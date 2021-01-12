Чемпионка за кадром. Плющенко спровоцировал болельщиков странным видео с тренировки

Плющенко продолжает качать информационное пространство. Даже когда в фигурном катании ничего толком не происходит, а спортсмены только втягиваются в рабочий процесс после новогодней паузы, Евгений умело привлекает к себе внимание и порождает жаркие споры.
Чего стоит видео с «призрачным» тройным акселем от фигуристки по имени Алёна!
Что это, если не провокация? Зато какая эффективная!
Провокационное видео
Новогодние каникулы закончились, и спортсмены вернулись к тяжёлым тренировкам. Вот и в академии Плющенко работа идёт полным ходом. Чтобы не дать заскучать болельщикам, Евгений в «сториз» своего «инстаграма» выложил короткий ролик с тренировки. Обычное дело для любой группы, если не считать, что на видео присутствуют только Плющенко и тренер его академии Сергей Розанов, а действия самих фигуристов остаются за кадром. Такая композиция видео с тренировки кажется необычной и даже странной.
«Так, ну что у нас? У нас, слава богу, всё хорошо, все работают, трудимся.
Алёна, давай — сядь в ноги, в ноги сядь и акселёк тройной давай. Давай-давай-давай, молодец. Процесс идёт, всё нормально», – сказал Плющенко.
Не нужно быть гуру фигурного катания, чтобы разглядеть в словах тренера намёк на действующую чемпионку Европы Алёну Косторную, которая в этом сезоне ни разу не исполняла на турнирах свой коронный тройной аксель. Из-за того что на видео нет ни фигуристки, ни прыжка, публикация Плющенко вызвала серьёзный ажиотаж среди пользователей. Перчинки добавило и то, что в группе Сергея Розанова тренируются две фигуристки с именем Алёна — Косторная и Жилина. И обе умеют прыгать тройной аксель.
Невидимый тройной акселёк
Не мудрено, что многие сочли видео провокационным. Плющенко, возможно намеренно, оставил болельщикам огромный простор для фантазии, и реакция не заставила себя ждать. Одни уверены, что за кадром осталась не Косторная, а её тёзка Жилина, которая уже демонстрировала тройной аксель в этом сезоне. Другие и вовсе называют ролик постановочным. В соцсетях, посвящённых фигурному катанию, недостатка в комментариях нет.
— А тройной аксель, видимо, Алёны Жилиной…
— Новый элемент в фигурном катании — «невидимый тройной акселёк». Исполняет невидимая фигуристка…
— А где Алёна? Мы её хотим видеть.
— Одна показуха, как всегда.
— А где сам акселёк-то?
— Да уж, не спорт, а шоу.
Почему в тройной аксель Косторной сложно поверить?
Тройной аксель Алёны Косторной, пожалуй, самый ожидаемый прыжок в этом сезоне. Без него фигуристке будет трудно претендовать на высокие позиции и место в сборной России на чемпионате мира. Впрочем, пока не приходится с уверенностью утверждать, что тройной аксель вернётся в арсенал Алёны. В этом сезоне её настигли проблемы взросления. Плюс ко всему Плющенко отмечал, что фигуристка перешла к нему с травмой, которая сдерживает её потенциал. На соревнованиях у Косторной проглядывались проблемы не только с прыжками, но также с вращениями и дорожками. В такой ситуации даже удерживать остальные тройные непросто, а возвращение тройного акселя станет настоящим подвигом. Но, к сожалению, пока усиление контента Косторной выглядит маловероятным. Тем более сразу после новогодних праздников.
Ещё неделю назад на ледовом шоу Плющенко Александра Трусова избегала четверных прыжков и катала облегчённый вариант своей программы. Зная Сашу, при возможности она бы точно порадовала зрителей роскошным квадом. Но после долгого перерыва в тренировках даже она решила отказаться от лишнего риска. Чтобы набрать форму после новогодних праздников, нужно время. И восстановление обычно начинается с самых простых элементов. Сложно поверить в то, что Алёна сразу по возвращении на каток после праздников и перерыва, связанного с коронавирусом, стала пытаться прыгать аксель в 3,5 оборота.
В этом контексте более жизнеспособной кажется догадка, что «акселёк» на странном видео прыгала не Косторная, а 10-летняя Алёна Жилина. Младшая сестра Вероники Жилиной как раз недавно выучила этот сложный элемент и уже с успехом исполняет его на тренировках. К тому же у юной спортсменки был насыщенный день в академии — Алёна начала ставить новую программу с канадским хореографом Эмануэлем Сандю. Возможно, именно её прокат тренеры и разбирали на видео.
Хитрость Плющенко
Евгений и его академия ведут публичную деятельность и охотно делятся видео с тренировок. «Ангелы Плющенко» постоянно выкладывают кадры с новыми достижениями своих подопечных. Их «инстаграм» изобилует видео с прыжками Александры Трусовой и сестёр Жилиных, отрывками программ Алёны Косторной и других фигуристов. Можно быть уверенными в том, что если что-то уникальное произойдёт в стенах академии, то об этом вскоре узнает весь мир.
Плющенко прекрасно понимает, что тройной аксель Косторной — одно из самых ожидаемых событий сезона. После каждого соревнования фигуристке и тренеру задают массу вопросов про этот элемент. Вероятно, именно на это и делал ставку Плющенко, выкладывая спорный фрагмент тренировки. Искусством заставлять говорить о себе, когда вообще ничего не происходит, «ангелы» овладели на пятёрку.
Но, судя по реакции пользователей на новый ролик, болельщикам больше по душе, когда за фигуристов и тренеров говорят их реальные достижения и победы. А с этим у академии Плющенко пока не всё так гладко.
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