«Это полное разочарование». Почему Медведевой нельзя отказываться от колеса

В Москве Женя едва не травмировалась и выглядела нелепо. Но убирать опасный трюк из программы всё равно не стоит.

Евгения Медведева старается сохранить статус одной из самых ярких фигуристок планеты. И так как четверные прыжки пока ей не покоряются, спортсменке приходится находить другие козыри. В нынешнем сезоне Женя будет поражать зрителей редчайшим элементом – колесом на льду. Несмотря на зрелищность, этот трюк почти ничего не стоит, а вот ошибка может обойтись очень дорого.



Неужели Медведева настолько хочет выделяться на фоне соперниц, что готова терпеть насмешки и рисковать здоровьем? Или Женя всё-таки откажется от опасного трюка?

Почему Медведева сорвала колесо в Москве?

О намерении Медведевой включить колесо в новую соревновательную программу стало известно ещё весной. Необычный элемент – находка лучшего хореографа мира-2019 канадки Ше-Линн Бурн, поставившей для Жени программу «Мемуары гейши». На этот раз Бурн создала для Медведевой произвольную под музыку из Цирка дю Солей. По задумке хореографа, колесо должно помочь фигуристке передать атмосферу циркового представления. Естественно, новая фишка Медведевой только усиливала ожидания болельщиков. Однако премьера нашумевшей программы, откровенно говоря, не задалась.

На открытых прокатах сборной России в сентябре Женя сорвала каскады, а колесо, которое должно было стать гвоздём программы, выглядело нелепо. Спортсменка поставила руки на лёд, но так и не оторвала вторую ногу, а затем села на одно колено. Со стороны всё это смотрелось максимально неловко. Женя усмехнулась над своей ошибкой, высунула язык и махнула руками.

Права на видео принадлежат Первому каналу

После проката фигуристка призналась, что срыву акробатического трюка расстроилась больше всего. «Колесо – это полное разочарование», — сказала Медведева в интервью Первому каналу. По её словам, элемент не удался из-за неудачных перчаток, которые сильно скользили по свежему льду. К счастью, спортсменка вовремя затормозила и смогла избежать травмы. «Головой вниз – опасненько было», — призналась Евгения.

Медведева напрочь завалила новую программу. А Тутберидзе ей поаплодировала Все фигуристки падали, но только Женя над собой смеялась.

Колесо сейчас в тренде?

До недавнего времени колесо крайне редко встречалось в соревновательных программах, поэтому многие любители фигурного катания считали его запрещённым. На самом деле, в отличие от сальто, колесо Международный союз конькобежцев разрешает, хотя выглядит такой трюк на льду очень опасно, а одно неверное движение может привести к травме. Невысокая популярность этого элемента обусловлена тем, что он почти не приносит дополнительные баллы, а выступает либо как часть дорожки шагов, либо в качестве связки.

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Тем не менее, в последнее время колесо можно видеть всё чаще. В прошлом сезоне грузинские танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия удивляли публику синхронным исполнением колеса с опорой на одну руку, а француз Кевин Аймоз и вовсе завершал выступление элементом, больше похожим на запрещённое сальто, ведь он исполнял его без опоры на руки, с помощью резкой перепрыжки. Наверняка этот необычный трюк способствовал тому, что программа Кевина была признана лучшей по итогам 2019 года. В этом сезоне, помимо Медведевой, колесо собирается использовать и японка Рика Кихира.

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Увидим ли мы колесо еще раз?

В случае Медведевой колесо вряд ли можно считать погоней за трендами. Этот зрелищный элемент действительно идеально подходит под тему её программы. Другой вопрос, что исполнение колеса во время дорожки шагов во второй части программы требует хорошей физической готовности, с которой у Жени были проблемы. После прокатов болельщики не на шутку волновались за здоровье фигуристки и даже требовали убрать колесо из программы. Мол, не стоит оно таких рисков. Тем более Медведева не скрывает, что испытывает проблемы со спиной.

Но все эти разговоры были ещё до сенсационного возвращения Медведевой к Тутберидзе. Вполне возможно, Этери Георгиевна посчитает нужным убрать этот рискованный элемент из программы. Впрочем, хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что менять программы Жени тренерский штаб не планирует, а напротив лишь дополнит новыми фишками.



Займет ли колесо место в произвольной программе Медведевой, или будет отброшено за ненадобностью, мы увидим уже на этапе Кубка России в Москве. С одной стороны, это большой риск для спортсменки, которая только обретает форму и даже несложные прыжки делает с трудом. С другой, колесо украшает её программу, делает её по-настоящему цирковой и запоминающейся. Для хорошо готовой спортсменки не должно быть проблемой выполнить этот элемент.



И главное. Уж если Женя и с колесом не сможет справиться, то что говорить о четверных прыжках. Вот почему ей нельзя отказываться от этого опасного трюка.