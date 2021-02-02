«Лена трагически рано ушла из жизни». Печальная судьба известной советской фигуристки

Сейчас завершением карьеры в 19 лет никого не удивишь, но так было не всегда. Решение одной из лучших фигуристок СССР бросить спорт ради учёбы стало полной неожиданностью и для её партнёра, и для тренеров. Красивый гармоничный дуэт был на грани серьёзного прорыва и мог принести советской сборной не одно золото крупных турниров, но Елена Жаркова выбрала для себя другой путь.
Через восемь лет после расставания с Жарковой Геннадий Карпоносов завоевал золото Олимпийских игр. Елена наблюдала за триумфом бывшего партнёра по телевизору. А спустя несколько месяцев её не стало.
Жизнь талантливой советской фигуристки трагически оборвалась в 27 лет.
Одни из первых учеников Тарасовой
Елена родилась в семье видного государственного деятеля Виктора Жаркова. Девочка получала хорошее образование, с лёгкостью осваивала иностранные языки. Но её любимым увлечением стало фигурное катание. Под руководством тренера Игоря Кабанова юная Лена встала в пару с Вячеславом Жигалиным. Уже в 13 лет Жаркова выступила на взрослом чемпионате СССР, за что журналисты в шутку окрестили её дуэт пионерами.
В 1968 году перспективную девочку заметил Геннадий Карпоносов, оставшийся без партнёрши после травмы Татьяны Войтюк. В итоге Елена начала кататься с Карпоносовым, а Жигалин вскоре стал партнёром Войтюк. После перехода Кабанова на руководящую работу оба молодых дуэта попали в группу начинающего тренера Татьяны Тарасовой. Но если Войтюк и Жигалин сотрудничали с Татьяной Анатольевной в течение всей карьеры, то Жаркова и Карпоносов решили перейти к более опытной Елене Чайковской.
Клеймо «третьей пары»
В «Динамо» Елена и Геннадий тренировались вместе с безоговорочными лидерами советских танцев на льду Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым. Молодой дуэт постоянно тянулся за звёздными коллегами, перенимал некоторые нюансы и пытался соответствовать их высочайшему уровню. Благодаря упорству, дисциплине и прекрасной технике Жаркова и Карпоносов прочно застолбили за собой статус третьего дуэта страны. Они четыре года кряду поднимались на пьедестал чемпионатов СССР, что давало право выступать на чемпионатах Европы и мира.
«Танцевали ребята удивительно технично. Уже тогда в паре проскальзывали намеки на будущий чемпионский стиль — скоростной, насыщенный труднейшими элементами», — вспоминала Чайковская в книге «Шесть баллов».
Правда, добраться до медалей на главных стартах в ранге третьего номера своей сборной практически нереально, а изменить представление судей было неимоверно сложно. Лидерство Пахомовой и Горшкова не подвергалось сомнению, а отдавать два первых места подопечным Чайковской чиновники не очень-то хотели. Кроме того, Жаркова и Карпоносов стали заложниками стереотипа, согласно которому их катание считалось слишком академичным и сдержанным.
«Вроде бы даже всё у нас получалось. Но ехали на чемпионат Европы и занимали там шестое место, а на чемпионате мира – восьмое. И вот из года в год такая штука. Менялись спортсмены, кто-то уходил, кто-то приходил, а у нас все то же самое: шестое – восьмое, шестое – восьмое. Может быть, суховатые мы были немножко, не очень танцевальные», — объяснял Карпоносов в интервью РИА «Новости».
Жаркова ушла из фигурного катания ради учёбы
Ходили разговоры, что слабым звеном дуэта была Жаркова. Интеллигентная девушка из хорошей семьи выглядела на льду немного скованной и зажатой. Иногда Лена раскрывалась, полностью отдавалась эмоциям и приводила зрителей в восторг. Но случалось это нечасто. Тем не менее, Карпоносов верил, что их дуэт с Жарковой ещё добьётся успеха. Такого же мнения придерживалась и Чайковская, однако Елена устала ждать прорыва и теперь постоянное давление. В 1972 году многократная медалистка чемпионатов СССР, постоянная участница чемпионатов мира и Европы решила завязать с большим спортом.
Фото: РИА Новости
«Жаркова не вынесла тяжести пресса, давившего на третью пару. Она решила сосредоточиться только на учёбе в институте иностранных языков. Мне было очень жаль, когда эта милая, умная и тонкая девочка решила расстаться со спортивными танцами», — писала Чайковская.
Смерть из-за врачебной ошибки
Елена Анатольевна признавалась, что Жаркова покидала фигурное катание с тяжёлым грузом на душе, так как не смогла реализовать большой потенциал. Елена окончила институт Мориса Тореза и преподавала английский язык в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова. Начитанная и вдумчивая девушка успешно проявляла себя в жизни без фигурного катания, но страсть к увлечению юности не остывала. Жаркова дружила с Чайковской, часто посещала тренировки и соревнования.
«В глубине души я не оставляю мысли о том, что и Елена Жаркова — теперь уже дипломированный преподаватель английского языка — когда-нибудь вернётся в фигурное катание. Скажет сама и поможет другим сказать самое главное, заветное спортивное слово», — написала Чайковская в книге «Шесть баллов», изданной в 1980 году.
Естественно, тогда знаменитый тренер не могла знать, что в фигурное катание Елена Жаркова больше не вернётся. В ноябре 1980-го, всего через полгода после триумфа её бывшего партнёра Геннадия Карпоносова, титулованная фигуристка ушла из жизни. Внезапная смерть 27-летней девушки стала настоящей трагедией для всего фигурного катания. Подробности произошедшего не разглашались. Известно только, что смерть Елены была вызвана страшной случайностью.
«Лена очень рано для фигуристки закончила спортивную карьеру. И трагически рано ушла из жизни – из-за врачебной ошибки», — вспоминала Чайковская в книге «Конёк Чайковской. Обратная сторона медалей».
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