«И что теперь? Как жить?» Почему Мишин сорвал переход талантливой фигуристки к Тутберидзе

Только за последнее время Россия дала миру множество блестящих чемпионок. Но подавляющему большинству фигуристок долгие годы упорных тренировок не приносят ни титулов, ни славы, ни денег. Причём далеко не всегда прийти к успеху мешает отсутствие таланта или проблемы со здоровьем.



Алиса Лозко считалась одной из самых перспективных юниорок России, с лёгкостью обходила на соревнованиях Алину Загитову и поражала судей артистизмом. А её вращения и по сей день считаются эталонными.

У Этери Тутберидзе такая фигуристка почти наверняка превратилась бы в большую чемпионку, но Алексей Мишин сделал всё, чтобы переход перспективной девочки в «Хрустальный» сорвался. С того момента Алису преследовали неудачи, и вместо кумира юных фигуристок она стала примером того, к чему могут привести сомнительные решения взрослых.



Как тайный просмотр у Этери сломал карьеру талантливой фигуристки?

«Мне было очень плохо». Как Плющенко довёл бывшую фигуристку Тутберидзе до нервного срыва Серафима Саханович была звездой «Ангелов Плющенко» задолго до Трусовой и Косторной. И в итоге оказалась в больнице.

По стопам Загитовой

Свои первые шаги в фигурном катании Алиса Лозко делала в Ижевске — она занималась в группе с Алиной Загитовой и во многом превосходила будущую чемпионку.



«У нас в группе были три перспективные фигуристки: я, Алина и ещё одна девочка. И мы с этой девочкой Алину всё время обгоняли. Я счастлива, что у неё всё получилось. Это результат больших усилий самой Алины и всей её семьи», — рассказывала Лозко «Матч ТВ».



От природы у девочки был крепкий вестибулярный аппарат, который позволял ей выполнять самые сложные вращения на высокой скорости и с отличной центровкой. Именно на это и обратил внимание опытный Мишин. Девочке было 10, когда великий тренер, воспитавший олимпийских чемпионов Урманова, Плющенко и Ягудина, пригласил её тренироваться в Санкт-Петербурге.



Перейдя в школу Алексея Николаевича, Алиса постепенно развила свои навыки и начала побеждать. В сезоне-2015/2016 она завоевала три золота на международных соревнованиях, а через год стала третьей на дебютном этапе юниорского гран-при в Чехии, уступив только Рике Кихире и Анастасии Губановой.



Лёгкое пластичное катание, прекрасное чувство музыки и идеальная презентация нестандартных программ должны были обеспечить юной спортсменке успех. Однако скоро прогресс замедлился: каскады с тулупами никак не хотели поддаваться, а ребро на лутце оставалось неверным. Алиса чувствовала, что нуждается в кардинальных переменах, а после того как её без объяснения причины не взяли на сбор группы Мишина во Франции, решила пойти по стопам подруги и попытать удачи в Москве у Тутберидзе.

Несостоявшийся побег к Тутберидзе

В «Хрустальном» Алиса столкнулась с жёсткой системой тренировок Этери Георгиевны, которая с раннего детства приучает своих спортсменов к тяжёлому труду. По словам Лозко, в Питере фигуристам было позволено самостоятельно контролировать частотность и продолжительность своих занятий. Сама Алиса, например, перед соревнованиями предпочитала кататься всего по полчаса, оттачивая отдельные элементы. В Москве такой фокус не прошёл бы: тут спортсмены за одну тренировку могут выдать пять-семь чистых целых прокатов. На лёд может выйти фигурист даже со сломанной рукой — Алиса своими глазами видела, как Аня Щербакова, получившая травму, тренировала дорожки и некоторые вращения.

«Зачем он так?» Как бывшая фигуристка Тутберидзе со скандалом ушла от Плющенко Евгений спас карьеру Таракановой, а потом выставил истеричкой. Но Настя вернулась и разрыдалась прямо на льду.

Тем не менее Лозко была готова к таким нагрузкам и мечтала о сотрудничестве с Тутберидзе. Этери Георгиевна разрешила девочке остаться на просмотр, но полноценно стать ученицей «Хрустального» ей так и не удалось. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга отказала спортсменке в переходе, а все усилия отца Алисы оказались напрасными. Ей пришлось вернуться в «Звёздный лёд», но рассчитывать на нормализацию ситуации было трудно. Лозко считала, что сможет добиться большего в Москве, а Мишин затаил на подопечную обиду за тайный просмотр у Тутберидзе.



«До Алексея Николаевича дошли слухи, что я хочу снова уйти к Тутберидзе. И он, скажем так, рекомендовал всем тренерам «Звёздного льда» меня не брать. Об этом я узнала от Алины Юрьевны Писаренко, которая на свой страх и риск всё-таки взялась меня тренировать. Наверное, он решил, что, если я один раз попыталась уйти к Тутберидзе, никому не сказав, — смогу сделать это и ещё раз, поэтому поверил слухам. Он действовал в своих интересах. Зачем держать ученика, который тебя, возможно, скоро бросит и уйдёт к другому тренеру», — говорила фигуристка в интервью «Матч ТВ».

Неудачный опыт в танцах

В группе Писаренко перед Алисой вновь замаячили хорошие карьерные перспективы. Алина Юрьевна помогла ученице исправить неверное ребро на лутце, Лозко запрыгала фирменный каскад Загитовой из тройных лутца и риттбергера, а также разучивала тройной аксель и четверной сальхов. Казалось, Алисе наконец удалось отпустить ситуацию с несостоявшимся переходом к Тутберидзе и прервать затянувшийся застой, но тут произошла травма.

После долгого восстановления фигуристка приняла предложение олимпийской чемпионки Елены Ильиных и попробовала себя в танцах в паре с призёром чемпионата России среди одиночников Адьяном Питкеевым. Дуэт выглядел перспективным, но в силу обстоятельств остался без тренеров и спонсоров. Впоследствии Лозко сожалела, что не посвятила это время тренировкам у Писаренко – возможность реализовать свой потенциал в одиночном катании была упущено безвозвратно.



«Травма, восстановление, недопонимание с федерацией, опять же, из-за ситуации с Мишиным. Плюс моя попытка перейти в танцы — там у меня тоже не особо получилось. Пару недель просто семьёй сидели и думали, что делать дальше. Вся жизнь положена на фигурное катание. Бросили учёбу ради него, я четыре года не училась вообще. И что теперь? Как жить?» — рассказывала Алиса о причинах завершения карьеры.

17-летний тренер

Ситуация с Алексеем Мишиным психологически подкосила Алису, теперь она постоянно думала, что всё могло сложиться иначе, перейди она всё-таки к Тутберидзе. Однако сейчас Лозко не держит на бывшего тренера зла, она понимает, что иногда специалисты слишком бурно реагируют на уход своих подопечных, в которых вложили силы и время.



После ухода из спорта Алиса смогла окончить школу и сейчас начинает тренерскую карьеру. Воспитанники могут поучиться у неё не только азам мастерства, но и тому, как важно всегда сохранять доверительные отношения с тренером.