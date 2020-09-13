Косторная жёстко прошлась по Тутберидзе. Неужели Алёне совсем не страшно?

Если бы контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию носили соревновательный характер, то по итогам короткой программы Алёны Косторной не было бы в тройке сильнейших. Несмотря на это, именно действующая чемпионка Европы стала самой обсуждаемой персоной первого дня прокатов.

Косторная сделала то, на что до сих пор не решалась ни одна из бывших учениц Тутберидзе. Алёна чётко и конкретно обозначила претензии к Этери Георгиевне и даже посмела раскритиковать экс-тренера за неприемлемое, на её взгляд, поведение. Теперь очевидно, что фигуристка не просто сменила наставника, а восстала против выстроенной системы. Косторная хочет быть королевой. Ради этого она готова рискнуть всем и пойти ва-банк.



Но попытка Алёны взбрыкнуть может закончиться для неё очень печально. Неужели ей совсем не страшно?

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Косторная сильно обиделась на Тутберидзе

Как выяснилось, Косторная заявилась на контрольные прокаты только ради короткой программы. Произвольная у неё пока не готова, да и короткая, честно говоря, выглядит сырой и недоделанной. В катании Алёны не было привычной воздушности, а все прыжки получились с помарками. Зато своим огненным монологом после выступления чемпионка заставила забыть о неубедительном прокате – Косторная жёстко проехалась по Тутберидзе.



Из откровенного спича спортсменки мы узнали следующее:



— В «Хрустальном» её заставляли тренироваться на одном льду с 10-летними фигуристками. Алёну это раздражало, но тренеры не шли ей навстречу.



— В команде Плющенко более спокойно: никто не гонит, не кричит и не ругается, если что-то не получается.

— Алёне сильно не нравилась новая короткая программа от Глейхенгауза, но в «Хрустальном» менять её не спешили.



— В предыдущем тренерском штабе мнение фигуристки учитывалось не всегда, часто её предложения отклонялись.



— Решение об уходе из группы Тутберидзе было принято 17 июля (это противоречит версии Этери, писавшей, что Алёна решила уйти ещё в мае).



— Алёну сильно задела запись Тутберидзе в «Инстаграме». В её словах сквозит обида: «Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймётся, то лучше глаза в глаза встретиться и всё высказать».

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Восстание против системы

Так подробно и жёстко о причинах расставания с Тутберидзе ещё не говорил никто. Получается, Косторную не устраивали конкретные детали рабочего процесса. Лучшая фигуристка мира прошлого сезона, обладательница двух мировых рекордов готова была остаться в «Хрустальном», но нежелание тренеров прислушиваться к её мнению подвигло фигуристку на смену школы. По сути, Алёна отказалась от слепого подчинения и восстала против достаточно авторитарной системы взаимоотношений между тренером и учеником.



Многие считают, что спортсменке стоило обуздать эмоции и потерпеть. Но что ждало бы Косторную у Тутберидзе дальше? Да всё то же самое. Постоянная нервотрёпка из-за общих тренировок с 10-летками, мешающимися под ногами. Исполнение нелюбимой программы, навязанной единственным хореографом группы. Контрольные прокаты в скромном чёрном платьице с банальными интервью после их окончания. Эксплуатация привычных образов и минимум самовыражения.



Алёна не захотела для себя такой перспективы и имела на это полное право. В конце концов свобода досталась ей не бесплатно. Ради шанса обрести своё я и избавиться от ярлыка «очередной юной чемпионки Тутберидзе» Косторная пошла ва-банк и поставила на карту свою карьеру.

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У Косторной мало шансов

Подсознательно хочется, чтобы у Косторной всё получилось. Чтобы ей воздалось за смелость. Чтобы все увидели, что российские фигуристки достойны сами носить корону, а не быть сменным камнем в чужой парадной диадеме. Да и просто чтобы талантливая спортсменка продолжала нас радовать божественно красивым катанием.



Но, к сожалению, более реальным видится иной сценарий. И дело даже не в неудачном прокате короткой программы в «Мегаспорте». Заявленный уровень амбиций (на минуточку, Алёна теперь катается под песню «Вы должны увидеть меня в короне») можно подтвердить только безупречными выступлениями и громкими победами, а шансов на это не так много. Конкуренция в сезоне сумасшедшая, у Алёны, кажется, меняется тело, да и подготовка к сезону у неё выдалась скомканной.

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Косторной может аукнуться её поведение

Есть и косвенные причины не верить в успешное спортивное будущее Косторной. В отличие от Трусовой, она перешла к Плющенко исключительно по собственной инициативе, и не факт, что Евгений будет делать ставку на неё. Пока кажется, что примой «ангелов Плющенко» станет преобразившаяся Трусова. Будет ли Плющенко изо всех сил держаться за Косторную, если у той возникнут проблемы? Я почему-то совсем не уверен.

Кроме того, своими резкими комментариями в адрес Тутберидзе Косторная сожгла все мосты. Не удивлюсь, если дерзкое поведение 17-летней фигуристки ещё аукнется ей во время соревнований, а её оценки за компоненты будут ниже, чем в прежней группе.

Легенда о Косторной

Для нынешней системы провал Косторной даже более выгоден, чем её успехи под руководством Тутберидзе. У Этери Георгиевны и без Алёны есть кому побеждать, а вот в случае неудачи Алёны, в «Хрустальном» наверняка появится легенда о девочке, посмевшей ослушаться мудрого учителя и в наказание лишённой выдающихся способностей.



Впрочем, конец этой истории пока открыт, и он полностью зависит от Алёны Косторной.



Ну или почти полностью.