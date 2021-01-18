Одна победа на двоих. Как Медведева и Загитова отпраздновали успех на командном турнире

Противостояние Загитовой и Медведевой остаётся самым громким и горячим, хотя девушки не соревнуются уже больше года. Фанаты спортсменок не выносят друг друга и не упускают возможности раскритиковать кумира противоположного лагеря.
Эпические события Олимпиады в Пхёнчхане, послужившие причиной раздора, всё ещё свежи в памяти и вряд ли когда-нибудь забудутся. А ведь всего за несколько месяцев до битвы за олимпийское золото Алина и Женя выступали за одну команду и искренне переживали друг за друга.
Совместными усилиями две самые популярные фигуристки мира оставили не у дел весь остальной мир.
Начало противостояния
До командного турнира Japan Open-2017 у Медведевой и Загитовой была лишь одна очная встреча — на чемпионате России-2017. Тогда Женя опередила Алину на 12 баллов, однако талантливая юниорка быстро набирала мощь и заставляла говорить о себе как о реальной сопернице Медведевой на предстоящей Олимпиаде. В такой ситуации фигуристкам было особенно важно хорошо зарекомендовать себя с первых стартов олимпийского сезона. И хотя соревнования в Сайтаме и проходят в формате шоу, фигуристки подошли к ним со всей серьёзностью.
«Когда мы все вместе выходим на международные соревнования, для меня каждый участник — это соперник», — признавалась Медведева.
Японские организаторы самостоятельно выбирают, кого они хотят видеть на турнире. В приглашении Евгении не было никаких сомнений. Спортсменка ехала в Сайтаму в статусе двукратной чемпионки мира и одной из главных звёзд фигурного катания. А вот участие в турнире Загитовой многие расценили как аванс – Алина была ещё малоизвестной фигуристкой и только вышла на взрослый уровень. Помимо учениц Тутберидзе в команду Европы вошёл двукратный чемпион мира из Испании Хавьер Фернандес и харизматичный израильтянин Алексей Быченко. Противостояли им команды Японии и Северной Америки.
Загитова проиграла, но победила
Турнир открывали девушки, которые, по правилам, представляли только произвольную программу. Загитова заворожила японскую публику стремительным и технически сложным прокатом «Дон Кихота», который приносил ей победы ещё по юниорам. Алина явно волновалась, из-за чего выглядела немного зажатой, однако на качестве исполнения прыжков это не сказалось. Благодаря топовому каскаду лутц – риттбергер и исполнению всех прыжков во второй половине Алина опередила всех соперниц по оценке за технику.
При этом компоненты ей поставили значительно ниже, чем другим фаворитам, из-за чего в итоговом протоколе она уступила не только Медведевой, но и японке Маи Михаре. Несмотря на спорное судейство, Алина своим результатом осталась довольна и весело праздновала успех с партнёрами по сборной Европы.
Сюрприз от Медведевой
Медведева удивила прежде всего неожиданной сменой произвольной программы. Незадолго до турнира в Сайтаме, на открытых прокатах и на мемориале Непелы, Евгения выступала с постановкой «Январские звёзды», созданной Ильёй Авербухом. Программа очень полюбилась зрителям, но фигуристка не могла её выкатать идеально из-за прыжков, расположенных во второй части. По этой причине вместе с Этери Тутберидзе фигуристка решила поменять постановку на трансформированный показательный номер «Анна Каренина».
Японские зрители хорошо приняли новую программу, а Женя наконец-то откаталась без видимых ошибок. Судьи лишь отметили неясное ребро на лутце. По технике Медведева стала третьей, уступив Загитовой и Михаре, но запас в компонентах позволил ей победить с отрывом в четыре балла. Женя очень обрадовалась, увидев свои оценки, а партнёры по команде искренне поздравили фигуристку. Среди них была и Загитова.
В «кисс-энд-край» Алина и Женя с улыбкой размахивали флажками и радовались общему успеху. Со стороны ученицы Тутберидзе напоминали хороших подруг, которые всегда и во всём поддерживают друг друга. Но очень скоро стало ясно, что это впечатление обманчиво.
Загитова и Медведева чуть не остались без победы
После женской части турнира команды Европы уверенно лидировала, но итог зависел от выступления мужчин. Алексей Быченко за свой прокат набрал меньше баллов, чем Медведева и Загитова, и заставил партнёров поволноваться. Но ситуацию спас безоговорочно лучший фигурист Европы Хавьер Фернандес. Испанец превосходно исполнил произвольную программу и буквально вытащил команду Европы на первое место. На Japan Open рейтинг команд формируется на основе суммы баллов, набранных всеми участниками, и в этот раз судьбу трофея решили ничтожные 0,42 балла. Увидев оценки, европейские фигуристы на радостях начали обнимать и поздравлять друг друга.
Фото: Takashi Aoyama/Getty Images
«Я чувствую себя очень счастливой сейчас. Я очень рада, что команда Европы сегодня стала наконец-таки первой. Я хотела бы сказать большое спасибо всей нашей команде Европы, мы сегодня все молодцы», — радостно говорила Женя.
Загитова и Медведева воссоединились
Тот успех, пусть и неофициальный, стал для Медведевой последним в нашумевшем противостоянии – больше Алину Загитову она не обыгрывала. А через несколько месяцев бывшие коллеги по группе оказались не только по разные стороны баррикад, но и по разные стороны океана. Возвращение Медведевой к Этери Тутберидзе способствовало воссоединение чемпионок, а это значит, что у них есть шанс снова оказаться в одной команде.
Почему бы этому не произойти уже на февральском командном турнире в Москве? Представляете, как было бы круто!
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