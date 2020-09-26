«Дядя Путин, запрети обо мне плохо писать». За слова о сыне Плющенко начнут сажать?

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, пожалуй, самый популярный ребёнок России. Без новостей о Гном Гномыче (он же Александр Евгеньевич Плющенко) не проходит и дня. Одни его обожают, другие жалеют, а кто-то даже хейтит. Но скоро Саша может вообще исчезнуть из информационного пространства!

Семилетний мальчик обратился к своему «любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину» с просьбой издать специальный закон, запрещающий журналистам писать гадости. По крайней мере, без разрешения его родителей.



Неужели за слова о сыне Плющенко и Рудковской начнут сажать? Разбираемся вместе с юристом.

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Рудковская уверена, что её сына оклеветали

Инициатива запретить СМИ публиковать информацию о детях без разрешения их родителей исходит от супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской. Так мама Гном Гномыча отреагировала на скандал, разразившийся после публикации статьи о её сыне в журнале Starhit. Яна назвала клеветой предположение о том, что Саша испытывает проблемы с психикой, и пригрозила изданию судом. А заодно потребовала изменить законодательство.



«Я как мама троих детей и человек, который пострадал от нападок СМИ в отношении нашего младшего сына Александра, вместе с моими адвокатами Александром Андреевичем Добровинским и Татьяной Лазаревной Стукаловой буду добиваться рассмотрения Государственной думой закона о запрете на публикации инфо о детях без письменного на это согласия родителей любыми СМИ, а также их социальными сетями», — написала Рудковская в своём «инстаграме» в День защиты детей.

«Наказать лжецов — это вопрос жизни». Громкий скандал с сыном Плющенко может дойти до суда В прессе появилась информация о болезни семилетнего Гном Гномыча. Плющенко и Рудковская настроены решительно.

Гном Гномыч попросил защиты у Путина

За лето скандал с публикацией Starhit улёгся, и тема с законом Гном Гномыча, казалось, сошла на нет. Но в свежем интервью YouTube-каналу Super Рудковская заявила, что от своей идеи отказываться не намерена. Помогать продюсеру довести законопроект до рассмотрения в Госдуме, по её словам, будет адвокат Александр Добровинский, недавно защищавший потерпевших по громкому делу Михаила Ефремова.

В качестве тяжёлой артиллерии Рудковская использовала самого Гном Гномыча. Семилетний мальчик записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину: «Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», — произнёс Саша, по всей видимости, заученный текст.



Другими словами, Гном Гномыч попросил президента дать специальный закон. О правильном написании гадостей.

Семилетний сын Плющенко обратился к Путину

«Что за детский сад? Пиар и не более того»

Очевидно, на этом история с законом Гном Гномыча не завершится. Впрочем, многие специалисты относятся к инициативе Рудковской со скепсисом. Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев объяснил «Чемпионату», почему не верит в успех законотворческой кампании Рудковской.



«Не думаю, что возможен такой закон. Сейчас есть право на разглашение и расшифровку данных в туристическую поездку для ребёнка. Но запретить 150 млн людей высказать своё мнение… тем более, если ты сам выставляешь ребёнка в социальные сети. Человек же не против хороших отзывов.



Что Путин скажет? Не пишите плохо о детях? А если ребёнок занимается в секции и занял первое место. Можно об этом написать? Или надо посадить этого человека? А про взрослых можно плохо писать? Если человек считает себя оскорблённым, то у нас есть статьи о клевете, нанесении морального вреда. Если Яна Рудковская так думает, то пусть судится с людьми, которые считают, что Гном Гномычу не место в рекламе конституции. А так: «Дядя Путин, запрети обо мне плохо писать». Что за детский сад? Пиар и не более того», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Тихая победа Гном Гномыча

Если продвигаемый Рудковской закон всё-таки появится, то это прежде всего ударит по популярности Александра Плющенко. Да, СМИ больше не смогут «писать гадости» про сына знаменитого фигуриста, но вместе с «гадостями» исчезнут и новости о его успехах – как на льду, так и в «инстаграме». Журналисты не будут заморачиваться с письменным разрешением Рудковской и Плющенко, а просто переключатся на другие поводы.

Только представьте: Гном Гномыч в 16 лет выигрывает Олимпиаду, а об этой победе нигде ни слова. Обидно, досадно, зато в строгом соответствии с законом, принятом после его же обращения к президенту.



Интересно, понимают ли это родители Саши Плющенко? Неужели Яна и Евгений действительно хотят, чтобы писать что-либо где-либо про их сына было запрещено законом?



Или это просто пиар, за которым стоит лишь желание оставаться на виду?