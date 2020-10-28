«Сердце было разбито навсегда». Как фигуристка Гордеева пережила трагическую смерть мужа

Очаровательная чемпионка в 24 года осталась вдовой с ребёнком. Гриньков умер прямо на льду, а свой новый роман Екатерине пришлось скрывать.

На днях американский портал Yardbarker опубликовал список 25 величайших фигуристов всех времён. Рейтинг получился спорным и не вполне объективным, но некоторые позиции не подлежат сомнению. Так, абсолютно заслуженно место среди лучших заняли двукратные олимпийские чемпионы Гордеева и Гриньков.

Екатерина и Сергей выиграли всё золото мира и вывели парное катание на новый уровень сложности. А ещё — написали самую трагичную историю любви. В 24 года одна из главных красавиц советского спорта осталась вдовой с маленьким ребёнком на руках.

Гордеева с трудом победила депрессию и вернулась к жизни, но свой новый роман была вынуждена тщательно скрывать.

Сначала Олимпиада, а потом любовь

В 14 лет бывшего одиночника Сергея Гринькова решили перевести в парное катание и стали искать ему партнёршу. Выбор тренеров пал на миниатюрную Катю Гордееву, которая была младше на четыре года. Ребята смотрелись вместе очень гармонично и быстро добились высоких результатов. Во многом потому, что Катя доверяла партнёру, как старшему брату. Даже в самых сложных и опасных поддержках девочка чувствовала себя спокойно и уверенно, поскольку знала – Сергей её не уронит.

Фото: РИА Новости

Поначалу Гордеева и Гриньков общались в основном на катке — слишком уж велика была разница в возрасте. Когда Сергей начинал встречаться с девушками, Екатерина ещё ела мороженое с ровесниками. Но постепенно общее дело и взаимное уважение сблизили партнёров. На свои первые Олимпийские игры в Калгари они уже поехали настоящими друзьями, а вскоре после триумфа дружба переросла в любовь. Гордеева давно испытывала симпатию к сильному и мужественному партнёру, но держала чувства глубоко в себе. Она и не догадывалась, что Гриньков тоже влюблён в неё, но не находит смелости признаться.

31 декабря 1988 года Сергей всё-таки набрался решимости и впервые поцеловал очаровательную возлюбленную. С тех пор они не только не расставались, но даже ни разу и не ссорились всерьёз. В апреле 1991 года Екатерина и Сергей обвенчались, а спустя полтора года у них родилась дочка Даша. При поддержке мужа Гордеева быстро вернулась на лёд и смогла вместе с ним одержать победу на Олимпиаде в Лиллехаммере. Даше на тот момент не было и двух лет.

Конец счастливой сказки

Гордееву и Гринькова обожали во всём мире. Двукратные олимпийские чемпионы с красивой романтической историей были нарасхват в заокеанских шоу. Катя и Сергей получали удовольствие от катания, воспитывали дочку, мечтали и были абсолютно счастливы.

Фото: РИА Новости

«Сергей столько всего хотел сделать, столько всего, не имеющего никакого отношения к фигурному катанию!» — писала Гордеева.

Казалось, ничто не может разрушить эту идиллию. Но в 1995 году Сергея не стало.

«У нас всё было слишком здорово, чтобы закончиться благополучно», — говорила Гордеева.

История большой любви, или Сказка про белых лебедей История великой фигуристки, потерявшей партнёра и любимого человека, но нашедшей в себе силы начать жить с чистого листа.

Трагедия случилась 20 ноября 1995 года. Это был обычный тренировочный день. Екатерина и Сергей отрабатывали выбросы, как вдруг партнёру стало плохо. Гриньков нагнулся вперёд, медленно лёг на лёд и больше не вставал. Гордеева подумала, что мужа беспокоит спина, с которой и раньше были проблемы. Но хореограф пары Марина Зуева сразу поняла, что ситуация гораздо хуже. Она бросилась на лёд, чтобы оказать Сергею первую помощь, и велела вызвать скорую. Врачи приехали моментально, через пару минут они уже везли фигуриста в госпиталь.

«В больнице нам сказали ждать, и я не помню, сколько времени прошло: 30 минут, час, несколько часов. А потом вышел доктор, сказал, что Сергея не смогли спасти, и разрешил немного посидеть с ним наедине в палате», — рассказывала Гордеева.

Гринькову было 28 лет. Как потом выяснилось, он умер от обширного инфаркта.

Прерванное счастье. Триумф и трагедия российской фигуристки Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли всё золото фигурного катания и создали счастливую семью. Но идиллия разрушилась в одночасье.

Ощущение дикой пустоты

В 24 года самая красивая фигуристка СССР осталась вдовой с трёхлетней дочерью на руках. Её жизнь тоже будто бы оборвалась. Семейное счастье, карьера — всё рухнуло в один момент. В московской квартире, которая была общей с Сергеем, Гордеева провела одну ночь. Больше она не могла там оставаться. Марина Зуева всеми силами пыталась отвлечь Катю от скорбных мыслей. Она расписала каждую минуту фигуристки — водила в музеи, на выставки и концерты. Но Гордеева не понимала, что происходит вокруг неё и как ей жить дальше.

«Было ощущение дикой пустоты, которое медленно убивало. Каждое утро я ловила себя на мысли, что хотела бы уснуть и не просыпаться больше никогда. Мы были молоды и влюблены. И внезапно он умер. Осталась только память, которая живёт в моей душе и в нашей дочери Дарье. Как обычно говорили о нас с Сергеем, когда мы катались, наши сердца бились как одно. Так и было на самом деле. Когда его сердце остановилось, моё было разбито навсегда», — писала Екатерина в книге «Мой Сергей».

Фигуристка столкнулась с глубокой депрессией. За дочкой в этот тяжёлый период присматривала мама Кати. Елена Львовна советовала дочери уйти из спорта — заработанных денег хватило бы на ближайшие годы. Но Гордеева и не думала в тот момент о фигурном катании. Она боялась выйти на лёд в одиночестве, а встать в пару с кем-то другим было для неё сродни предательству.

Фото: РИА Новости

Шли месяцы, но время боль не лечило. Мать Екатерины больше не могла смотреть на её страдания и в сердцах произнесла фразу, которая вернула дочь к жизни: «Даше нужна сильная мама».

Посвящение мужу

Екатерина взяла себя в руки, приступила к тренировкам в ЦСКА и вскоре полноценно вернулась на лёд. Первое своё выступление без Сергея на шоу она посвятила погибшему мужу. Гордеева подготовила программу под композицию Малера «Праздник жизни», в конце которой не сдержалась и расплакалась. Утешать девушку выбежала маленькая дочь. Трогательные кадры разлетелись по всему миру.

Драматичная история Гордеевой особенно подкупала американцев. Спустя год после смерти Гринькова Екатерина выпустила книгу «Мой Сергей». На протяжении пяти недель она встречалась с корреспондентом, которому могла излить свою боль. Для Екатерины работа над книгой стала своего рода психотерапией и помогла пережить горе. Хотя позже она жалела, что излишне разоткровенничалась. Неудивительно, что книга в итоге стала бестселлером, ведь всё то, что рассказывала Гордеева, шло от сердца. Позже Екатерина написала ещё одно произведение «Письма к Дарье», посвящённое дочери.

Жизнь после трагедии и новая любовь

После издания книги «Мой Сергей» и выхода одноимённого документального фильма очаровательная молодая девушка, понёсшая страшную утрату, стала настоящей звездой в США. Она успешно выступала на профессиональном уровне и активно участвовала в топовых шоу. На гастролях с проектом «Звёзды на льду» Екатерина встретила новую любовь — олимпийского чемпиона Нагано Илью Кулика.

«Он не был зациклен на том, что со мной происходило, на моём прошлом. Воспринимал меня просто как девушку Катю», — признавалась спортсменка.

Долгое время фигуристам приходилось скрывать свои отношения — драма нравилась американцам намного больше, чем счастливый финал. Публика полюбила Гордееву в образе красивой молодой вдовы и могла не принять её личного счастья. Но пара прошла через все испытания и скрепила свои отношения. В 2002 году у Гордеевой и Кулика родилась дочь Лиза. Именно она вдохновила родителей на открытие собственной школы фигурного катания, где стала первой ученицей.

«Идиот, ты будешь первым!» Куда пропал загадочный олимпийский чемпион Илья Кулик Он побеждал и Ягудина, и Плющенко. Но после золота Олимпиады внезапно завершил карьеру.

Вскоре академия закрылась из-за низкой самоокупаемости, но Екатерина всё равно продолжила тренерскую работу. Сейчас Гордеева работает на одном катке с американским тренером Рафаэлем Арутюняном, где тренирует две юные пары.

С Ильёй Куликом, по сообщению американских СМИ, Гордеева развелась ещё в 2016 году. Недавно и сама фигуристка назвала Кулика бывшим мужем. Видимо, обаятельный и яркий чемпион так и не смог заменить для Гордеевой её Сергея.

Спортсменка всё ещё носит на цепочке подаренное Гриньковым обручальное кольцо и считает, что именно этот талисман помог ей преодолеть все испытания.

«Теперь мне совершенно точно известно, как много может перенести человек. Я и не представляла, что люди могут быть такими сильными и стойкими, что им удаётся справляться с любой болью», — признаётся Гордеева.