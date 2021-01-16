Лучшая американская фигуристка россиянкам не соперница. Даже с завышенными оценками

Многие американцы были недовольны условиями на российских турнирах. И теперь ясно, почему. На чемпионате США атмосферы большого праздника не было в принципе, причём не только из-за жёстких мер безопасности, но и из-за низкого уровня турнира.

О чём говорить, если безоговорочная чемпионка даже с завышенными оценками и рядом не стояла с россиянками. А единственная попытка сложного прыжка обернулась неудачей.



И это чемпионат США? Без слёз не взглянешь.

В США условия жёстче, чем в России

Ограничения из-за коронавируса, действовавшие на чемпионате России в Челябинске, просто детский сад по сравнению с мерами, которые предприняли организаторы национального турнира в США. Фигуристы не только не рассчитывали на праздничный банкет, но даже медалями награждали себя сами. А отказаться от маски фигуристки могли только на льду.

Вместо зрителей на трибунах уже по традиции разместили картонные копии родственников и питомцев участников турнира, но от общего ощущения пустоты это не спасало. В «кисс-энд-край» спортсмены тоже сидели в полном одиночестве, не имея возможности разделить радость или печаль с тренерами. На атмосфере соревнований такие меры, конечно, сказались не в лучшую сторону, зато риск подхватить вирус действительно был минимальным.

Драматичная развязка и странное судейство

Российских болельщиков больше всего волновали события в турнире одиночниц. Развязка борьбы за медали получалась очень драматичной и непредсказуемой. В отсутствие девушек, уверенно владеющих элементами ультра-си, на первый план выходило стабильное исполнение тройных прыжков и умение выгодно себя преподнести. Лучше всего с этой задачей справилась Брэди Теннелл, завоевавшая золото чемпионата США во второй раз в карьере.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В межсезонье, в погоне за более сложными прыжками, 22-летняя фигуристка сменила тренера, однако не лучшее выступление на этапе Гран-при наводило на мысль, что Брэди может потерять статус первого номера американской сборной. Но к главному национальному старту Теннелл явно улучшила форму: она качественно исполнила обе программы и заслужила благосклонность судей. Учитывая помарки в катании чемпионки и отсутствие в её репертуаре ультра-си, оценка в 232,61 балла выглядит завышенной. Но даже с этим результатом она не имела шансов побороться за пьедестал на чемпионате России, где бронзовый призёр Александра Трусова набрала на 14 баллов больше.

Американская соперница Медведевой располнела и еле катается. На Голд жалко смотреть! Медалистка Олимпиады в Сочи с треском провалилась на Гран-при. Да и лучшие фигуристки США российским девочкам не соперницы.

Сенсационные результаты и неожиданный тройной аксель

И если победа Теннелл большой сенсацией не стала, то вот провал железного второго номера сборной США Мэрайи Белл по-настоящему удивил. После успеха на Гран-при именно ученицу Арутюняна многие считали главной претенденткой на золото чемпионата США, но Мэрайя полностью провалила произвольную программу и в итоговом протоколе не поднялась выше пятой позиции. Теперь опытная фигуристка рискует впервые за четыре года остаться без чемпионата мира.



За возможность стать второй крепко ухватилась 21-летняя Эмбер Гленн. Фигуристка раньше не славилась высокими результатами, но в межсезонье обратила на себя внимание благодаря тройному акселю на тренировке. В сети много видео с удачными попытками элемента ультра-си от Эмбер, однако в короткой программе на чемпионате США этот прыжок ей не покорился. Тем не менее, Гленн стала единственной, кто хотя бы попробовал усилить программу, а классный прокат произвольной гарантировал ей серебро и приблизил к дебюту на взрослом чемпионате мира.

Третье место заняла харизматичная Карен Чен. Фигуристка представила интересные программы и исполнила их почти без ошибок. Карен уже в третий раз в карьере завоевала бронзу национального чемпионата, однако предпосылок для серьёзного прорыва у неё пока не видно.

Похорошевшая Алиса Лью

В шаге от пьедестала осталась главная олимпийская надежда США Алиса Лью. В этом сезоне фигуристку накрыл пубертатный период. Меньше чем за год Алиса из миниатюрной и немного угловатой девочки превратилась в прекрасную взрослую девушку. Неудивительно, что её результаты резко поползли вниз.



Ещё в прошлом году Алиса в одну калитку громила своих соперниц по сборной и исполняла сложнейшие тройной аксель и четверной лутц. В этом сезоне об элементах ультра-си не идёт и речи. Более того, даже скрутить три оборота ей удаётся не всегда. При этом по сравнению с началом сезона Алиса уже смотрится гораздо увереннее. Кажется, что девушка постепенно адаптируется к новому телу и даже решает проблему лишнего веса. Прыжки уже не выглядят такими тяжёлыми, как на командном турнире в октябре, а в катании появился новый для Алисы шарм. Очевидно, что Лью ещё поборется, но её шансы в противостоянии с россиянками по-прежнему зависят от успеха в возвращении элементов ультра-си.

Лучшая фигуристка США располнела и сдаёт на глазах. Алиса, может, к Тутберидзе? 15-летняя Лью растеряла сложные прыжки и больше россиянкам не конкурентка. Похоже, проблема в американском менталитете.

Закат надежды

Продолжает борьбу ещё одна надежда американского фигурного катания. Правда, бывшая. Грейси Голд выигрывала бронзу командного турнира на Олимпиаде в Сочи, боролась за медаль личных соревнований, а позже была соперницей Евгении Медведевой. Но реализовать американскую мечту Грейси помешала сильнейшая депрессия и расстройство пищевого поведения. Сейчас её выступления больше похожи на борьбу с самой собой и желание что-то кому-то доказать. На чемпионате США фигуристка заняла лишь 13-е место.



Пожалуй, Грейси — лучшее олицетворение того, к чему могут привести преждевременные надежды. «У каждой истории – две стороны. Моя – не исключение: в ней была сторона, которую все хотели увидеть, и моя реальная жизнь», — признавалась Голд.



Грейси и по сей день борется с последствиями завышенных ожиданий. Очень бы не хотелось, чтобы её судьбу повторила яркая Алиса Лью.