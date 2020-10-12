«Судьи очень злились. Они болели против Трусовой». Что вообще творилось в «Мегаспорте»?

Московский этап Кубка России по фигурному катанию полностью соответствовал духу времени. Из-за жёстких ограничений лучшие фигуристы страны выступали в полупустом зале, а те, кому посчастливилось попасть в «Мегаспорт», столкнулись с неприятными и не всегда логичными запретами. Но главное, что турнир состоялся. Да причём так, что никому и в голову не приходило жаловаться на строгие ограничительные меры.

В разгар пандемии коронавируса, при стремительном увеличении числа заражённых, в Москве удалось провести грандиозное спортивное шоу с интригой, драмой и скандалом. И за это стоит сказать искреннее спасибо фигуристам, организаторам и… судьям.



Что вообще творилось в «Мегаспорте»?

Плющенко вернул Трусову на вершину. Саша на голову сильнее учениц Тутберидзе! Русская ракета даже с падением не оставила Валиевой ни шанса. И это при возмутительном судействе.

Запретные цветы для Валиевой

В первый соревновательный день казалось, что «Мегаспорт» подготовился к проведению турнира практически идеально. При входе на арену каждому зрителю измеряли температуру, а в точках общепита еду и напитки продавали только в закрытой таре, из-за чего у гостей не было возможности согреться чаем или кофе. Организаторы ответственно подошли к требованию Роспотребнадзора об ограничении числа болельщиков, поэтому большого скопления людей в фойе не наблюдалось.



Непосредственно в чаше «Мегаспорта» бросалось в глаза огромное количество пустых кресел с табличками STOP. Стюарды внимательно следили за соблюдением масочного режима и вежливо напоминали нарушителям о необходимости надеть средство защиты, а иногда даже просили пересесть, дабы держать социальную дистанцию. Сказались особые обстоятельства и на том, как зрители проявляли любовь к фигуристам. Диктор регулярно обращался к болельщикам с просьбой не кидать на лёд цветы и мягкие игрушки. Тем не менее, одна поклонница Камилы Валиевой всё же кинула на площадку букет после выступления своей любимицы.

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Всё внимание к судьям

Короткая программа 14-летней ученицы Этери Тутберидзе вообще стала центральным событием первого дня. Камила откаталась идеально и абсолютно заслуженно захватила лидерство, но дебют юной звёздочки на взрослом уровне омрачил скандал с судейством. В то время как Валиева едва не превзошла мировой рекорд, её бывшая коллега по группе Александра Трусова испытала на себе всю принципиальность арбитров и даже с тройным акселем проиграла лидеру более 9 баллов. А между Камилой и Сашей оказалась ещё и Дарья Усачёва, не владеющая ультра-си.

Благосклонное отношение судей к юным подопечным Тутберидзе и скромные оценки самой титулованной фигуристки турнира породили громкий скандал. Пока все крупные спортивные СМИ возмущались странными судейскими решениями, фанаты Этери Георгиевны возмущались работой журналистов. Мол, только купленные «писаки» могут вступаться за подопечных Плющенко.

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В «Мегаспорте» нашли нарушения

Споры об объективности судей затмили вообще всё, включая тревожную информацию о претензиях Роспотребнадзора к «Мегаспорту». Выяснилось, что сотрудники ведомства в субботу пожаловали на арену с проверкой и выявили массу нарушений. Для тех, кто находился на стадионе, эта новость показалась странной, поскольку в целом сотрудники «Мегаспорта» работали очень грамотно и за выполнением требований безопасности следили пристально. Слухи о возможном закрытии стадиона на 90 дней вселили тревогу в тех, кто купил билеты на произвольную программу, но, к счастью, остались лишь слухами.



Видимого ужесточения порядков во второй день не произошло. Разве что стюарды чуть чаще просили зрителей соблюдать социальную дистанцию. А вот в кафе неожиданно появились горячие напитки, которые пользовались хорошим спросом у зрителей.

Трусова не оставила выбора

Никуда не исчезла и тема судейства. Одна из фанаток Трусовой пронесла на трибуну плакат с надписью: «Я/Мы Честное судейство», чем привлекла внимание не только других болельщиков, но и представителей правоохранительных органов. Фотографии провокационного баннера разлетелись по сети, а яркий слоган одобрила даже Татьяна Тарасова.



Обсуждения работы судей начались ещё до выступления одиночниц. Александр Самарин без четверных получил очень щедрые баллы и уступил только Артёму Ковалёву из «Ангелов Плющенко». Странные оценки одного из лидеров сборной России заставляли волноваться в преддверии произвольной программы у женщин, но к счастью, выступления девушек не оставили пространства для полёта судейской фантазии. Валиева своё выступление завалила, а Трусова с дежурными ошибками приземлила-таки два четверных и заслуженно победила.

После одиночниц в воскресенье ещё выступали спортивные пары по разрядам мастеров спорта и кандидатов в мастера, но к тому моменту зрителей на трибунах почти не было. И тут же дело совсем не в мерах безопасности.



P.S. На выходе на лестничную клетку меня остановил вопрос сотрудницы службы охраны «Мегаспорта»: «А кто выиграл?». Услышав имя Трусовой, женщина ничуть не смутилась: «А я и смотрю, что судьи очень злились. Они против Трусовой болели. Только что спускались и обсуждали, как плохо, что она выиграла».



И добавила: «Ну её тоже эта тренер подготовила, а Плющенко заплатил просто».