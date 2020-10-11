Талантливый ученик Плющенко снова сотворил сенсацию. Может, ну их, девочек?

Евгению пора всерьёз взяться за 17-летнего Артёма Ковалёва. А фигуристок и без него есть кому тренировать.

В российском мужском катании после Плющенко и Ягудина было много ярких фигуристов, но всем им не хватало стабильности и психологической устойчивости. И вот наконец у нас появился парень, который не считается с авторитетами и готов побеждать на всех турнирах подряд.

На этапе Кубка России в Москве 17-летний Артём Ковалёв обошёл более раскрученных и заслуженных соперников и принёс академии «Ангелы Плющенко» ещё одну большую победу. Может, Евгению пора перестать лезть туда, где ему не рады, и всерьёз взяться за подготовку своего молодого и талантливого ученика.

Похоже у Плющенко есть крутой шанс повернуть ход истории и превратиться из злодея в героя.

Чистый фарт

Всего за два месяца Артём Ковалёв из малоизвестного юниора без серьёзных результатов превратился в одного из самых перспективных и любопытных одиночников России. Именно подопечный Александра Волкова принёс академии Плющенко первую по-настоящему большую победу.

Сенсационный успех Ковалёва на первом этапе Кубка России многими воспринимался со скепсисом. Конкуренция в Сызрани была не самой мощной, а главные фавориты Макар Игнатов и Роман Савосин допустили множество ошибок. Сам Артём после отличного проката короткой программы в произвольной выступил слабо, чем дал повод считать его победу везением. Даже Плющенко в поздравительном голосовом сообщении назвал первое место Ковалёва «чистым фартом».

У школы Плющенко первая большая победа! А ведь когда-то Ковалёв не пригодился Тутберидзе Триумф Артёма, кажется, стал сенсацией даже для Евгения. Иначе бы он наверняка приехал в Сызрань.

Победа на глазах у Плющенко

Доказывать неслучайность своего первого триумфа на взрослом уровне Ковалёву предстояло уже на втором этапе, где он снова не считался главным претендентом на первое место. В Москве основное внимание было приковано к медалисту чемпионата Европы Александру Самарину и призёру юниорского чемпионата мира Петру Гуменнику. А лидером после короткой программы стал ученик Алексея Мишина Евгений Семененко, которому удалась хорошая попытка четверного сальхова. Ковалёв же этот прыжок недокрутил и остался вторым.

В произвольной программе Семененко не справился с волнением – упал с четверного тулупа и недокрутил тройной аксель. Ковалёв же под аплодисменты Плющенко у бортика приземлил оба четверных сальхова и одержал вторую кряду победу на этапе Кубка России. Интересно, что Александр Самарин, испытывающий проблемы со здоровьем, без единого четверного уступил Ковалёву в произвольной всего полтора балла. Другой любимец публики Пётр Гуменник смог исправиться за неудачу в короткой программе и занял третье место.

17-летний ученик академии Плющенко снова сотворил сенсацию и во второй за раз за три недели поднялся на вершину пьедестала, причём церемония награждения в Москве не обошлась без курьёза. Когда Ковалёв, Самарин и Гуменник получили медали и грамоты, диктор пригласил для награждения тренера победителя Александра Волкова, однако специалиста на катке не оказалось. Лишь через несколько секунд Волков вышел из подтрибунки и быстрым шагом направился за положенным ему букетом.

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У Плющенко появился фигурист то-уровня

Понятно, что награждение тренеров победителей – общая традиция для всех соревнований в рамках Кубка России, но в данном случае получилось особенно символично. Именно Волков разглядел в пятилетнем Артёме потенциал, помогал ему переживать проблемы роста и опровергать неутешительные прогнозы других тренеров. Ковалёв настолько доверял Волкову, что пошёл за ним из «Хрустального» в академию Плющенко. И не прогадал.

Неожиданно для всех лучший фигурист России начала сезона отыскался среди «Ангелов Плющенко». Конечно, Евгений не воспитывал его с нуля, но и ни у кого не переманивал. Он просто создал для Артёма и его наставника комфортные условия, в которых талант артистичного и эмоционального парня стал расцветать на глазах. Сам Плющенко, кстати, значится в числе тренеров Ковалёва и активно помогает ему в тренировочном процессе.

Плющенко пора сосредоточиться на мальчиках

Может, это и есть тот путь, по которому стоит идти Плющенко? Может, ну их, девочек? В конце концов у нас и без Плющенко есть кому тренировать фигуристок. А вот если Евгений всерьёз возьмётся за Ковалёва и приведёт его к большим международным титулам, то никто и слова плохого не скажет в адрес двукратного олимпийского чемпиона. Почему бы Плющенко вместо того, чтобы биться за место в уже налаженной системе, не сосредоточиться на своём коронном виде и не воспитать для России фигуриста, способного сражаться за золото Олимпиады-2026. А там и сын Саша подтянется к топ-уровню.

Кто знает, может через лет 7-8 Плющенко будут боготворить так же, как сейчас боготворят Тутберидзе. А он сам будет с усмешкой вспоминать, как набивал шишки в начале тренерской карьеры, пытаясь сесть не в свои сани.