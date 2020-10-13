Плющенко спас самую красивую фигуристку России. Стася просто божественна!

В эту роскошную спортсменку нельзя не влюбиться! А ведь совсем недавно на неё было жалко смотреть.

После провала на этапе Гран-при в Москве в ноябре 2019-го высокая и статная Станислава Константинова с трудом сдерживала слёзы. В её взгляде читалось отчаяние – фигуристку с головой накрыл пубертат.

Изменившееся тело не желало подчиняться, не самые сложные прыжки всё чаще оборачивались падениями, а чистые прокаты и вовсе исчезли из репертуара. Казалось, 19-летняя красавица в миллиметре от завершения карьеры.

Но к огромной радости ценителей настоящего женского катания, Константинова не сдалась и решила доказать, что последнего слова в спорте ещё не сказала. Ради спасения карьеры Станиславе пришлось пойти на жертвы, зато теперь она снова кайфует на льду и заставляет кайфовать каждого, кто на неё смотрит.

Константинова выделяется среди остальных фигуристок не только эффектной внешностью, но и необычной спортивной судьбой. В отличие от большинства одиночниц, начинающих кататься в три-четыре года, Стася пришла на каток только в шесть лет, да и то в группу здоровья. Родители о большом спортивном будущем для дочери и не думали, но девочка так загорелась фигурным катанием, что выбор был сделан сам собой.

Ключевое событие в спортивной жизни Константиновой произошло в девять лет. Яркую и артистичную девочку заметила тренер Валентина Чеботарёва. По техническому оснащению Стася серьёзно отставала от сверстников, но Валентина Михайловна разглядела в ней талант и приняла в группу.

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С Чеботарёвой Станислава прошла путь от бесперспективной девочки, которую дразнили за полноту, до одной из главных надежд сборной России. В любом другом поколении Константинова могла годами побеждать на чемпионатах России и выступать на крупнейших турнирах, но ей выпало соревноваться сначала с Медведевой и Загитовой, а затем с Щербаковой, Косторной и Трусовой.

Из-за сумасшедшей конкуренции и проскакивавших проблем с психологией список достижений очаровательной петербурженки выглядит не слишком солидно – бронза Универсиады в Красноярске, серебро этапа Гран-при и три победы на «челленджерах».

При этом самые запоминающиеся выступления Стаси медалей ей не принесли. На предолимпийском чемпионате России она сумела собраться после провала в короткой программе и осталась четвёртой. На Олимпиаде ей места в сборной России не нашлось, зато на чемпионате мира в Милане именно Константинова заменила Медведеву. Дебют на таком уровне обернулся катастрофой – два плохих проката и место в конце второго десятка.

В сезоне-2018/19 Константинова, казалось обрела стабильность и уверенность. На чемпионате России она неожиданно для многих стала первой среди взрослых, обогнав и Загитову, и Медведеву, и Самодурову. Впереди оказались только юниорки из группы Тутберидзе. Ближе всего к медали большого турнира Стася была на чемпионате Европы в Минске, но срыв короткой программы не дал ей составить компанию на пьедестале Самодуровой и Загитовой.

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Было очевидно, что с переходом Щербаковой, Косторной и Трусовой Станиславе будет очень трудно отбираться на главные старты. Но всё оказалось ещё сложнее. И до того нестабильная Константинова начала заваливать прокат за прокатом.

«Есть проблемы переходного возраста, которые не дают показать себя в полную силу. Трудно, конечно, говорить о переходном возрасте в 19 лет, но у всех всё по-разному», — разоткровенничалась Стася после этапа Гран-при в Москве.

Из-за низких результатов Станислава досрочно завершила сезон и поняла, что зашла в тупик. Ради спасения карьеры участница чемпионатов мира и Европы решилась на кардинальные перемены в своей жизни: ушла от тренера после десяти лет совместной работы и переехала в Москву для сотрудничества с академией Плющенко.

Помогать Константиновой преодолеть кризис взялись Александр Волков и его супруга Мартин Даженэ. Из-за раннего завершения прошлого сезона Стася не каталась дольше, чем остальные фигуристки, но благодаря огромному желанию и упорству смогла добиться прогресса. На этапе Кубка России в Москве мы увидели ту самую Константинову, которая кайфует на льду и заставляет кайфовать зрителей. На такую красоту можно смотреть вечно.

И совершенно неважно, что в нынешних реалиях шансов на большие победы у Стаси практически нет. Главное, что самая красивая фигуристка России по-прежнему дарит массу эмоций ценителям настоящего женского фигурного катания.