Особняк недалеко от катка. Как выглядит огромный новый дом Евгении Медведевой

Фигуристка не лукавила, когда говорила, что связывает будущее с Россией. Рассказываем, где Женя живёт сейчас.

Летом 2018 года далёкие от спорта СМИ пестрели заголовками в духе «Медведева променяла Россию на Канаду». Двукратная чемпионка мира действительно наслаждалась жизнью и работой в Торонто, но постоянно подчёркивала, что связывает своё будущее только с Москвой и Россией.

И Женя не лукавила: спустя два года канадская командировка подошла к концу. Судя по всему, повторять заграничный опыт спортсменка не намерена, ведь она не только вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, но и обзавелась дорогой загородной недвижимостью.

Как же выглядит новый особняк Медведевой в Подмосковье?

Летом 2020 года Медведева должна была спокойно готовиться к сезону в Торонто под руководством Брайана Орсера, но пандемия коронавируса заставила её изменять планы. Впрочем, фигуристка смогла справиться с трудной ситуацией. В Москве она успевала и тренироваться, и обустраивать свой новый дом.

Не так давно Медведева приобрела огромный особняк из красного кирпича в ближайшем Подмосковье. Расположено жилище спортсменки в Одинцово, откуда очень удобно добираться до катка «Хрустальный». В своём новом доме Женя живёт вместе с мамой Жанной и бабушкой Валентиной Лаврентьевной. Фигуристка принимает активное участие в обустройстве просторных помещений и стремится создать атмосферу, в которой ей будет комфортно отдыхать после тренировок и соревнований.

Болельщики смогли увидеть новые владения Медведевой благодаря программе Первого канала «На дачу!», в которой специалисты по дизайну и ремонту помогают звёздам облагородить их загородные дома и участки. Жене потребовалась помощь с обустройством вымощенного плиткой пустыря рядом с забором.

Блат во благо. Почему нельзя допустить, чтобы Медведева пропустила целый сезон Федерации придётся на ходу менять правила Кубка России. Или закрыть лучшим фигуристам доступ на чемпионат мира.

В итоге на участке именитой фигуристки появилась уютная беседка в скандинавском стиле с зоной для гриля. Изюминкой дизайн-проекта стала металлическая конструкция для хранения дров, выполненная в форме олимпийский колец.

Под чужую дудку. Почему возвращение к Тутберидзе – главная ошибка в карьере Медведевой Женя рискует пополнить список фигуристок, годами завершающих карьеру?

«Так здорово, здесь так много места! Сразу видно, что много народу поместится. Мы очень ждали открытия этого уголочка, который появился благодаря вам», — не скрывала радости фигуристка.

Фото: 1tv.ru

Помимо зоны отдыха, которую для Медведевой и её родных организовали в рамках телепроекта, на небольшом участке есть большая старая яблоня, а также несколько высоких туевых деревьев, высаженных вдоль стены огромного дома. Сам кирпичный особняк выглядит очень капитальным и занимает большую часть площади участка.

Фото: 1tv.ru

Внутри дома светло и уютно. Интерьер выполнен в классическом стиле с преобладанием белых, жёлтых и бежевых тонов. Женя рассказала, что в перерывах между интенсивными тренировками любит проводить время в собственной комнате за рисованием и игрой на укулеле.

Фото: 1tv.ru

Можно только порадоваться, что у одной из самых ярких фигуристок современности появилось место, где ей приятно находиться и куда хочется возвращаться. И главное, для этого не нужно лететь через океан.