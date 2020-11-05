«Менеджер тире сестра». Как Сабина Загитова оказалась в тени великой Алины

Сабине прочили успешную карьеру в фигурном катании. А теперь она носит коньки за сестрой. Что-то пошло не так?

Популярность Алины Загитовой бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды. Олимпийская чемпионка не выступает почти год, но остаётся самой обсуждаемой фигуристкой планеты. В тени Алины оказались не только нынешние лидеры сборной России, но и собственная сестра. А ведь именно Сабину Загитову считали более талантливой и перспективной.

Девочка мечтала повторить олимпийский триумф Алины и даже собиралась перейти в группу Этери Тутберидзе. Но вместо прогресса в фигурном катании носит коньки за сестрой на съёмках «Ледникового периода».

Неужели юная фигуристка, которой прочили звёздную карьеру, так и останется лишь сестрой великой Загитовой?

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Сабина всё время выигрывала у Алины

Сабина Загитова родилась в декабре 2007 года. К тому моменту Алина только начинала осваиваться азы фигурного катания. Спустя несколько лет девочки оказались вместе в группе ижевского тренера Натальи Антипиной, причём Сабина ни в чём не уступала сестре и какое-то время считалась даже более талантливой и перспективной. В 2015 году Алина прошла просмотр у Этери Тутберидзе и вместе с бабушкой переехала в Москву, а Сабина осталась в Ижевске с родителями.

После победы в финале юниорского Гран-при-2016 Загитова-старшая высоко оценивала потенциал сестры и отмечала её энергичность: «В своём возрасте лучше меня уже прыгает. Наверное, Сабина папина любимица, потому что она весёлая, всё делает быстро. Когда мы жили вместе, то она всегда всё делала вперёд меня. Я люблю поспать, а она с утра уже шебуршит – оделась, готова. Мы с ней постоянно соревновались, и она всё время выигрывала».

«Всё тряслось, когда выступала Алина»

После победы Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане к её семье было приковано огромное внимание. Свою минуту славы получила и Сабина, которая смотрела чемпионский прокат сестры вместе с тренерами и другими юными фигуристами на катке в Ижевске.

«На душе радостно и весело. Очень сильно переживала за сестру. Ноги тряслись, всё тряслось, когда выступала Алина. Если бы она была рядом, сказала бы ей: «Ты молодец!» Даже не знаю, как выразить эмоции. Алина молодец! Она много трудилась и заслужила победу», — сказала Сабина журналистам.

Тогда же тренер Наталья Антипина заметила, что Сабина во многом похожа на старшую сестру: «Характеры у них схожи. В спорте же что главное – терпение и труд, а ещё целеустремленность и бойцовские качества. Только тогда будет результат. У обеих сестёр Загитовых этого не отнять. Видимо, девочкам отцовские гены передались».

Сабина так и не перешла к Тутберидзе

Уже тогда фанаты стали пристально следить за карьерой Сабины и даже подсчитывать, на каких Олимпийских играх она сможет выступить. Многие не сомневались, что скоро Сабина пойдёт по стопам сестры и перейдёт в группу Этери Тутберидзе. И даже прочили ей место в новом звёздном трио Тутберидзе вместе с Софьей Акатьевой и Вероникой Жилиной. Казалось, её ждёт успешная карьера в фигурном катании, но что-то пошло не так. Время шло, а об успехах младшей Загитовой ничего слышно не было.

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Летом 2019-го Алина призналась, что у Сабины пока не всё получается, но отметила, что и сама в её возрасте прыгала одни двойные. Тогда же Загитова намекнула, что мешать прогрессу сестры может непростой характер: «Она может вредничать и это, что интересно, Сабине самой нравится. Ещё Сабина может заводиться, и это тоже проявление её характера».

12-летний менеджер

Уже очевидно, что большой карьеры в фигурном катании у младшей сестры Загитовой не получится. Сабина часто присутствует на фотографиях и видео вместе с именитой сестрой, а вот кадры с ледовых тренировок в её соцсетях появляться перестали. Пока её ровесницы Жилина и Акатьева вовсю прыгают четверные, Сабина Загитова помогает сестре на съёмках шоу «Ледниковый период».

«Она мой менеджер тире сестра. Она везде мои коньки носит, потому что ей я доверяю. И в принципе ей было интересно, как проводится это шоу. Сказала: «Возьми меня, пожалуйста», и я взяла», — рассказала Алина.

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Благодаря успехам звёздной сестры Сабина Загитова получила возможность в 12 лет окунуться в мир шоу-бизнеса, познакомиться со звёздами, приобщиться к магии телевидения. Кажется, девочка полностью растворилась в жизни и интересах Алины. И чем раньше ей удастся нащупать собственный путь, тем больше у неё шансов избавиться от ярлыка «сестры Загитовой» и выйти из тени популярной родственницы.