Чемпионка за кадром. Плющенко спровоцировал болельщиков странным видео с тренировки

В умении создать хайп на ровном месте Евгению не откажешь. Но разве этого ждут от тренера ведущих фигуристок?

Плющенко продолжает качать информационное пространство. Даже когда в фигурном катании ничего толком не происходит, а спортсмены только втягиваются в рабочий процесс после новогодней паузы, Евгений умело привлекает к себе внимание и порождает жаркие споры.

Чего стоит видео с «призрачным» тройным акселем от фигуристки по имени Алёна!



Что это, если не провокация? Зато какая эффективная!

«Как же так: они могут, а я – нет?» Что произошло с Косторной после перехода к Плющенко Лучшая фигуристка мира превратилась в собственную бледную тень. Всё из-за побега от Тутберидзе?

Провокационное видео

Новогодние каникулы закончились, и спортсмены вернулись к тяжёлым тренировкам. Вот и в академии Плющенко работа идёт полным ходом. Чтобы не дать заскучать болельщикам, Евгений в «сториз» своего «инстаграма» выложил короткий ролик с тренировки. Обычное дело для любой группы, если не считать, что на видео присутствуют только Плющенко и тренер его академии Сергей Розанов, а действия самих фигуристов остаются за кадром. Такая композиция видео с тренировки кажется необычной и даже странной.



«Так, ну что у нас? У нас, слава богу, всё хорошо, все работают, трудимся.



Алёна, давай — сядь в ноги, в ноги сядь и акселёк тройной давай. Давай-давай-давай, молодец. Процесс идёт, всё нормально», – сказал Плющенко.

«Алёна, акселёк тройной давай!» Плющенко показал видео с тренировки

Не нужно быть гуру фигурного катания, чтобы разглядеть в словах тренера намёк на действующую чемпионку Европы Алёну Косторную, которая в этом сезоне ни разу не исполняла на турнирах свой коронный тройной аксель. Из-за того что на видео нет ни фигуристки, ни прыжка, публикация Плющенко вызвала серьёзный ажиотаж среди пользователей. Перчинки добавило и то, что в группе Сергея Розанова тренируются две фигуристки с именем Алёна — Косторная и Жилина. И обе умеют прыгать тройной аксель.

Эффект Плющенко. Что происходит с сильнейшей фигуристкой мира после ухода от Тутберидзе Алёна Косторная проиграла этап Гран-при из-за ошибок на тройных прыжках. До смены тренера этой проблемы у неё и в помине не было!

Невидимый тройной акселёк

Не мудрено, что многие сочли видео провокационным. Плющенко, возможно намеренно, оставил болельщикам огромный простор для фантазии, и реакция не заставила себя ждать. Одни уверены, что за кадром осталась не Косторная, а её тёзка Жилина, которая уже демонстрировала тройной аксель в этом сезоне. Другие и вовсе называют ролик постановочным. В соцсетях, посвящённых фигурному катанию, недостатка в комментариях нет.



— А тройной аксель, видимо, Алёны Жилиной…



— Новый элемент в фигурном катании — «невидимый тройной акселёк». Исполняет невидимая фигуристка…



— А где Алёна? Мы её хотим видеть.



— Одна показуха, как всегда.



— А где сам акселёк-то?



— Да уж, не спорт, а шоу.

Судьи простили Косторной ошибки, а она ответила дерзостью. Плющенко научил? Алёна морщится от своего катания и наигранно радуется завышенным оценкам. И ради этого стоило уходить от Тутберидзе?

Почему в тройной аксель Косторной сложно поверить?

Тройной аксель Алёны Косторной, пожалуй, самый ожидаемый прыжок в этом сезоне. Без него фигуристке будет трудно претендовать на высокие позиции и место в сборной России на чемпионате мира. Впрочем, пока не приходится с уверенностью утверждать, что тройной аксель вернётся в арсенал Алёны. В этом сезоне её настигли проблемы взросления. Плюс ко всему Плющенко отмечал, что фигуристка перешла к нему с травмой, которая сдерживает её потенциал. На соревнованиях у Косторной проглядывались проблемы не только с прыжками, но также с вращениями и дорожками. В такой ситуации даже удерживать остальные тройные непросто, а возвращение тройного акселя станет настоящим подвигом. Но, к сожалению, пока усиление контента Косторной выглядит маловероятным. Тем более сразу после новогодних праздников.



Ещё неделю назад на ледовом шоу Плющенко Александра Трусова избегала четверных прыжков и катала облегчённый вариант своей программы. Зная Сашу, при возможности она бы точно порадовала зрителей роскошным квадом. Но после долгого перерыва в тренировках даже она решила отказаться от лишнего риска. Чтобы набрать форму после новогодних праздников, нужно время. И восстановление обычно начинается с самых простых элементов. Сложно поверить в то, что Алёна сразу по возвращении на каток после праздников и перерыва, связанного с коронавирусом, стала пытаться прыгать аксель в 3,5 оборота.

Косторная обречена? Почему Плющенко может избавиться от сильнейшей фигуристки мира Каждая неудача Алёны будет портить имидж «Ангелов Плющенко», а побеждать ей просто нечем. Тутберидзе всё просчитала?

В этом контексте более жизнеспособной кажется догадка, что «акселёк» на странном видео прыгала не Косторная, а 10-летняя Алёна Жилина. Младшая сестра Вероники Жилиной как раз недавно выучила этот сложный элемент и уже с успехом исполняет его на тренировках. К тому же у юной спортсменки был насыщенный день в академии — Алёна начала ставить новую программу с канадским хореографом Эмануэлем Сандю. Возможно, именно её прокат тренеры и разбирали на видео.

Хитрость Плющенко

Евгений и его академия ведут публичную деятельность и охотно делятся видео с тренировок. «Ангелы Плющенко» постоянно выкладывают кадры с новыми достижениями своих подопечных. Их «инстаграм» изобилует видео с прыжками Александры Трусовой и сестёр Жилиных, отрывками программ Алёны Косторной и других фигуристов. Можно быть уверенными в том, что если что-то уникальное произойдёт в стенах академии, то об этом вскоре узнает весь мир.

«Пора обгонять Конора и Хабиба». Как великий фигурист Плющенко погряз в скандалах В 2020 году фигурного катания было гораздо меньше, чем обычно. Зато скандалов вокруг него – хоть отбавляй.

Плющенко прекрасно понимает, что тройной аксель Косторной — одно из самых ожидаемых событий сезона. После каждого соревнования фигуристке и тренеру задают массу вопросов про этот элемент. Вероятно, именно на это и делал ставку Плющенко, выкладывая спорный фрагмент тренировки. Искусством заставлять говорить о себе, когда вообще ничего не происходит, «ангелы» овладели на пятёрку.



Но, судя по реакции пользователей на новый ролик, болельщикам больше по душе, когда за фигуристов и тренеров говорят их реальные достижения и победы. А с этим у академии Плющенко пока не всё так гладко.