по обществознанию. По сумме баллов её результат 195-й из 196 соискателей. Всего на этой специальности предусмотрено 90 мест. Обучение проходит в очной форме и стоит 330 тыс. рублей в год.

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Загитова пойдёт в политику?

Среди сфер, где могут работать выпускники программы, значатся не только СМИ, пресс-службы и продюсерские центры, но и органы государственной власти. Образование в РАНХиГС поможет Загитовой преуспеть на госслужбе, если она выберет для себя это направление. Не исключено, что именно желание посвятить себя политической карьере заставило Алину резко изменить планы на будущее и отказаться от поступления в спортивный вуз.

Об этом свидетельствует и прежний опыт участия Загитовой в политической жизни. В 2019 году она посетила «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, за что подверглась резкой критике, а уже летом 2020-го агитировала подписчиков принять участия в голосовании по поправкам в Конституцию.

Выбор вуза позволяет предположить, что Алина готова променять спорт на политику.

«Вуз отличный, женихи перспективные»

Болельщиков неожиданный выбор Загитовой удивил, но в целом обрадовал. Фанаты уверены, что из Алины получится прекрасный журналист или продюсер, а невысокие баллы по ЕГЭ объясняют честностью и скромностью чемпионки. Мол, не стала пользоваться популярностью, а поступала на общих условиях.

— Алиночка, безумно гордимся тобой, пускай всё получится

— Вуз отличный, женихи перспективные

— Как повезло Университету с такой ученицей!

— Да, баллы невысокие, зато без блата и протекции

При этом многие любители спорта не из числа личных фанатов Загитовой восприняли её результаты ЕГЭ со скепсисом.

— Что-то слабенько очень… Выходит одна дорога — в депутаты.

— А закончит с красным дипломом.

— Вот такие госчиновники в будущем будут учить нас жить и Родину любить.

Учёба и спорт несовместимы?

Вместе с гордостью за своего кумира поклонники Загитовой испытывают и беспокойство: удастся ли фигуристке совмещать обучение на очной форме с продолжением спортивной карьеры?

— Получается, на соревнованиях мы её больше не увидим, ведь учёба на очном и спорт практически несовместимы

— Вы нам скажите, Алина будет участвовать на открытых прокатах и соревнованиях, если они будут?

Очная форма обучения действительно требует много времени, но говорить о том, что Алина завершит карьеру сразу после поступления, всё-таки преждевременно. Наверняка в вузе будут готовы идти на уступки звёздной ученице, да и сам университет расположен совсем рядом с «Хрустальным».

Во многом планы Загитовой на новый сезон будут зависеть от результатов её поступления. Списки зачисленных студентов должны появиться уже через несколько дней.