«Зачем он так?». Как бывшая фигуристка Тутберидзе со скандалом ушла от Плющенко

Евгений спас карьеру Таракановой, а потом выставил истеричкой. Но Настя вернулась и разрыдалась прямо на льду.

Женское фигурное катание помолодело настолько, что у многих спортсменок уже в 16 лет за плечами огромный опыт и богатая биография. Анастасия Тараканова побеждала Трусову и Щербакову, ушла от Тутберидзе к Плющенко до того, как это стало мейнстримом, а затем рассталась и с Евгением, причём со скандалом и взаимными обвинениями. После блестящего старта карьера талантливой фигуристки повисла на волоске и, казалось, вот-вот полетит в пропасть.

Поэтому неожиданное возвращение Таракановой на этапе Кубка России в Казани доставило болельщикам не меньше эмоций, чем катание признанных лидеров.

Решение продолжать карьеру далось Насте настолько тяжело, что девочка разрыдалась прямо на льду. А вместе с ней плакали и многие зрители.

Тараканова побеждала Трусову и Щербакову

Ещё недавно Анастасия Тараканова считалась перспективной юниоркой, которой по силам было обыграть Анну Щербакову и Александру Трусову. Фигуристка не владела четверными, но брала харизмой и артистизмом. Благодаря этим качествам Настя приобрела личных поклонников и даже получила от них почётное прозвище – княжна (по аналогии с княгиней Елизаветой Таракановой).

Впервые Анастасия заявила о себе в группе Светланы Пановой, под руководством которой побеждала на первенстве России по младшему и старшему возрасту. Среди побеждённых соперниц были Александра Трусова, Анна Щербакова и многие другие ныне известные фигуристки. Однако наряду с уверенными выступлениями у Таракановой часто случались и провалы. Возможно, именно такая нестабильность и побудила спортсменку на смену тренера.

Тараканова бросила фигурное катание после сезона у Тутберидзе

Перед сезоном-2017/18 Настя стала ученицей Этери Тутберидзе и уже через несколько месяцев добилась главного международного успеха – бронзы финала юниорского Гран-при. На том турнире она уступила менее 6 баллов победившей Трусовой, а позади неё остались Рика Кихира и Софья Самодурова.

Казалось, решение о переходе в «Хрустальный» полностью оправдало себя, но уже в начале следующего сезона Тараканова покинула группу Тутберидзе. Спортсменка перестала появляться на тренировках, а затем попрощалась с командой. На тот момент она была уверена, что больше не будет кататься.

«Сезон начался, я покаталась две недели и попрощалась с той командой. Сказала: «Всё, с меня хватит». Я не собиралась куда-то переходить. Просто не появлялась на льду. Были такие мысли: «Я же вроде катаюсь чисто, но и баллов мало, и место не то». Это меня расколбасило чисто психологически. Я бросила фигурное катание. Месяц не каталась. И я не думала о том, что мне его не хватает», — рассказывала Тараканова «Газете.ru».

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Скандальный уход от Плющенко

Хотя Настя и не скучала по фигурному катанию, но чувство вины перед родителями заставило её задуматься о возвращении. В итоге Тараканова оказалась в академии Плющенко и стала её главной надеждой. Юная фигуристка нашла общий язык с тренером Ксенией Ивановой, да и о Плющенко отзывалась только в положительном ключе.

По сути, Евгений спас карьеру многообещающей фигуристки и создал условия для дальнейшей работы. Но после второго кряду попадания в финал юниорского Гран-при результаты пошли на спад, и Настя вновь решила сменить школу. Причём на этот раз уход от наставника сопровождался скандалом.

Плющенко уверял, что Тараканова имеет психологические проблемы: «Я просил её не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики».

Трусова почти не изменилась. Неужели Плющенко копирует методы работы Тутберидзе? Похоже, Евгений так опасался провала Русской Ракеты, что позаимствовал опыт её бывшего тренера.

Тараканову откровения бывшего тренера очень задели: «Вчера я прочитала комментарий Евгения Викторовича Плющенко и очень сильно расстроилась! Меня никто не выгонял. Зачем он так! Причина моего перехода совсем не та, что Евгений Викторович назвал». Интересно, что уйти от Плющенко Тараканову, по её словам, вынудила нехватка льда и недостаточное внимание со стороны тренера.

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20 миллионов за карьеру

После скандального расставания с Евгением Викторовичем Анастасия вернулась к Пановой, но столкнулась с финансовыми трудностями – единственный спонсор, найденный Плющенко, отказался её поддерживать. Фигуристка попросила помощи у болельщиков, но в ответ получила массу критики и была вынуждена объясняться.

«За 12 лет фигурного катания мои родители вкладывали деньги в моё развитие как спортсменки, и на данный момент сумма вложений перевалила за 20 миллионов рублей. Может, для многих родителей спортсменок эта сумма не является значительной, но для моих по стечению ряда обстоятельств она очень серьёзная, и вложить им еще более трёх миллионов, которые нужны мне на новый сезон, не представляется возможным», — рассказала фигуристка.

Так или иначе, Настя продолжала кататься, но выглядела на льду всё менее убедительно. Впервые за три года фигуристка не смогла отобраться в финал Гран-при, а оставшуюся часть сезона и вовсе пропустила из-за травмы. В межсезонье болельщики обнаружили имя фигуристки в числе участниц сбора национальной команды по роллер-спорту. Казалось, что на этот раз Тараканова окончательно завяжет с фигурным катанием, но она снова вернулась.

Да так, что её выступление стало чуть ли не самым трогательным и эмоциональным моментом этапа Кубка России в Казани.

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Драматичное возвращение

Похоже, Тараканова всё же решила доказать, что все её старания и усилия родителей не были напрасными. Помогать ей в этом взялись Ксения Иванова, с которой она работала у Плющенко, и бывший ученик Тутберидзе Адьян Питкеев. В Казани Настя представила нежные и довольно необычные программы, которые откатала практически чисто. У фигуристки проскакивали недокруты, ей не хватало мощи, и было видно, что её настигли проблемы взросления. Тем не менее, даже в таком состоянии ей удалось произвести мощное впечатление на зрителей и подарить одно из ярчайших событий турнира.

А эмоции самой спортсменки только добавили драматизма. После произвольной программы Тараканова разрыдалась прямо на льду. И хотя арбитры оценили катание 16-летней девушки не слишком щедро (184,85 балла и только восьмое место), Настя смогла покорить зрителей своей силой и чувственностью.

«Меня никогда не покидает мечта оставить свой след в истории фигурного катания. Сделать что-то значительное, чтобы стать примером для будущих поколений фигуристов. Я знаю, что на моём пути будет ещё много трудностей, но сегодня я как никогда воодушевлена и смело смотрю в будущее», – признаётся Тараканова.