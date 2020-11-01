Особняк недалеко от катка. Как выглядит огромный новый дом Евгении Медведевой

Летом 2018 года далёкие от спорта СМИ пестрели заголовками в духе «Медведева променяла Россию на Канаду». Двукратная чемпионка мира действительно наслаждалась жизнью и работой в Торонто, но постоянно подчёркивала, что связывает своё будущее только с Москвой и Россией.
И Женя не лукавила: спустя два года канадская командировка подошла к концу. Судя по всему, повторять заграничный опыт спортсменка не намерена, ведь она не только вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, но и обзавелась дорогой загородной недвижимостью.
Как же выглядит новый особняк Медведевой в Подмосковье?
Летом 2020 года Медведева должна была спокойно готовиться к сезону в Торонто под руководством Брайана Орсера, но пандемия коронавируса заставила её изменять планы. Впрочем, фигуристка смогла справиться с трудной ситуацией. В Москве она успевала и тренироваться, и обустраивать свой новый дом.
Не так давно Медведева приобрела огромный особняк из красного кирпича в ближайшем Подмосковье. Расположено жилище спортсменки в Одинцово, откуда очень удобно добираться до катка «Хрустальный». В своём новом доме Женя живёт вместе с мамой Жанной и бабушкой Валентиной Лаврентьевной. Фигуристка принимает активное участие в обустройстве просторных помещений и стремится создать атмосферу, в которой ей будет комфортно отдыхать после тренировок и соревнований.
Болельщики смогли увидеть новые владения Медведевой благодаря программе Первого канала «На дачу!», в которой специалисты по дизайну и ремонту помогают звёздам облагородить их загородные дома и участки. Жене потребовалась помощь с обустройством вымощенного плиткой пустыря рядом с забором.
В итоге на участке именитой фигуристки появилась уютная беседка в скандинавском стиле с зоной для гриля. Изюминкой дизайн-проекта стала металлическая конструкция для хранения дров, выполненная в форме олимпийский колец.
«Так здорово, здесь так много места! Сразу видно, что много народу поместится. Мы очень ждали открытия этого уголочка, который появился благодаря вам», — не скрывала радости фигуристка.
Фото: 1tv.ru
Помимо зоны отдыха, которую для Медведевой и её родных организовали в рамках телепроекта, на небольшом участке есть большая старая яблоня, а также несколько высоких туевых деревьев, высаженных вдоль стены огромного дома. Сам кирпичный особняк выглядит очень капитальным и занимает большую часть площади участка.
Фото: 1tv.ru
Внутри дома светло и уютно. Интерьер выполнен в классическом стиле с преобладанием белых, жёлтых и бежевых тонов. Женя рассказала, что в перерывах между интенсивными тренировками любит проводить время в собственной комнате за рисованием и игрой на укулеле.
Фото: 1tv.ru
Можно только порадоваться, что у одной из самых ярких фигуристок современности появилось место, где ей приятно находиться и куда хочется возвращаться. И главное, для этого не нужно лететь через океан.
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