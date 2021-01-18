Одна победа на двоих. Как Медведева и Загитова отпраздновали успех на командном турнире

На Japan Open-2017 Женя и Алина кричали от радости и обнимались. Вот бы звёздные фигуристки снова оказались в одной команде!

Противостояние Загитовой и Медведевой остаётся самым громким и горячим, хотя девушки не соревнуются уже больше года. Фанаты спортсменок не выносят друг друга и не упускают возможности раскритиковать кумира противоположного лагеря.

Эпические события Олимпиады в Пхёнчхане, послужившие причиной раздора, всё ещё свежи в памяти и вряд ли когда-нибудь забудутся. А ведь всего за несколько месяцев до битвы за олимпийское золото Алина и Женя выступали за одну команду и искренне переживали друг за друга.

Совместными усилиями две самые популярные фигуристки мира оставили не у дел весь остальной мир.

Начало противостояния

До командного турнира Japan Open-2017 у Медведевой и Загитовой была лишь одна очная встреча — на чемпионате России-2017. Тогда Женя опередила Алину на 12 баллов, однако талантливая юниорка быстро набирала мощь и заставляла говорить о себе как о реальной сопернице Медведевой на предстоящей Олимпиаде. В такой ситуации фигуристкам было особенно важно хорошо зарекомендовать себя с первых стартов олимпийского сезона. И хотя соревнования в Сайтаме и проходят в формате шоу, фигуристки подошли к ним со всей серьёзностью.

«Когда мы все вместе выходим на международные соревнования, для меня каждый участник — это соперник», — признавалась Медведева.

Японские организаторы самостоятельно выбирают, кого они хотят видеть на турнире. В приглашении Евгении не было никаких сомнений. Спортсменка ехала в Сайтаму в статусе двукратной чемпионки мира и одной из главных звёзд фигурного катания. А вот участие в турнире Загитовой многие расценили как аванс – Алина была ещё малоизвестной фигуристкой и только вышла на взрослый уровень. Помимо учениц Тутберидзе в команду Европы вошёл двукратный чемпион мира из Испании Хавьер Фернандес и харизматичный израильтянин Алексей Быченко. Противостояли им команды Японии и Северной Америки.

Назло судьям. Как Загитова впервые в жизни победила Медведеву На чемпионате Европы в Москве Жене не помогла даже помощь арбитров. Она едва не плакала и закрывала глаза.

Загитова проиграла, но победила

Турнир открывали девушки, которые, по правилам, представляли только произвольную программу. Загитова заворожила японскую публику стремительным и технически сложным прокатом «Дон Кихота», который приносил ей победы ещё по юниорам. Алина явно волновалась, из-за чего выглядела немного зажатой, однако на качестве исполнения прыжков это не сказалось. Благодаря топовому каскаду лутц – риттбергер и исполнению всех прыжков во второй половине Алина опередила всех соперниц по оценке за технику.

При этом компоненты ей поставили значительно ниже, чем другим фаворитам, из-за чего в итоговом протоколе она уступила не только Медведевой, но и японке Маи Михаре. Несмотря на спорное судейство, Алина своим результатом осталась довольна и весело праздновала успех с партнёрами по сборной Европы.

Загитова предстала в кардинально новом образе. Так страстно Алина ещё не каталась! Выступление чемпионки на «Ледниковом периоде» довело зрителей до мурашек. Как же её не хватает!

Сюрприз от Медведевой

Медведева удивила прежде всего неожиданной сменой произвольной программы. Незадолго до турнира в Сайтаме, на открытых прокатах и на мемориале Непелы, Евгения выступала с постановкой «Январские звёзды», созданной Ильёй Авербухом. Программа очень полюбилась зрителям, но фигуристка не могла её выкатать идеально из-за прыжков, расположенных во второй части. По этой причине вместе с Этери Тутберидзе фигуристка решила поменять постановку на трансформированный показательный номер «Анна Каренина».

Японские зрители хорошо приняли новую программу, а Женя наконец-то откаталась без видимых ошибок. Судьи лишь отметили неясное ребро на лутце. По технике Медведева стала третьей, уступив Загитовой и Михаре, но запас в компонентах позволил ей победить с отрывом в четыре балла. Женя очень обрадовалась, увидев свои оценки, а партнёры по команде искренне поздравили фигуристку. Среди них была и Загитова.

В «кисс-энд-край» Алина и Женя с улыбкой размахивали флажками и радовались общему успеху. Со стороны ученицы Тутберидзе напоминали хороших подруг, которые всегда и во всём поддерживают друг друга. Но очень скоро стало ясно, что это впечатление обманчиво.

Медведева удивила. Потому что победила Теперь она выигрывает у всех с шоу-программой. Издевается, что ли?

Загитова и Медведева чуть не остались без победы

После женской части турнира команды Европы уверенно лидировала, но итог зависел от выступления мужчин. Алексей Быченко за свой прокат набрал меньше баллов, чем Медведева и Загитова, и заставил партнёров поволноваться. Но ситуацию спас безоговорочно лучший фигурист Европы Хавьер Фернандес. Испанец превосходно исполнил произвольную программу и буквально вытащил команду Европы на первое место. На Japan Open рейтинг команд формируется на основе суммы баллов, набранных всеми участниками, и в этот раз судьбу трофея решили ничтожные 0,42 балла. Увидев оценки, европейские фигуристы на радостях начали обнимать и поздравлять друг друга.

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

«Я чувствую себя очень счастливой сейчас. Я очень рада, что команда Европы сегодня стала наконец-таки первой. Я хотела бы сказать большое спасибо всей нашей команде Европы, мы сегодня все молодцы», — радостно говорила Женя.

Загитова и Медведева воссоединились

Тот успех, пусть и неофициальный, стал для Медведевой последним в нашумевшем противостоянии – больше Алину Загитову она не обыгрывала. А через несколько месяцев бывшие коллеги по группе оказались не только по разные стороны баррикад, но и по разные стороны океана. Возвращение Медведевой к Этери Тутберидзе способствовало воссоединение чемпионок, а это значит, что у них есть шанс снова оказаться в одной команде.

Почему бы этому не произойти уже на февральском командном турнире в Москве? Представляете, как было бы круто!