«Одна дорога – в депутаты». Теперь Загитова точно променяет спорт на политику?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова может считаться самым звёздным абитуриентом 2020 года. 18-летняя фигуристка удивила выбором вуза. Алина подала документы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы – фабрику по подготовке чиновников и госслужащих.
С таким образованием у Загитовой будут все шансы сделать яркую карьеру в политике. Полгода назад она говорила о намерении учиться на тренера, чтобы пойти по стопам Тутберидзе.
Что заставило фигуристку резко изменить планы на будущее?
И удастся ли Загитовой поступить, несмотря на очень скромные баллы по ЕГЭ?
Загитова хотела быть тренером
Когда Алина в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, одной из причин своего решения спортсменка назвала желание сосредоточиться на учёбе.
«Сейчас я нахожусь в процессе подготовки к ЕГЭ. Сдавать буду русский язык, математику и биологию. Скорее всего, буду заканчивать спортивный институт, так как на данный момент у меня вся жизнь крутится вокруг спорта. Поэтому буду учиться на тренера, скорее всего», — сказала Загитова в том самом интервью на Первом канале.
В феврале 2020-го Алина подтвердила, что намерена поступать в Российский государственный университет физической культуры: «Хочу отучиться на тренера и как Этери Георгиевна воспитывать новых чемпионов». В мае, за пару месяцев до экзаменов, она рассказывала, что ежедневно занимается математикой и биологией, однако от прямого вопроса о вузе решила уйти.
Загитова набрала на 1 балл больше минимума
Летом Алина делилась с поклонниками фотографиями с экзаменов, но ни о результатах, ни о выборе учебного заведения не сообщала. И вот имя олимпийской чемпионки оказалось в списке лиц, поступающих в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на платную форму обучения по программе бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» в пределах направления «Журналистика».
Из документа следует, что Алина сдала ЕГЭ по русскому языку на 51 балл, а по обществознанию получила 44 балла. При этом минимум для участия в конкурсе составляет 50 баллов по русскому и 44 балла по обществознанию. По сумме баллов её результат 195-й из 196 соискателей. Всего на этой специальности предусмотрено 90 мест. Обучение проходит в очной форме и стоит 330 тыс. рублей в год.
Загитова пойдёт в политику?
Среди сфер, где могут работать выпускники программы, значатся не только СМИ, пресс-службы и продюсерские центры, но и органы государственной власти. Образование в РАНХиГС поможет Загитовой преуспеть на госслужбе, если она выберет для себя это направление. Не исключено, что именно желание посвятить себя политической карьере заставило Алину резко изменить планы на будущее и отказаться от поступления в спортивный вуз.
Об этом свидетельствует и прежний опыт участия Загитовой в политической жизни. В 2019 году она посетила «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, за что подверглась резкой критике, а уже летом 2020-го агитировала подписчиков принять участия в голосовании по поправкам в Конституцию.
Выбор вуза позволяет предположить, что Алина готова променять спорт на политику.
«Вуз отличный, женихи перспективные»
Болельщиков неожиданный выбор Загитовой удивил, но в целом обрадовал. Фанаты уверены, что из Алины получится прекрасный журналист или продюсер, а невысокие баллы по ЕГЭ объясняют честностью и скромностью чемпионки. Мол, не стала пользоваться популярностью, а поступала на общих условиях.
— Алиночка, безумно гордимся тобой, пускай всё получится
— Вуз отличный, женихи перспективные
— Как повезло Университету с такой ученицей!
— Да, баллы невысокие, зато без блата и протекции
При этом многие любители спорта не из числа личных фанатов Загитовой восприняли её результаты ЕГЭ со скепсисом.
— Что-то слабенько очень… Выходит одна дорога — в депутаты.
— А закончит с красным дипломом.
— Вот такие госчиновники в будущем будут учить нас жить и Родину любить.
Учёба и спорт несовместимы?
Вместе с гордостью за своего кумира поклонники Загитовой испытывают и беспокойство: удастся ли фигуристке совмещать обучение на очной форме с продолжением спортивной карьеры?
— Получается, на соревнованиях мы её больше не увидим, ведь учёба на очном и спорт практически несовместимы
— Вы нам скажите, Алина будет участвовать на открытых прокатах и соревнованиях, если они будут?
Очная форма обучения действительно требует много времени, но говорить о том, что Алина завершит карьеру сразу после поступления, всё-таки преждевременно. Наверняка в вузе будут готовы идти на уступки звёздной ученице, да и сам университет расположен совсем рядом с «Хрустальным».
Во многом планы Загитовой на новый сезон будут зависеть от результатов её поступления. Списки зачисленных студентов должны появиться уже через несколько дней.
- 14 августа 2020
-
16:22
-
15:17
-
14:04
-
13:49
-
11:50
-
10:13
- 13 августа 2020
-
22:00
-
20:08
-
18:41
-
16:53
-
16:15
-
13:58
-
12:44
-
12:05
-
10:46
-
10:39
-
09:45
- 12 августа 2020
-
20:22
-
15:19
-
14:39
-
12:34
-
12:20
-
11:31
-
11:26
-
10:32
-
10:28
-
09:51
- 11 августа 2020
-
20:55
-
19:49
-
14:53
-
13:47
-
13:30
-
10:46
-
09:39
-
09:23