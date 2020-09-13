Медведева напрочь завалила новую программу. А Тутберидзе ей поаплодировала

Первый день контрольных прокатов сборной России ознаменовал полноценное возвращение фигурного катания и помог получить представление о текущей готовности лучших фигуристов страны. Вместе с тем осталось множество вопросов, ответ на которые стоило искать в воскресенье.
И российские фигуристки смогли удивить. Кто бы мог подумать, что ни одна из спортсменок сборной России не обойдётся без падений.
А Евгения Медведева попала в настолько неловкую ситуацию, что не смогла сдержать смех.
«Ну что, не так страшно ведь?»
Хотя в первый день выступление женщин ожидаемо заполнило собой практически всё информационное пространство, в других видах тоже было много интересного. К радости болельщиков, эта тенденция распространилась и на произвольную программу. На разогреве снова были танцы. Публика тепло встретила лиричный танец Аннабель Морозов и Андрея Багина в соревновательных костюмах, а новая пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин только укрепила приятные впечатление, несмотря на ошибку партнёра.
Мужчины, порадовавшие и даже удивившие в короткой программе, в воскресенье выглядели не так здорово. Видимо, многим ещё не хватает физической готовности для стабильных прокатов произвольной. Без грубых ошибок обошлись только вчерашние юниоры Пётр Гуменник и Андрей Мозалёв, но по сложности их программы немного уступают лидерам. Макар Игнатов в самом начале проката неприятно упал на копчик, а во время вращения порезал палец. Несмотря на это, питерский фигурист докатал программу до конца и покинул лёд под аплодисменты, а тренер Евгений Рукавицын попросил подопечного не демонстрировать боль: «Давай не показывай!».
Впечатливший накануне Михаил Коляда в произвольной тоже выглядел уверенно, хотя и коснулся рукой льда после акселя. «Ну что, не так страшно ведь?» — спросил у Коляды его новый наставник Алексей Мишин. «Да я и не боялся», — ответил призёр чемпионата мира. Закрывал мужские прокаты Александр Самарин, который также откатался грязнее, чем в субботу.
Среди спортивных пар отменно проявили себя Анастасия Мишина и Александр Галлямов, давшие рока под We are the champions. Лидеры сборной России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обошлись без серьёзных помарок, однако выглядели не так легко и блестяще, как мы привыкли. Впрочем, не стоит забывать, что это лишь первый прокат сезона.
Плющенко хвалил Трусову
К началу выступлений одиночниц их состав заметно поредел. С утра стало известно, что на произвольную программу не выйдет Алёна Косторная, а после из-за простуды снялась и Софья Самодурова.
Осталась великолепная пятёрка, из которой первой на лёд вышла Александра Трусова. Показалось, что в произвольной на музыку из различных произведений на тему «Ромео и Джульетты» Саша больше внимания уделяла прыжкам, а потому в плане артистизма смотрелась не так убедительно, как в короткой программе. Не получилось у неё пока и избавиться от хронической болезни прошлого сезона – падений с четверных. Саша упала с лутца в четыре оборота, а после споткнулась на выезде с четверного тулупа. Зато каскад из четверного и тройного тулупа получился безукоризненным. У бортика Трусову встречал Плющенко, подбодривший свою ученицу: «Боец, молодцом».
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Парад падений
Катавшаяся следом Камила Валиева тоже не обошлась без ошибки, причём падение с четверного тулупа выглядело жутковато. Но 14-летняя фигуристка мужественно поднялась и больше не позволила себе ни единой помарки. Один чистый четверной Камила всё же показала, да и в целом органично смотрелась под сложное музыкальное сопровождение – «Болеро» Равеля. Очень достойный дебют юной фигуристки на взрослой арене, несмотря на сильное волнение. Недаром Камилу называют претендентом на золото Олимпиады в Пекине.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Сразу за юной Валиевой выступала опытная Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира неплохо презентовала очень смелую и необычную программу на японские мотивы, хотя и без ошибок не обошлось. Первый тройной аксель Лиза сорвала, а на втором сделала лишь два с половиной оборота. Видно, что Туктамышева пока далека от полной готовности. Будет любопытно посмотреть на эту программу в соревновательных условиях.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Не обошла стороной эпидемия ошибок и двукратную чемпионку России Анну Щербакову. За падение с четверного лутца спортсменке досталось от Тутберидзе: «Ну вставать надо, не встала, не встала». К чести Ани, она не рассыпалась из-за неудачи в начале проката и вновь порадовала публику уже привычным образом – трогательным, чистым и немножко наивным. Понятно, что в таком амплуа Щербакова нравится и зрителям, и судьям, но хотелось бы её увидеть и в другом стиле.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Конфуз Медведевой на колесе
У катавшейся последней Евгении Медведевой был отличный шанс стать единственной фигуристкой, избежавшей серьёзных ошибок. Но вместо этого Женя напрочь завалила первый прокат новой программы. Она упала с тройного лутца и сделала две «бабочки». А особняком стоит колесо! Двукратная чемпионка мира намерена использовать этот редкий и очень эффектный элемент в новом сезоне, но премьера получилась смазанной. Попытка сделать колесо обернулась конфузом. Всё выглядело настолько коряво, что даже сама спортсменка не смогла сдержать эмоции и рассмеялась над собой прямо на льду.
А после проката зрители поддержали Женю аплодисментами. Поаплодировала своей бывшей ученице и Этери Тутберидзе.
Права на видео принадлежат Первому каналу.
Хочется верить, что к сезону все наши фигуристы успеют добрать кондиции и на соревнованиях будут радовать нас чистыми прокатами. Меньше всего времени остаётся у тех, кому предстоит выступать на первом этапе Кубка России в Сызрани с 18 по 22 сентября. В частности, у Анны Щербаковой и Евгении Медведевой. Ох и горячо будет в Самарской области!
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