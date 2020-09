Медведева напрочь завалила новую программу. А Тутберидзе ей поаплодировала

Первый день контрольных прокатов сборной России ознаменовал полноценное возвращение фигурного катания и помог получить представление о текущей готовности лучших фигуристов страны. Вместе с тем осталось множество вопросов, ответ на которые стоило искать в воскресенье.



И российские фигуристки смогли удивить. Кто бы мог подумать, что ни одна из спортсменок сборной России не обойдётся без падений.

А Евгения Медведева попала в настолько неловкую ситуацию, что не смогла сдержать смех.

Как похорошела Трусова при Плющенко! Выходит, Саша не зря ушла от Тутберидзе? Алёну Косторную тоже не узнать. Куда подевалось её безупречное катание?

«Ну что, не так страшно ведь?»

Хотя в первый день выступление женщин ожидаемо заполнило собой практически всё информационное пространство, в других видах тоже было много интересного. К радости болельщиков, эта тенденция распространилась и на произвольную программу. На разогреве снова были танцы. Публика тепло встретила лиричный танец Аннабель Морозов и Андрея Багина в соревновательных костюмах, а новая пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин только укрепила приятные впечатление, несмотря на ошибку партнёра.



Мужчины, порадовавшие и даже удивившие в короткой программе, в воскресенье выглядели не так здорово. Видимо, многим ещё не хватает физической готовности для стабильных прокатов произвольной. Без грубых ошибок обошлись только вчерашние юниоры Пётр Гуменник и Андрей Мозалёв, но по сложности их программы немного уступают лидерам. Макар Игнатов в самом начале проката неприятно упал на копчик, а во время вращения порезал палец. Несмотря на это, питерский фигурист докатал программу до конца и покинул лёд под аплодисменты, а тренер Евгений Рукавицын попросил подопечного не демонстрировать боль: «Давай не показывай!».

Фигурное катание вернулось! Медведева, Косторная, Трусова – первые прокаты нового сезона Загитова не приехала, но и без неё будет, на кого посмотреть.

Впечатливший накануне Михаил Коляда в произвольной тоже выглядел уверенно, хотя и коснулся рукой льда после акселя. «Ну что, не так страшно ведь?» — спросил у Коляды его новый наставник Алексей Мишин. «Да я и не боялся», — ответил призёр чемпионата мира. Закрывал мужские прокаты Александр Самарин, который также откатался грязнее, чем в субботу.



Среди спортивных пар отменно проявили себя Анастасия Мишина и Александр Галлямов, давшие рока под We are the champions. Лидеры сборной России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обошлись без серьёзных помарок, однако выглядели не так легко и блестяще, как мы привыкли. Впрочем, не стоит забывать, что это лишь первый прокат сезона.

Плющенко хвалил Трусову

К началу выступлений одиночниц их состав заметно поредел. С утра стало известно, что на произвольную программу не выйдет Алёна Косторная, а после из-за простуды снялась и Софья Самодурова.



Осталась великолепная пятёрка, из которой первой на лёд вышла Александра Трусова. Показалось, что в произвольной на музыку из различных произведений на тему «Ромео и Джульетты» Саша больше внимания уделяла прыжкам, а потому в плане артистизма смотрелась не так убедительно, как в короткой программе. Не получилось у неё пока и избавиться от хронической болезни прошлого сезона – падений с четверных. Саша упала с лутца в четыре оборота, а после споткнулась на выезде с четверного тулупа. Зато каскад из четверного и тройного тулупа получился безукоризненным. У бортика Трусову встречал Плющенко, подбодривший свою ученицу: «Боец, молодцом».

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Парад падений

Катавшаяся следом Камила Валиева тоже не обошлась без ошибки, причём падение с четверного тулупа выглядело жутковато. Но 14-летняя фигуристка мужественно поднялась и больше не позволила себе ни единой помарки. Один чистый четверной Камила всё же показала, да и в целом органично смотрелась под сложное музыкальное сопровождение – «Болеро» Равеля. Очень достойный дебют юной фигуристки на взрослой арене, несмотря на сильное волнение. Недаром Камилу называют претендентом на золото Олимпиады в Пекине.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Сразу за юной Валиевой выступала опытная Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира неплохо презентовала очень смелую и необычную программу на японские мотивы, хотя и без ошибок не обошлось. Первый тройной аксель Лиза сорвала, а на втором сделала лишь два с половиной оборота. Видно, что Туктамышева пока далека от полной готовности. Будет любопытно посмотреть на эту программу в соревновательных условиях.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Не обошла стороной эпидемия ошибок и двукратную чемпионку России Анну Щербакову. За падение с четверного лутца спортсменке досталось от Тутберидзе: «Ну вставать надо, не встала, не встала». К чести Ани, она не рассыпалась из-за неудачи в начале проката и вновь порадовала публику уже привычным образом – трогательным, чистым и немножко наивным. Понятно, что в таком амплуа Щербакова нравится и зрителям, и судьям, но хотелось бы её увидеть и в другом стиле.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Конфуз Медведевой на колесе

У катавшейся последней Евгении Медведевой был отличный шанс стать единственной фигуристкой, избежавшей серьёзных ошибок. Но вместо этого Женя напрочь завалила первый прокат новой программы. Она упала с тройного лутца и сделала две «бабочки». А особняком стоит колесо! Двукратная чемпионка мира намерена использовать этот редкий и очень эффектный элемент в новом сезоне, но премьера получилась смазанной. Попытка сделать колесо обернулась конфузом. Всё выглядело настолько коряво, что даже сама спортсменка не смогла сдержать эмоции и рассмеялась над собой прямо на льду.



А после проката зрители поддержали Женю аплодисментами. Поаплодировала своей бывшей ученице и Этери Тутберидзе.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Хочется верить, что к сезону все наши фигуристы успеют добрать кондиции и на соревнованиях будут радовать нас чистыми прокатами. Меньше всего времени остаётся у тех, кому предстоит выступать на первом этапе Кубка России в Сызрани с 18 по 22 сентября. В частности, у Анны Щербаковой и Евгении Медведевой. Ох и горячо будет в Самарской области!