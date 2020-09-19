Главный турнир планеты. Чего ждать от Кубка России по фигурному катанию?

Чтобы увидеть, как коронавирус изменил мир, достаточно посмотреть на Кубок России. Заштатный национальный турнир, мало интересный широкой публике, в силу всем известных обстоятельств превратился в событие мирового масштаба и, чего греха таить, главный турнир планеты прямо сейчас.

Вместо США, Канады, Франции, Китая и Японии российские звёзды будут восхищать зрителей в Москве, Сызрани, Казани и Сочи, но в нынешней ситуации любая возможность выйти на лёд за счастье. А в присутствии болельщиков и серьёзных соперников – вообще роскошь!

Наконец-то мы узнаем, кто из российских фигуристов и фигуристок реально готов стать лидером сборной в новом сезоне.

Кубок в новом статусе

Пандемия коронавируса оставила фигуристов без привычной чехарды стран и континентов. В календаре первой половины сезона остались только один этап и, возможно, финал Гран-при, а также чемпионат России. Восполнить недостаток соревновательной практики призван Кубок России. Обычно там проявляют себя спортсмены из ближайшего резерва сборной, но в нынешнем сезоне, благодаря адекватному решению федерации, этот турнир соберёт лучших фигуристов страны.

По новым правилам, участие в двух этапах Кубка – необходимое условие для попадания на чемпионат России в Челябинске, где в свою очередь развернётся битва за путёвки на чемпионаты Европы и мира. Исключения, конечно, будут, но отказ от участия в Кубке без серьёзных медицинских причин автоматически закроет дорогу на главные турниры сезона. Усилит конкуренцию и то, что наравне со взрослыми будут соревноваться спортсмены юниорской сборной России, которым исполнилось 14 лет не позднее 1 июля 2020 года. А это, на минуточку, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, а также её коллеги по группе Майя Хромых и Дарья Усачёва.

Медведева до Сызрани не доехала

Открывается Кубок России, а вместе с ним и большой соревновательный сезон, этапом в Сызрани. Небольшая арена на 789 мест принимала стартовый этап уже три года кряду, и организаторы, несмотря на изменившийся статус турнира, решили сохранить традицию.

На бумаге состав участников выглядел очень мощно, но из-за скомканной подготовки у многих потенциальных фаворитов возникли проблемы со здоровьем. Самой ощутимой потерей для организаторов с точки зрения пиара стало отсутствие Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира не готова соревноваться из-за травмы спины и работает над возвращением кондиций с Этери Тутберидзе. У мужчин на уровне конкуренции наверняка скажется отсутствие Александра Самарина, а в парах из-за коронавируса у партнёра не будут бороться за победу Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чьё изображение красуется на рекламных плакатах.

Устала от провалов? Медведева вернулась к Тутберидзе ради спасения карьеры Неужели от безысходности фигуристка готова признать свои ошибки?

От Щербаковой ждут платья, от Хромых – четверного

Тем не менее, в списке участников остаётся немало фигуристов, наблюдать за которыми будет очень интересно. Прежде всего, речь о двукратной чемпионке России Анне Щербаковой, которая выглядит абсолютным фаворитом у девушек. С особым нетерпением болельщики ждут премьеру соревновательного платья фигуристки.

Ещё одна интрига – четверной прыжок эффектной ученицы Тутберидзе Майи Хромых, который она может исполнить в произвольной программе. Компанию воспитанницам «Хрустального» на пьедестале постарается составить Анна Фролова. У мужчин претендовать на победу могут Макар Игнатов и Роман Савосин, оставившие приятное впечатление на контрольных прокатах неделю назад.

Медведева напрочь завалила новую программу. А Тутберидзе ей поаплодировала Все фигуристки падали, но только Женя над собой смеялась.

Сезон начинается в Сызрани

Этап Кубка России в Сызрани станет отправной точкой для одного из самых трудных сезонов в истории фигурного катания. Болельщики, да и сами спортсмены уже заждались возвращения в соревновательную атмосферу – с предстартовым волнением, ожиданием оценок в «кисс энд край» и живыми эмоциями от цифр на табло.

Есть ощущение, что самые жаркие сражения и крутые сюжеты произойдут на более поздних этапах. На втором этапе должны выступить Трусова, Медведева и Валиева, на третьем – Щербакова, Туктамышева и Самодурова, на четвёртом – Косторная, Трусова и Самодурова, на пятом – Косторная, Туктамышева и Валиева. Понятно, что по ходу сезона спортсмены будут набирать форму и выглядеть всё убедительнее. Но именно дебютный турнир на компактном провинциальном стадиончике официально провозгласит то, чего мы все так долго ждали.

Фигурное катание возвращается!

Кубок России-2020. Расписание этапов

1 этап. Сызрань, 18-22 сентября

2 этап. Москва, 10-13 октября

3 этап. Сочи, 23-27 октября

4 этап. Казань, 8-12 ноября

5 этап. Москва, 5-8 декабря