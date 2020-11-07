Сюрприз от Тутберидзе. Почему нестабильная юниорка сорвёт триумф Плющенко в Казани

Этап Кубка России в Казани анонсируется не иначе как очная битва Александры Трусовой и Алёны Косторной. А, учитывая участие Станиславы Константиновой, Евгений, вероятно, рассчитывает увидеть на пьедестале исключительно фигуристок своей академии.

Однако Этери Тутберидзе наверняка постарается не допустить безоговорочного триумфа своего конкурента. Даже в отсутствие Щербаковой, Валиевой и Усачёвой в её группе есть, кому бросить вызов новоявленным ученицам Плющенко и сорвать полное доминирование его школы.



И для Майи Хромых это лучший шанс доказать, что её рано списывать со счетов.

Сложная миссия для 14-летней фигуристки

Если от Плющенко на этапе в Казани выступят сразу два лидера его академии, то честь «Хрустального» будет защищать, пожалуй, самая незаметная и малоизвестная фигуристка группы. 14-летняя Майя Хромых, несмотря на эффектные внешние данные и владение четверным прыжком, ещё в прошлом сезоне оказалась в тени Камилы Валиевой и Дарьи Усачёвой. На первом этапе Кубка России в Сызрани Майя разочаровала болельщиков множеством ошибок и подтвердила репутацию талантливой, но крайне нестабильной фигуристки.



Однако Этери Тутберидзе вряд ли бы стала держать в группе спортсменку, у которой не видит перспектив. Тем более, она бы не бросила её одну в самый эпицентр борьбы со своим главным оппонентом — Евгением Плющенко. В Казани Майе предстоит сложная миссия — защитить честь своего тренера и не дать Плющенко заполучить полный комплект медалей. И если бы Хромых не была способна справиться с этим заданием, её бы наверняка кем-то подстраховали.

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Хромых — новый вызов для Тутберидзе

Пока Майя выделяется среди соперниц в основном за счёт роста. Статная и высокая девушка совсем не соответствует современным клише о миниатюрных фигуристках, побеждающих до переходного возраста. Поэтому для Тутберидзе работа с такой нестандартной спортсменкой – тоже своего рода вызов.



В прошлом сезоне Майя в плане хореографии и интерпретации сильно уступала своим одарённым одногруппницам. Но уже на контрольных прокатах юниоров фигуристка произвела фурор! За межсезонье она добилась огромного прогресса — стала более пластичной и артистичной, а её джазовая короткая программа подчёркивает самые выгодные стороны. Не говоря уже о том, что высокорослые девушки в принципе очень красиво смотрятся на льду.

Очевидно, не только Майю не устраивает её статус слабого звена в группе. Видно, что тренерский штаб Тутберидзе всесторонне развивает фигуристку и не старается её «придержать». В конце концов, и самой Этери наверняка хочется доказать, что она может работать с разными спортсменками, а не только с миниатюрными девочками.

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Хромых помешает Плющенко сорвать джекпот

После неудачного выступления в Сызрани Хромых поспешили записать в аутсайдеры, поэтому в Казани проблем с мотивацией у неё возникнуть не должно. У Майи было полтора месяца на то, чтобы подтянуть форму, добавить в стабильности и даже усложнить прыжковый контент. То, что Тутберидзе отправляет на соревнования только Майю не говорит о том, что она отказывается от борьбы. Скорее, наоборот, она готовится преподнести Плющенко коварный сюрприз.



В Казани Евгений мог сорвать джекпот — забрать все призовые места и сделать эффектную фотографию в «инстаграм», где три ученицы его



академии блистают на подиуме. Это было бы очень в стиле Тутберидзе, которая весь прошлый сезон завоёвывала со своими фигуристками все медали главных стартов. Но Этери не позволит скопировать у неё ещё одну фишку. Поэтому Майя просто обязана взять медаль в Казани и испортить праздник академии Плющенко.

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По силам ли Хромых победить Косторную?

Основными соперницами Хромых в борьбе за бронзу должны стать Станислава Константинова и Софья Самодурова. И обе фигуристки Майе вполне по зубам. Самодурова потеряла свою коронную стабильность, благодаря которой успешно выступала в постолимпийском сезоне. Константинова, хоть и прибавила после перехода в «Ангелы Плющенко», всё ещё грешит недокрутами и «бабочками».

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Главным оружием Хромых должен стать четверной сальхов в произвольной программе. Кроме того, единственная представительница «Хрустального» при хороших прокатах может рассчитывать на лояльность арбитров. Судьи, вероятно, заходят поддержать одну из сильнейших юниорок страны, тем более на прошлых этапах поводов жаловаться на оценки у подопечных Тутберидзе не было.



Но третье место для Хромых – задача-минимум. При определённых раскладах Майе по силам обойти и Алёну Косторную. Конечно, для этого лучшая фигуристка прошлого сезона должна прилично наошибаться, но её форма по-прежнему остаётся большой загадкой. В любом случае Хромых не даст расслабиться «Ангелам Плющенко» и, скорее всего, оставит Евгения без полного пьедестала.



А Этери Тутберидзе докажет, что её группа конкурентоспособна даже без главных звёздочек.