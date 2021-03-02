«Где улыбка опять?» Тутберидзе публично раскритиковала фигуристку после блестящей победы

Невероятная Софья Акатьева продолжает собирать титулы. В финале Кубка России среди юниоров 13-летняя фигуристка была на голову сильнее основной конкурентки Софьи Самодулкиной. Ешё одна воспитанница Тутберидзе Аделия Петросян, не владеющая элементами ультра-си, уверенно завоевала бронзу.

Тем не менее, и Акатьева, и Петросян сразу после выхода со льда выслушали порцию критики от Этери Георгиевны.



Тутберидзе не стесняется критиковать своих учениц публично и предъявляет претензии в лицо даже после побед. И это правильно!

Жилина показала характер

Как-то после не самого удачного выступления на первенстве Москвы Евгений Плющенко назвал Веронику Жилину бойцом. И был прав. Юная фигуристка сорвала короткую программу и оказалась на последнем месте, но смогла реабилитироваться. В произвольной Ника снова представила умопомрачительный контент и на этот раз многое сделала. Особо хорош был второй четверной тулуп идеально докрученный, с прекрасным выездом. Неудивительно, что судьи оценили его почти на «+4» балла.



Обычно благодаря атлетизму и прыжковому таланту Жилину сравнивают с Александрой Трусовой, отмечая также, что спортсменка пока не очень хорошо интерпретирует музыку, из-за чего теряет во второй оценке. Но в финале Кубка Ника неожиданно показала осознанное эмоциональное катание. Ритмичное пианино Камиля Сен-Санса в исполнении Жилиной будто заиграло новыми красками, что не осталось не замеченным судьями. Всего за свою произвольную программу Вероника набрала 131,57 балла, в сумме — 184,75 балла.

«Ты же в прекраснейшей форме!» Фигуристка Плющенко сорвала все прыжки и стала последней У Вероники Жилиной продолжается череда провалов. А ведь у Тутберидзе она была восходящей звездой!

Долгое время никто не мог опередить подопечную Евгения Плющенко, но затем на лёд вышла Агнета Латушкина, представляющая республику Марий Эл. 13-летняя спортсменка не владеет сложнейшими прыжками, но зато вставляет в свою программу много нестандартных каскадов. Практически безупречный прокат позволил ей заработать 186,47 балла и закрепить за собой статус лидера первой разминки.



Драматический талант в очередной раз продемонстрировала Елизавета Осокина. Визуально прокат ученицы Елены Буяновой выглядел очень приятно. Из-за мелких помарок фигуристка потеряла в оценке за технику, но всё-таки смогла превзойти Латушкину. Перед началом выступления Валерия Овчинникова больно упала на раскатке, тем не менее, это не помешало ей уверенно откатать произвольную.

Улыбайся, Соня!

Главная надежда группы Тутберидзе Софья Акатьева после короткой обладала таким запасом, что могла позволить себе даже грубые ошибки. Но среди воспитанниц «Хрустального» это непринято. Соня заявила два четверных тулупа и тройной аксель и справилась не только с ними, но и с остальными элементами на очень высоком уровне. Яркая история храброй девушки Мулан превратилась в триумф смелой фигуристки. Интересно, что даже при чистом прокате Акатьева у бортика услышала претензии от тренера.



«Где улыбка опять? Сейчас будем искать на повторе. Надо лучше, рано из арабеска вышла», — сказала наставница. В ответ Соня игриво улыбнулась и пообещала исправиться.



Пока тренер и подопечная ждали оценки в «кисс-энд-край», продолжалось обсуждение проката. Очевидно, Соня была довольна собой, но также она согласилась с Тутберидзе, что нет предела совершенству. Как только на табло появились 162,39 балла за её произвольную программу, улыбнулась и Этери Георгиевна — с результатом в 241,04 балла Соня выиграла Кубок России.

«Ну что ж такое?». Почему юная звезда Тутберидзе чуть не заплакала после уверенной победы Софья Акатьева легко выиграла чемпионат России среди юниорок. У новой примы «Хрустального» просто нет соперниц!

Где эмоции, Аделия?

Следующей на лёд вышла главная соперница Акатьевой — Софья Самоделкина из ЦСКА. Она также была безошибочна. Драматичная программа под свиридовскую «Метель» и два четверных сальхова позволили ей улучшить положение в итоговом протоколе. Немного расстроило только отсутствие тройного акселя, но, видимо, Софа и Сергей Давыдов сделали ставку на чистый прокат. И не прогадали.



Завершала соревнования Аделия Петросян. Фигуристка неплохо справилась со своей программой, во всяком случае, все элементы были выполнены на хорошие плюсы. Однако Тутберидзе прокатом ученицы осталась недовольна: она жёстко раскритиковала Петросян за выход из образа и сознательное упрощение программы.



«Ты разве не знаешь, что тебе во второй части надо эмоции показывать? Где программа? Эти элементы были важны, всё вместе надо катать. Нельзя сбрасывать программу. Ты почему начала выбрасывать шаги? Ты вступила раньше времени, начала ботинок поправлять, это взяли как движение. Где эмоции?!» — спрашивала Этери Георгиевна.

Этери можно всё. Почему методы работы Тутберидзе никого не должны волновать Тутберидзе прославляет Россию, превращая талантливых девочек в небожителей. И Валиева – не исключение.

Любой другой тренер после такого выступления расхваливал бы свою ученицу, но только не Этери Георгиевна. Не выполнить дорожку шагов, недокрутить вращение, задержаться на пару секунд не в той позе — непозволительные осечки для девочек из «Хрустального». Так и только так становятся чемпионами, и Этери Георгиевна знает это, а потому требует от своих спортсменок глубочайшей сосредоточенности и максимальной отдачи.



«Пойми, дело не в третьем месте», — объясняла она Аделии.