Сын Плющенко обыгрывает фигуристов гораздо старше себя. Гном Гномыч реально так крут?

Недавно директор «Самбо-70» Ренат Лайшев публично пристыдил Евгения Плющенко и обозвал его бездельником. А через несколько дней двукратный олимпийский чемпион как ни в чём не бывало посетил праздничные мероприятия в честь 50-летия легендарной школы. На самом деле, у Евгения просто не было выбора, ведь в юбилейном турнире принял участие его семилетний сын Александр.

Вместе с папой у бортика за Гном Гномыча переживали мама, продюсер Яна Рудковская, и тренер академии «Ангелы Плющенко» Сергей Розанов. Юный фигурист свою мощную группу поддержки не подвёл и одержал уверенную победу. Даже с травмой и падением Саша опередил фигуристов значительно старше себя. Неужели сын Плющенко и Рудковской реально настолько крут?

Или с такими возможностями, как у его родителей, чемпионом мог стать любой?

Гном Гномыч – суперзвезда

Стараниями Плющенко и Рудковской к их сыну с самого рождения было приковано огромное внимание. В полтора года он уже снимался в рекламе и имел собственный «инстаграм», где фиксировался едва ли не каждый его шаг. Постепенно Гном Гномыч превратился в суперузнаваемого персонажа. Правда, популярность ему принесла привычка родителей выставлять ребёнка на всеобщее обозрение и связанные с этим скандалы.

«Дядя Путин, запрети обо мне плохо писать». Сын Плющенко требует для себя особого закона Гном Гномыч считает, что гадости о детях нужно писать только с разрешения родителей

При этом Саша с раннего детства стоит на коньках и не устаёт повторять, что хочет выступить на пяти Олимпийских играх. Соревнования семилетних фигуристов априори мало кому интересны, но Александр Плющенко ведёт себя как настоящая суперзвезда спорта и, по словам мамы, искренне считает, что популярен благодаря своему таланту и трудолюбию.

По интересному совпадению дебют Саши по первому юношескому разряду был запланирован на турнир в честь 50-летия школы «Самбо-70», с руководством и тренерами которой у его отца жёсткий конфликт. Оттуда в «Ангелы Плющенко» перешли Александра Трусова и Алёна Косторная. Там работает Этери Тутберидзе, обвинившая Евгения в переманивании учеников. В общем, вряд ли стоит объяснять, насколько Плющенко был заинтересован в победе сына на чужой территории.

«И о 30 тысячах в конверте не забудь!» Плющенко цинично поиздевался над Тутберидзе Евгений даже Гном Гномыча втянул в личный конфликт с Этери. Как же стыдно за нашего чемпиона!

Младший, но лучший

Плющенко-младший до этого не проиграл ни одного значимого старта, но на этот раз казалось, что легко наследнику чемпиона не будет. Гном Гномыч впервые выступал за пределами отцовской академии и соревновался с ребятами на два-три года старше его – для такого возраста разница просто колоссальная. К тому же за три дня до соревнований Саша всерьёз напугал фанатов новостью о травме лодыжки.



И всё же сын Плющенко снова оказался на вершине пьедестала. Золото ему принёс неидеальный, но довольно уверенный прокат под музыку из «Пиратов Карибского моря». За спиной звёздного ребёнка остались четверо учеников «Самбо-70» из отделения «Конёк Чайковской», а ставший вторым Павел Орлов уступил победителю более четырёх баллов.

На идеальных условиях

Поклонники поздравляют Сашу Плющенко с очередной победой и восхищаются его талантом, а некоторые даже называют вундеркиндом. Безусловно, недооценивать вклад ребёнка в собственные успехи не стоит, однако пока своим результатам Александр в большей степени обязан родителям — они создают ему все условия для прогресса и усиленно лепят из сына великого чемпиона.



Да, так можно сказать о каждом успешном ребёнке-спортсмене, но далеко не у каждого есть такие возможности для тренировок. У Саши Плющенко нет недостатка в тренировочных часах, с ним с первых дней на льду работают высококлассные тренеры, а программы ставят хореографы топ-уровня. По сути, всё детство Гном Гномыча подчинено спортивным результатам. Его родители знают, как вырастить профессионального фигуриста, а главное, имеют для этого все возможности. И ранние победы сына Плющенко – это как раз следствие такого подхода к воспитанию ребёнка.



Саша послушно тренируется и опережает большинство сверстников по техническому оснащению, ему действительно нравится быть первым. Но так будет не всегда. Постепенно финансовые и административные возможности родителей отойдут на второй план, а на первый выйдут природная одарённость и трудолюбие.



И только тогда станет ясно, передался ли ему талант отца вместе со звёздной фамилией.