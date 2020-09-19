Костомаров рассказал, почему уходил от Навки к Семенович

Олимпийский чемпион 2006 года и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, почему в 1999 году он ушёл на один сезон от Татьяны Навки к будущей певице Анне Семенович.
«Мы тогда очень много ругались с Таней. Наталья Владимировна Линичук, у которой мы тренировались в Делавере, не сильно меня за это осаживала, а в чём-то даже поддерживала. Поэтому конфликты становились всё более острыми. Таня тогда уже встречалась с Жулиным. Он, естественно, во всех ситуациях за неё заступался. Однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться. Меня тогда, помню, сильно взбесило, что Саша не сам приехал, а подослал кого-то со стороны. Весь накопившийся негатив и привёл к тому, что я сделал тот выбор.
Понял ли через год, что погорячился? Сначала я просто был очень расстроен тем, что сезон пошёл насмарку. Потом как-то остыл, поддался утешениям со стороны, что «тренер знает, как лучше», а через некоторое время приехал к Сашке Абту, у которого дома была его мама. И сидя на кухне, она мне вдруг и говорит: «Ром, ты чего, дурак, что ли, совсем? Ты чего натворил-то?». Эти слова так меня зацепили — как ножом по сердцу. Все раны разом надорвались. Приехал домой и говорю своей маме: «Надо что-то делать». Вот так пошло-поехало. Позвонил сначала Таниной маме в Днепропетровск, потом самой Тане… Просто, когда мы договорились, что снова попробуем кататься вместе, было понятно, что делать это в группе Линичук уже точно не получится», — приводит слова Костомарова RT.
Олимпийскими чемпионами Навка и Костомаров стали в 2006 под руководством первого мужа Татьяны — Александра Жулина.
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