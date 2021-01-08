Лучшая фигуристка США располнела и сдаёт на глазах. Алиса, может, к Тутберидзе?

Попытка американцев бороться с ученицами Этери Тутберидзе её же оружием, похоже, обернулась провалом. Алису Лью в США окрестили чудо-девочкой и чуть ли не главной фавориткой Олимпиады в Пекине. Притом не беспочвенно: она бесстрашно крутила четверные и по сложности программ превосходила всех российских ровесниц.



Казалось, если кто и способен остановить безраздельное доминирование наших одиночниц, то лишь Алиса Лью. Но девочка начала расти, и от былой лёгкости не осталась следа. Сейчас она с трудом прыгает тройные, а от элементов ультра-си и вовсе отказалась.



Неужели надежде американского фигурного катания просто не повезло с физиологией? Или всё дело в менталитете?

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Надежда США с крутыми прыжками

К 15 годам Алиса Лью стала двукратной чемпионкой США среди взрослых, установила множество национальных достижений и первой в истории исполнила тройной аксель и четверной прыжок в одной программе. Стройная и прыгучая девочка вместе со своим первым тренером Лаурой Липецки делала ставку на технику, благодаря чему оказалась в центре внимания специалистов ещё до выхода на международную арену.



На родине Лью прочили борьбу за самые престижные титулы с другой выдающейся девочкой – россиянкой Камилой Валиевой. По сложности прыжков Алиса долгое время была впереди, однако обе личные встречи вундеркиндов в прошлом сезоне завершились не в пользу Лью. В финале Гран-при Алиса неудачно выступила в произвольной программе, а на чемпионате мира проиграла не только Валиевой, но ещё и Дарье Усачёвой.



По сравнению с россиянками катание Лью выглядело более «грязным», а хореография – примитивной. Не сходящая с её лица искренняя девчачья улыбка, конечно, дарит зрителям позитив, но выразительности не добавляет. Вдобавок преимущество в сложности исчезало из-за частых недокрутов и плохих выездов. Впрочем, ничто из этого для юной фигуристки не было смертельным. Да, недостатки требовали серьёзной кропотливой работы, но по-настоящему мощный потенциал всё равно позволял ей рассчитывать на успешное будущее в фигурном катании.

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Перемена до неузнаваемости

Видимо, частые ошибки и чувствительные поражения от Валиевой вынудили Лью сделать крутой поворот в карьере. Летом она оставила Липецки, с которой тренировалась с шести лет, и перешла к канадцу Ли Баркелу. По факту же её тренируют известный итальянский танцор Массимо Скали и бывший американский одиночник Джереми Эбботт. Было понятно, что долгое отсутствие тренировок из-за ситуации с коронавирусом затруднит подготовку фигуристки к сезону, однако на деле всё оказалось ещё хуже.



В начале октября Алиса представила новую короткую программу, и многие болельщики её просто не узнали. За полгода с последнего турнира девушка явно набрала вес, причём, судя по видео, речь шла о нескольких килограммах. Тройного акселя в программе не было, да и другие тройные давались ей с видимым усилием. Также бросались в глаза проблемы с вращениями и, что естественно, отсутствие былого драйва. Любители фигурного катания тут же вспомнили фотографии мороженого, мелькавшие в «инстаграме» Лью в межсезонье, а также поставили ей в вину уход от Липецки.



Следующее выступление Алисы опасения относительно её формы не развеяло. На командном турнире в Лас-Вегасе, состоявшемся в конце октября, засыпанная авансами юниорка сделала неудачную попытку тройного акселя и мучилась практически на каждом тройном прыжке. В итоге за технику она не набрала и 50 баллов, а её общая оценка за произвольную составила всего 110 баллов.

Лью отказалась от четверного

Несмотря на столь тяжёлое начало сезона, у Лью было почти три месяца, чтобы улучшить кондиции и даже вернуть ультра-си к чемпионату США, который стартует в Лас-Вегасе уже 11 января. Однако ещё до начала турнира стало известно, что ни тройной аксель, ни четверной лутц Алиса прыгать не будет. Спортсменка заявила, что из-за всех ограничений в этом сезоне толком не тренировалась, а её наставник Массимо Скали уверен, что Алисе под силу стать чемпионкой и без сложнейших прыжков.



«В этом году для победы ей не нужны сложные прыжки. Теперь она полностью сбалансированная фигуристка», — сказал Скали, добавив, что в олимпийском сезоне Алиса планирует вернуть и тройной аксель, и четверные.

Лью полностью ответственна за свою карьеру

Как больно ни ударили по подготовке Лью трудности с тренировочным процессом, очевидно, что в первую очередь её регресс вызван резкими изменениями в организме. За несколько месяцев Алиса прибавила в росте 7,5-10 см, а вместе с этим потеряла былую лёгкость и стройность. Совсем списывать талантливую юниорку со счетов рано: к олимпийскому сезону она вполне может адаптироваться к новому телу, вернуть стабильность и контроль над движениями. Но вот возвращение тройного акселя и четверного – большой вопрос.



Из-за столь резкого роста Лью в интернете заговорили, что прежний тренер пристально следила за весом подопечной, в то время как после перехода она обрела свободу и перестала себя ограничивать. Так ли это на самом деле, или переходный возраст спортсменки просто совпал со сменой наставника – не столь важно. Факт в том, что у Тутберидзе ни у одной фигуристки в 14 лет форма так стремительно не уходила.



Понятно, что физиология – вещь индивидуальная. У каждой фигуристки скачок роста происходит в разное время и проходит по-разному. Бывает, что даже жёсткие ограничения в питании не спасают, но без них в любом случае не обойтись. И если в России (да и в Азии) жёсткий контроль со стороны тренеров за физическим состоянием фигуристов считается нормой, то в США любое давление могут расценить как насилие над личностью – и тогда о профессии можно забыть. В такой ситуации ответственность за собственную карьеру практически полностью ложится на самого спортсмена. В данном случае – на 15-летнюю Алису Лью.



И если чудо-девочка из США решит не мучить себя тяжёлыми диетами ради олимпийских медалей, а кататься в своё удовольствие, то это будет её личный выбор.

Почему Лью не пойдёт к Тутберидзе

Спасти же карьеру, если речь не о долголетии, а о серьёзных результатах, будет невероятно тяжело. Один из немногих эффективных способов – переход к Тутберидзе. Конечно, Этери вряд ли возьмёт в свою группу прямую конкурентку своих девочек, да и возвращать оптимальные параметры гораздо сложнее, чем их удерживать.



Но главное, сама Алиса, скорее всего, на этот отчаянный шаг не пойдёт – менталитет другой.